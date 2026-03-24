Trao hơn 275 triệu đồng tới gia đình người mẹ trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Chiều 23/3, phóng viên báo Dân trí có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để trao biểu trưng số tiền 215 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1986, trú xóm 15, xã Phúc Lộc, Nghệ An), đang nằm tại Khoa Điều trị giảm nhẹ.

Chị Thủy là nhân vật trong bài viết “Người mẹ trẻ thoi thóp trên giường và nỗi sợ lần cuối phải buông tay 4 con”, đăng ngày 24/1, trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Hoàn cảnh éo le của chị sau khi được phản ánh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo bạn đọc.

Phóng viên báo Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới chị Thủy (Ảnh: Ha Na).

Buổi trao tặng có sự chứng kiến của thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Công, Trưởng khoa Điều trị giảm nhẹ; đại diện Phòng Công tác xã hội cùng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đang trực tiếp theo dõi, chăm sóc cho chị Thủy.

Ngoài số tiền 215 triệu đồng được trao qua báo Dân trí, bạn đọc còn chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chị Thủy 60 triệu đồng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc chung tay hỗ trợ gia đình chị Thủy là 275 triệu đồng.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, sự đồng hành của bạn đọc Dân trí không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với người bệnh và gia đình trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

“Những sẻ chia từ cộng đồng đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người bệnh có thêm động lực chống chọi với bệnh tật. Mỗi sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, đều rất đáng quý và góp phần thắp lên hy vọng cho người bệnh trên hành trình giành giật sự sống”, đại diện bệnh viện chia sẻ.

Cũng theo đại diện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, trong thời gian qua, báo Dân trí đã nhiều lần đồng hành cùng bệnh viện trong việc kết nối, kêu gọi hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự chung tay của bạn đọc và báo Dân trí đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Anh Tình chăm sóc vợ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Xúc động trước tình cảm của bạn đọc cả nước, anh Nguyễn Văn Tình (SN 1983, chồng chị Thủy) nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn.

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ. Số tiền này không chỉ giúp vợ tôi có thêm điều kiện chữa bệnh, mà còn là nguồn động viên rất lớn để vợ chồng tôi cố gắng vượt qua giai đoạn đau đớn này, tiếp tục lo cho 4 con nhỏ đang tuổi ăn học”, anh Tình chia sẻ.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1986, trú xóm 15, xã Phúc Lộc, Nghệ An) mắc ung thư trực tràng di căn, sức khỏe suy kiệt sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột.

Nằm liệt trên giường bệnh, chị phải chịu những cơn đau kéo dài nhưng vẫn đau đáu nỗi lo cho 4 con nhỏ còn đang tuổi ăn học. Gia đình chị Thủy vốn thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chật vật càng thêm kiệt quệ kể từ ngày chị lâm bệnh nặng.

Chồng chị làm thuê, thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí điều trị ung thư quá lớn. Mọi sinh hoạt của chị đều phụ thuộc vào mẹ đẻ và mẹ chồng đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn thay nhau túc trực bên giường bệnh để chăm sóc, động viên con.

Bên giường bệnh, 4 đứa con nhỏ luôn quẩn quanh vì nỗi sợ mất đi chỗ dựa lớn nhất của mình. Hoàn cảnh éo le của gia đình chị Thủy sau khi được báo Dân trí phản ánh đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia từ bạn đọc gần xa.