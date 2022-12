Cha mẹ bỏ rơi, nữ sinh trường chuyên chống chọi căn bệnh quái ác

Không biết cha là ai, khi chưa biết bò, mẹ cũng bỏ đi tha hương cầu thực xứ người bỏ Thương lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Đến nay, cô bé đã trở thành học sinh cấp 3 nhưng số lần gặp mẹ chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay.

Trong căn nhà trọ chật hẹp chưa đầy 10m2, hơi nóng, ẩm thấp và tiếng ồn từ các phòng trọ bên cạnh khiến chỗ ở của hai bà cháu Bùi Thị Thương càng thêm ngột ngạt.

Thương năm nay đã 16 tuổi, em đang học lớp 10 chuyên địa lý, trường THPT chuyên Vị Thanh (Hậu Giang). Tuổi thơ em chưa có nổi một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Lớn lên chưa bao giờ em được ôm ấp bởi vòng tay của cha mẹ, do gia đình Thương vốn không đủ đầy, thiếu vắng tình thương của cha lẫn mẹ.

Bà Điều Thị Liên (55 tuổi, bà ngoại của Thương) cho biết, bà có 2 người con, mẹ của Thương là con gái lớn.

"Hồi đó mẹ cháu Thương đi làm xa, tự nhiên một ngày bồng đứa cháu về cho tôi nuôi, cũng không nói cha nó là ai. Cháu Thương chưa biết bò, biết ngồi thì mẹ đã bỏ đi làm xa, từ đó tới nay ít về thăm con. Tôi cũng không biết con gái đi đâu, làm gì", bà Liên kể.

Tuổi già còn vướng cảnh chăm "con mọn". Ngày chồng bà Liên còn sống, hai vợ chồng bà chia nhau kiếm tiền nuôi cháu nên thu nhập vẫn đủ xoay sở. Ông đi làm thuê, còn bà đẩy xe bán chuối dạo. Do không có đất đai nên vợ chồng ông bà phải thuê nhà trọ sinh sống, bán buôn và tiện cho Thương đi học.

Ngay từ lúc lọt lòng, Thương đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên đối với em ông bà ngoại cũng chính như đấng sinh thành.

Thương ngậm ngùi: "Từ nhỏ em đã không sống chung với cha mẹ. Em không biết mặt cha, còn mẹ rất ít khi về thăm. Tình cảm của hai mẹ con cũng xa cách, mỗi lần gặp mẹ em không biết nói gì, chỉ biết mẹ đã có mái ấm khác.

Những năm tháng qua, đôi lúc em có chút tự ti và thèm thuồng được cha mẹ đưa đến trường như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng ước mơ bình thường đó lại rất khó thành hiện thực với em".

Năm 2017, ông ngoại của Thương qua đời, gánh nặng đè lên vai bà ngoại. Ba năm trước, hai bà cháu chuyển sang sống trong nhà trọ cách trường THPT chuyên Vị Thanh khoảng 3km để tiện cho Thương đi học.

Tháng 2/2022, cơ thể của Thương đột nhiên bị sưng phù không rõ nguyên nhân. Khi đó, em đi học về bị mệt, khó thở, nằm ngủ li bì cả ngày. Bà ngoại đi bán chuối dạo về thấy cháu có biểu hiện lạ nên đưa đi bệnh viện khám.

"Cả người cháu sưng phù, cả miệng cũng không ngậm lại được và đi tiểu có màu đỏ. Tôi đưa cháu đi điều trị ở bệnh viện gần nhà nhưng mãi chẳng thuyên giảm sau đó mới chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Qua các lần xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán Thương bị bệnh Lupus ban đỏ tổn thương thận cấp độ 4, viêm phổi và một số bệnh khác phải truyền thuốc định kỳ hàng tháng", bà Liên kể.

Nằm viện khoảng một tháng, cơ thể Thương tạm bình phục, giảm sưng phù nên bác sĩ cho chuyển về nhà chăm sóc. Theo lời bà Liên, căn bệnh Thương mắc phải điều trị lâu dài, cũng không biết khi nào mới hết. Ngoài uống thuốc hằng ngày, mỗi tháng Thương phải truyền thuốc 3 ngày.

"Bệnh tình chưa bớt thì lại xuất hiện thêm bệnh phổi nên phải điều trị thêm. Tháng nào hai bà cháu cũng phải lên bệnh viện xét nghiệm, siêu âm bụng... Mỗi lần đi tốn không dưới 5 triệu đồng, tiền thuốc men hằng tháng cũng thêm 4-5 triệu đồng", bà Liên bộc bạch.

Lúc Thương phát bệnh cũng là năm cuối cấp 2, thế nhưng vượt qua nỗi đau bệnh tật giày vò em cố gắng ôn thi và trúng tuyển vào trường THPT chuyên Vị Thanh với số điểm 24.

"Vì không đủ tiền đi luyện thi nên em chỉ tự ôn tập và tham quan các buổi ôn thi do trường tổ chức. So với các bạn trong lớp thì điểm em đạt được không cao lắm nhưng em vẫn thấy may mắn vì mình đã thi đậu vào trường chuyên", cô học trò nhỏ chia sẻ.

Cũng theo Thương, căn bệnh quái ác trị mãi không dứt khiến các chức năng trong cơ thể xuống theo, mấy ngày nay em bị đau đầu không thể ngủ. "Em biết bệnh tình của mình không lường trước nên em luôn cố gắng sống tốt từng ngày. Không để bà ngoại buồn lo", cô nữ sinh lớp 10 lặng lẽ nói.

Với Thương, ước mơ duy nhất hiện giờ là có thể vượt qua căn bệnh quái ác, để có thể được phụng dưỡng, yêu thương bà lúc tuổi xế chiều.

Trao đổi với PV, cô Trần Thị Thanh Điểm, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 chuyên Địa cho biết, Thương chăm ngoan và rất ham học, hầu như chỉ lúc đi tái khám em mới nghỉ học.

"Lúc biết Thương bị bệnh tôi và các học sinh trong lớp đóng góp và giúp đỡ cho em được hơn 2 triệu đồng. Sau đó nhà trường tiếp tục kêu gọi nên có thêm mạnh thường quân hỗ trợ cho em Thương có tiền chữa bệnh", cô Điểm nói.

Ông La Vang - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường 1 (nơi Thương và bà ngoại đang tạm trú) xác nhận, hoàn cảnh em Thương rất khó khăn, cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ và được bà ngoại nuôi lớn. Bao năm qua hai bà cháu sống tạm trong căn nhà trọ. Với bệnh tình của Thương, thời gian qua cũng có những mạnh thường quân giúp đỡ tiền chữa bệnh nên sức khỏe em đã tạm ổn.

