Cầu Dân trí đi vào vùng lõi du lịch ở huyện Mường La sắp khánh thành

Thông tin tới báo Dân trí, ông Bùi Tiến Sỹ cho biết, đơn vị nhà thầu đã hoàn thành tới hơn 80% khối lượng công trình cây cầu. Hiện tại nhà thầu vẫn đang gấp rút hoàn thành công trình các hạng mục như lu lèn đường, khơi thông dòng suối và các hạng mục phụ trợ.

Trao đổi với Dân trí về việc cây cầu này về đích muộn hơn so với dự kiến khoảng 15 ngày, ông Sỹ cho biết lí do vì công nhân của đơn vị nhà thầu trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán vừa qua muộn hơn.

Đánh giá về tầm quan trọng của cây này, lãnh đạo xã Ngọc Chiến cho biết, do đây là công trình quan trọng đi vào vùng lõi du lịch. Vì thế, khi cây cầu này hoàn thành sẽ không chỉ giúp người dân và các em học sinh trong vùng đi lại thuận tiện hơn mà nó còn giúp địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, du lịch.

Trước đó, sáng ngày 10/1, báo Dân trí đã phối hợp với Huyện ủy Mường La, tỉnh Sơn La khởi công cây cầu Dân trí đi vào 2 bản Chăm Pộng và Nậm Nghẹp với số tiền 1,3 tỉ đồng. Cây cầu này do Tổng công ty May 10 ủng hộ 600 triệu đồng, bạn đọc báo Dân trí đóng góp hơn 100 triệu đồng.

Hiện nay, số tiền để thi công cây cầu này còn thiếu hơn 500 triệu đồng, rất mong nhận được sự chung tay đóng góp của quý bạn đọc và các mạnh thường quân, các tổ chức doanh nghiệp.

Mọi sự ủng hộ mã số 4721 xin gửi về:

1. Xây dựng cầu cho 2 bản Nậm Nghiệp và Chặm Pộng

Địa chỉ: Bản Chặm Pộng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Số ĐT: 0969885366 (Số ĐT của anh Bùi Tiến Sỹ- Bí thư xã Ngọc Chiến)

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4721)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269