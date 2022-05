Cha gặp nạn nguy cơ tàn phế, 4 con thơ đói khát, hoảng loạn

Anh Nguyễn Xuân Tâm, 32 tuổi (trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã hồi tỉnh sau hơn 10 ngày nhập viện. Trên giường bệnh của khoa Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người cha 4 con này vẫn nằm bất động với từ phần hông trở xuống được bó chặt bằng thạch cao trắng toát.

Gương mặt vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng, anh Tâm kể: "Hôm ấy, để tránh xe đi ngược chiều, em phải đánh lái gấp. Vì công nông chở đầy gạch nên em không thể xử lý kịp, xe lật, hàng trăm viên gạch trên xe đè lên người em. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi, từ bụng trở xuống đau nhói và không cử động được. Thân em không tiếc, nhưng em mà tàn phế thì 4 đứa con của em sau này sống thế nào…", ông bố 4 con nghẹn ngào, gắng quay mặt cố giấu đi những giọt nước mắt vừa ứa ra.

Tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh éo le của gia đình mình, giọng anh Tâm không khỏi bùi ngùi, chua xót: Mồ côi mẹ năm lên 6 tuổi, năm 20 tuổi người cha cũng đột ngột qua đời bởi một vụ tai nạn giao thông. Không có điều kiện để theo đuổi việc học hành, anh Tâm phải bươn trải kiếm sống từ nhỏ rồi sớm xây dựng gia đình.

Sinh liền 3 đứa con, nhưng thật đau xót đứa con lớn sinh năm 2009 không may mắc câm điếc bẩm sinh, trí tuệ chậm phát triển, vợ chồng anh Tâm vay mượn đưa con đi chữa trị nhiều nơi, nhưng bệnh tình của con không mấy thuyên giảm.

Cũng bởi nhận thức hạn chế và không có biện pháp phòng tránh thai, nên đầu năm 2022 vợ anh Tâm "vỡ kế hoạch" sinh thêm đứa con thứ 4. Ruộng đất không có, để lo cái ăn cho gia đình 6 miệng ăn, anh Tâm không nề hà bất cứ công việc gì, từ phụ hồ, bốc vác, hay chở gạch thuê…, các công việc nặng nhọc, cứ ráo mồ hôi là hết tiền, nên lúc nào gia đình anh cũng luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa.

Giữa lúc đang căng sức để "gồng gánh" gia đình, thì tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột gia đình này, khiến anh có nguy cơ trở thành người tàn phế, và đẩy gia đình anh lâm vào cảnh cùng cực không lối thoát. Vì không có Bảo hiểm y tế (BHYT) nên gia đình anh Tâm phải chi trả hoàn toàn chi phí chữa trị.

Chỉ kịp đưa chồng nhập viện, chị Hương (vợ anh Tâm) lại phải vội vã trở về với đứa con út mới 3 tháng tuổi đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa, lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chồng có cơ hội được chữa trị nơi bệnh viện. Nhưng những khoản tiền nhỏ nhoi chị Hương vay được gửi lên cũng chỉ như muối bỏ bể, trong khi hành trình cứu chữa cho chồng còn vô cùng gian nan và tốn kém.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Tâm được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương rất nặng: Chấn thương bụng kín, gãy xương đùi, gãy hở mắt cá chân, vỡ khung chậu, lóc da cổ chân…".

Bác sĩ Nghĩa cho biết thêm: Sau khi tiếp nhận bệnh nhân từ khoa Cấp cứu chuyển sang, khoa đã phẫu thuật ổ bụng và hồi sức theo dõi sau phẫu thuật 5 ngày. Tiếp theo bệnh nhân sẽ được chuyển tới khoa Phẫu thuật Chi dưới để tiếp tục phẫu thuật các bộ phận bị chấn thương khác.

"Bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, cần phải phẫu thuật, điều trị và phục hồi chức năng dài ngày. Bệnh nhân lại không có Bảo hiểm y tế nên chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Với số tiền lớn như vậy, thực sự là vượt quá khả năng gia đình bệnh nhân. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh ấy", bác sĩ Nghĩa nói.

Trước tình cảnh bi đát của gia đình anh Tâm, chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại cho biết: "Khi phòng Công tác xã hội tiếp nhận thông tin ca bệnh này từ khoa đưa lên, thật sự là rất lo lắng. Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá éo le. Lao động chính nằm đây, gia đình đã lâm vào bước đường cùng… ".

Chị Huyền chia sẻ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tràn trề cơ hội hồi phục. Nhưng vì túng quẫn quá, mà anh Tâm mấy lần cứ đòi ra viện, chúng tôi thấy ái ngại vô cùng. Qua đây, phòng Công tác xã hội mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Tâm, cho anh thêm cơ hội trở về làm chỗ dựa cho các con và người thân.

