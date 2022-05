Chồng chết, người phụ nữ mù một mắt gánh gồng nuôi 5 con thơ dại

Nỗi bất hạnh của người phụ nữ một mắt

Nhận được đơn thư cầu cứu gửi Dân trí, chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1988, trú tại thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên). Hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là người đàn bà mù một mắt cùng các con đang ngồi bần thần bên bàn thờ còn đỏ nhang của chồng.

Chị Xuân xuất thân là trẻ mồ côi, cha mất từ khi chưa lọt lòng, mẹ cũng qua đời khi chị được 9 tuổi. Chị được em của bà ngoại nhận về nuôi, bữa có rau ăn rau, bữa không ăn rau thì ăn khoai, ăn muối. Thấm thoắt chị cũng trưởng thành, cuộc sống tưởng chừng có chút hi vọng khi chị tìm được người con trai thương mình, được làm vợ, làm mẹ của các con.

Ngờ đâu sóng gió ập tới, tháng 8/2020, trong lúc 2 vợ chồng đi vào vườn mua xoài hái bán, thì xảy ra tai nạn, chồng chị bị điện giật chết, lúc này chị mang bầu đứa con thứ 5 mới 3 tháng tuổi.

"Anh là một người rất chịu khó, để nuôi gia đình, 2 vợ chồng đi vào các vườn xoài để tự hái về bán kiếm lời. Nào ngờ đâu, khi đang trèo lên một cây xoài của hộ dân ở huyện Tuy An (Phú Yên) thì có đường dây điện bị rò rỉ làm anh giật điện tử vong tại chỗ. Chứng kiến cảnh chồng chết ngay trước mắt, tôi ngất lịm" - chị Xuân nhớ lại, bật khóc.

Kể từ ngày chồng chết, mọi thứ trong người phụ nữ đơn thân dần sụp đổ. Lo đám tang xong chị cũng muốn chết theo chồng, nhưng khi nhìn 5 đứa con thơ, chị nghĩ "mình chết đi rồi ai sẽ nuôi con mình", rồi cuộc đời các con sẽ đi vào ngõ cụt nên chị cố gắng sống tiếp.

Chị Đào Thị Tùng Linh, hàng xóm chia sẻ: "Chồng mất, lại mang bầu đứa thứ 5 nên Xuân hay nghĩ quẩn, bà con làng xóm phải cắt cử người trông chừng, rồi thay nhau động viên. Sau khi sinh được cháu nhỏ, Xuân cũng muốn cho người ta vì sợ nuôi không nổi, nhưng khi nhìn đứa trẻ kháu khỉnh mình vừa mang nặng đẻ đau mà cho không đành".

Gánh gồng nuôi 8 miệng ăn

Một mình nuôi 5 đứa con và phụng dưỡng ông bà ngoại thứ tuổi đã gần 80, nên có bao nhiêu thời gian, sức lực, chị đều dành cho công việc.

Một ngày bắt đầu với chị Xuân lúc mặt trời còn chưa mọc và kết thúc vào lúc trời đã tối om. 4h sáng khi các con còn ngon giấc, chị cùng chiếc xe máy cũ vượt hơn 30km đến những vườn mít ở Phú Yên, để lấy công làm lời, chị phải tự thân trèo lên từng cây mít hái quả mang về chợ bán lại kiếm vài ba ngàn trên 1kg.

Ngày trời thương chị bán được chục quả kiếm được chừng hơn 100.000 đồng rồi về cắt xén chia phần. Phần lo học phí cho con, phần lo gạo, mắm, muối cho 8 miệng ăn, có dư thì chị mua cho thằng cu nhỏ hộp sữa tươi còn không có thì đành ăn cơm, cháo cho qua bữa.

Bán xong mít, lúc thì chị nhập thêm xoài, lúc lại về làm bánh bằng khoai mì để chở xuống phố bán kiếm thêm.

"Mùa mít thì mình bán mít, hết mít mình bán xoài, dứa. Hết trái cây mình đi gói bánh nậm, bánh khoai mì rồi cả mẹ cả con cùng đi xuống phố bán dạo. Không bán được thì đi làm mướn, làm cỏ nương cho người ta, mình không dám nghỉ ngơi, vì nghỉ các con lấy gì mà ăn học" - người phụ nữ đơn thân nói.

Chị Xuân cũng chia sẻ, đợt dịch Covid-19 vừa qua, khi phải ở yên trong nhà mấy tháng trời, chị không thể đi làm kiếm sống, các con thì đói khát nên chị cũng cắn răng vay 20 triệu đồng để tiêu dùng trong nhà. Hiện khoản tiền này hàng tháng phải trả lãi lên đến 800.000 đồng.

Dù hoàn cảnh éo le, nhưng các con chị đứa nào cũng ham học, với học lực khá, giỏi. Đó là động lực lớn nhất thôi thúc chị cố gắng hơn nữa để lo cho các con.

Thấy mẹ vất vả, 4 đứa lớn cũng thay nhau vừa học vừa chăm em. Ngoài ra, được bà con làng xóm tặng cái máy xay nước mía, 2 đứa con lớn chị Xuân thay nhau bán phụ mẹ kiếm đôi đồng trang trải cho gia đình.

"Nhiều lần đứa con đầu nói "cho con nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi các em", rồi con cũng kể trên trường bị các bạn bắt nạt nói mình là trẻ không cha, mẹ mù. Mình chỉ dám khóc nghẹn rồi cố gắng bình tĩnh động viên con cố gắng học hành, cùng vượt qua khó khăn để tìm một tương lai tương sáng hơn" - chị Xuân kể lại.

Ông Nguyễn Minh Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết hoàn cảnh của chị Xuân là rất khó khăn của địa phương, hiện gia đình đang thuộc diện hộ nghèo.

"Trước đây, khi chồng chị Xuân còn sống thì 2 vợ chồng đi hái trái cây về bán lại, nhưng không may anh này bị điện giật chết để lại mình chị Xuân nuôi 5 đứa con thơ, dẫn đến gia đình rất khó khăn. Gia đình chị Xuân hiện thuộc hộ nghèo của địa phương, rất cần sự giúp đỡ hỗ trợ" - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng nói.

