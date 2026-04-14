Bạn đọc giúp đỡ 2 cháu bé mồ côi cha mẹ ở Đắk Lắk

Ngày 14/4, đại diện báo Dân trí cùng ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), đã trao bảng tượng trưng số tiền 225.038.617 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình 2 anh em Nguyễn Minh Tiến (học lớp 7) và Nguyễn Ngọc Bảo Châu (học lớp 3), trú tại thôn Mỹ Phú.

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Thạnh, ông nội của 2 cháu.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, trao bảng tượng trưng số tiền 225.038.617 đồng đến 2 anh em Tiến và Châu (Ảnh: Trung Thi).

Hai anh em Tiến và Châu là nhân vật trong bài viết “Vợ chồng gặp nạn trong căn nhà giữa vườn cà phê, 2 con thơ ngơ ngác”.

Do hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ của Tiến và Châu gửi 2 anh em cho ông bà nội chăm sóc, còn bản thân lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê.

Khuya 14/3, khi cha mẹ của 2 em đang ngủ trong căn nhà tại vườn cà phê ở thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Do bên trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến 2 người bị mắc kẹt, bỏng nặng.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do bỏng nặng (80-90% cơ thể), bố mẹ của Tiến và Châu đã tử vong tại bệnh viện.

Trong căn nhà xập xệ, bàn thờ cha mẹ của 2 em được đặt cạnh nhau, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cảm thương hoàn cảnh của 2 anh em, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 225 triệu đồng.

Ngôi nhà của Tiến và Châu đang ở đã xuống cấp nặng nề với nhiều mảng tường nứt toác (Ảnh: Trung Thi).

Đón nhận sự hỗ trợ lớn từ bạn đọc, đại diện gia đình, ông Nguyễn Thạnh cho biết sẽ sử dụng số tiền này để gửi tiết kiệm và lo việc ăn học lâu dài cho 2 cháu.

Thay mặt gia đình, ông Thạnh gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc gần xa và các nhà hảo tâm trên cả nước.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, đại diện chính quyền địa phương bày tỏ sự cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí.

Lãnh đạo địa phương cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, đảm bảo 2 em Tiến và Châu được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để các em đến trường, học tập và trưởng thành như bao bạn bè cùng trang lứa.