Vợ nghèo khẩn cầu cơ hội sống cho chồng hôn mê sâu, thở máy, lọc máu (Video: Hương Hồng).

Trong phòng Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Phạm Hồng Tình (SN 1976, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) nằm bất động trên giường bệnh.

Xung quanh người đàn ông 50 tuổi là cả hệ thống máy móc dày đặc: máy theo dõi huyết động, bơm tiêm điện, máy truyền dịch… Đặc biệt, máy lọc máu liên tục hoạt động, hỗ trợ chức năng thận cho người bệnh đang trong tình trạng suy đa cơ quan.

Anh Phạm Hồng Tình được chẩn đoán viêm phúc mạc cấp do tắc ruột, kèm sốc nhiễm khuẩn nặng và suy thận cấp (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trịnh Thị Thơm, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Bệnh nhân Phạm Hồng Tình được chuyển đến bệnh viện ngày 24/2 trong tình trạng rất nặng.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc cấp do tắc ruột, kèm sốc nhiễm khuẩn nặng và suy thận cấp. Khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào suy đa cơ quan. Chúng tôi đã phải phẫu thuật khẩn cấp và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực”.

Theo bác sĩ Thơm, hiện anh Tình phải thở máy để hỗ trợ hô hấp, đồng thời lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng thận và loại bỏ các chất trung gian gây viêm trong máu. Bệnh nhân cũng phải sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, phối hợp nhiều loại kháng sinh mạnh để kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ duy trì sự sống cho người bố 4 con (Ảnh: Hương Hồng).

“Đây là tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng, việc điều trị cần thời gian dài với nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu, chi phí điều trị vì vậy cũng rất lớn”, bác sĩ Thơm cho biết thêm.

Túc trực bên giường bệnh, chị Đào Thị Vân (SN 1987, vợ anh Tình) vô cùng lo lắng dõi theo từng nhịp thở của chồng.

Bất giác nỗi sợ vô hình ùa về, chị Vân đưa tay bưng mặt bật khóc: “Anh ơi, tỉnh lại đi anh ơi! Anh mà có mệnh hệ gì thì 5 mẹ con em biết sống sao đây?”. Đôi vai gầy của người vợ rung lên từng chặp theo tiếng nấc.

Gia đình 6 người luôn sống trong cảnh chạy ăn từng bữa. Khi anh Tình lâm bệnh nặng, họ hàng 2 bên và hàng xóm phải xúm lại cho chị Vân vay hơn 100 triệu đồng để lo viện phí (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa vạt áo lau nước mắt, chị Vân bùi ngùi kể: Vợ chồng chị kết hôn năm 2007 và sinh được 4 người con. Cháu lớn sinh năm 2008, đang học lớp 12; con thứ 2 sinh năm 2011; con thứ 3 sinh năm 2014, còn con út mới 5 tuổi.

Gia đình thuần nông nên thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng và công việc làm thuê theo mùa của 2 vợ chồng.

Gương mặt người vợ nghèo đầy lo lắng khi nghĩ đến chặng đường điều trị phía trước của chồng (Ảnh: Hương Hồng).

18 năm trước, anh Tình bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng, phải phẫu thuật bàng quang. Kể từ đó, sức khỏe của anh suy giảm, không thể làm những công việc nặng nhọc.

Chính vì vậy, suốt nhiều năm qua, gia đình 6 nhân khẩu thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Khi anh Tình lâm bệnh nặng, chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình lập tức rơi vào cảnh túng quẫn.

Ở quê nhà, 4 đứa con thơ ngày đêm mong ngóng tin cha nơi bệnh viện (Ảnh: CTV).

“Ngày 14/2, chồng em đau bụng đến ngất xỉu. Cả Tết anh phải nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 24/2, anh hôn mê và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật gấp. Từ hôm đó đến nay, anh ấy vẫn chưa tỉnh.

Họ hàng 2 bên và hàng xóm xúm lại cho em vay hơn 100 triệu đồng để lo cho anh. Số tiền đó nay cũng không còn. Bác sĩ bảo chồng em còn phải điều trị nhiều ngày nữa. Em giờ rối bời, không biết phải tính sao đây...”, người vợ nghèo ôm mặt nấc nghẹn trong sự tuyệt vọng não nề.