Cha nghèo bị đá đè nát 2 chân, bầy con thơ đói khát ngày đêm mong ngóng

Lao động chính nuôi 4 miệng ăn bỗng chốc biến thành phế nhân

Nhận được thông tin từ Phòng Công tác Xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về một bệnh nhân người dân tộc Dao bị tai nạn thương tâm, có hoàn cảnh vô cùng éo le rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng. Chúng tôi tức tốc tới khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm anh Tẩn Láo Tả, 30 tuổi, trú ở bản Chí Sáng, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Tẩn Láo Tả đã hồi tỉnh sau ca phẫu thuật, với nửa thân dưới cuốn băng trắng toát, chân trái bị cắt cụt tới ngang đùi. Gương mặt người đàn ông dân tộc Dao này vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khủng khiếp, biến anh thành người tàn phế.

"Hôm đó em đang khuân đá lên đập, thì bất ngờ bờ kè đá mới xây bên cạnh đổ sụp xuống người, em chỉ thấy đau nhói 2 chân rồi ngất lịm đi không biết gì nữa. Giờ tỉnh dậy không thấy chân trái đâu, chân phải không cử động được. Không còn chân, sau này em biết làm gì để nuôi các con!...", Láo Tả bật khóc.

Nén nỗi đau, Tẩn Láo Tả kể: Sinh sống ở nơi được coi là vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Lai Châu. 4 miệng ăn nhà Láo Tả chỉ biết trông vào mấy sào nương cằn cỗi. Trước kia thi thoảng Láo Tả xuống phố huyện xin đi bốc vác thuê khoảng "dăm bữa, nửa tháng" kiếm tiền đong gạo, hay mua cho các con lạng thịt.

Hơn 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, không thể ra ngoài làm thuê, vợ chồng Láo Tả chỉ quanh quẩn với cái nương, cái rẫy. Dù có lam lũ từ sáng sớm đến tối mịt, thì bữa ăn của gia đình người Dao này cũng thường chỉ có cơm với muối trắng chan nước lã.

Gần đây, dịch Covid-19 tạm lắng Láo Tả xin làm thuê trên một công trường xây đập thủy điện ở tỉnh Hà Giang, thì bất ngờ gặp nạn…

Bầy trẻ thơ đói khát ngóng tin cha

Láo Tả cho biết, theo xe xuống Hà Nội chăm chồng, người vợ của anh phải vay nóng bà con trong bản 5 triệu đồng. Nhờ người vét sạch "tài sản" trong nhà từ chút ngô, thóc dự trữ..., cho đến cả bao thóc giống để dành cho vụ sau, tất thảy cũng chỉ bán được 1,5 triệu đồng. Sau khi trả tiền thuê xe cứu thương, và vài ngày nằm viện, giờ trong người vợ chồng Láo Tả không còn đồng nào, những ngày qua 2 con người khốn khó này sống dựa vào những suất cơm từ thiện của những nhà hảo tâm.

"Nhà em chẳng còn thứ gì, thóc giống cũng bán rồi, 2 đứa con em mới 7 với 9 tuổi không có bố mẹ ở nhà chúng nó biết ăn gì để sống. Vợ chồng em ở đây còn được bệnh viện cho cơm, cho cháo. Em muốn về với các con, nhưng bác sĩ bảo em còn phải nằm viện nhiều ngày nữa, em cũng không biết phải làm sao...", Láo Tả nói rồi đưa tay lau nước mắt.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Tiến Ngọc, khoa Phẫu thuật chi dưới cho biết: "Bệnh nhân Tẩn Láo Tả được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lúc 23h ngày 24/4 trong tình trạng nguy kịch do sốc mất máu, 2 chân dập nát. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã làm phẫu thuật khẩn cấp cắt 1/3 đùi bên trái và sửa mỏm cụt ngón cái chân phải. Ngày 28/4, bệnh nhân được phẫu thuật kết hợp xương đùi phải".

Bác sĩ Ngọc cho biết thêm, Láo Tả là trụ cột gia đình, nếu mất đi đôi chân sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khả năng lao động sau này nên các y bác sĩ đang cố gắng hết sức để bảo tồn chân còn lại cho bệnh nhân. Hiện vẫn chưa nói trước được điều gì, có thể bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật nhiều lần tùy thuộc vào diễn biến và thể trạng.

"Việc chữa trị của bệnh nhân sẽ kéo dài và tốn kém, trong khi hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá khó khăn, chính vì vậy chúng tôi rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ… ", bác sĩ Ngọc nói.

Anh Chẻo Quẩy Hòa, Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho chúng tôi biết: "Từ hôm anh Tả gặp nạn, bà con trong bản phải cử người chăm sóc 2 đứa trẻ. Thật tội, 2 đứa đêm nào cũng khóc đòi bố. Hoàn cảnh gia đình anh Tẩn Láo Tả là đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo chưa biết bao giờ mới thoát được nghèo. Anh Tả gặp tai nạn đang phải điều trị ở Hà Nội rất tốn kém. Anh Tả mất chân, cuộc sống của gia đình anh sau này sẽ gặp khó khăn bội phần. Mong rằng sau này sẽ có nhiều người tốt giúp đỡ anh ấy… ".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1: Mã số 4477:

Tẩn Láo Lở (em trai Tẩn Láo Tả)

Địa chỉ: Bản Chí Sáng, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0914334593

Hiện Tẩn Láo Tả đang điều trị tại khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0973458697 (số máy phòng CTXH).

