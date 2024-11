Cậu bé mồ côi bố ở nơi heo hút mang trọng bệnh, chăm bà nội liệt nửa người

Nơi núi rừng heo hút, cậu bé 12 tuổi mắc bệnh nặng, lầm lũi chăm sóc bà nội liệt nửa người

Men theo con đường mòn, ngoằn ngòeo, chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ cũ nát nằm chơ vơ giữa lưng chừng đồi ở thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ở nơi hoang vắng gần như tách biệt hẳn với xóm làng, bao năm qua ngôi nhà là chỗ trú ngụ của cậu bé Thân Nhất Chí (SN 2012) và bà nội Nông Thị Hải (SN 1961).

Vừa đặt chân vào khoảng sân nhỏ đầy rêu mốc, bất chợt những tiếng kêu thất thanh từ trong nhà vọng ra. Chúng tôi vội vã chạy vào trong gian buồng ẩm thấp, tối om… Trên chiếc giường ọp ẹp bừa bộn chăn chiếu, Chí ôm chặt lấy bà nội đang ho kéo dài.

Cậu bé gồng mình ôm lấy bà như níu lại từng cơn ho rút. Sau mỗi cơn ho kéo dài, người bà như rũ ra. Bà ngửa cổ, há miệng như cố hớp từng chút oxy cho cơ thể. Cậu bé nước mắt lưng tròng, miệng liên hồi: "Bà ơi, bà đừng chết! Bà đừng chết...".

Sau một loạt các thao tác sơ cứu từ nữ cán bộ y tế xã đi cùng đoàn, bà Hải đã bớt những cơn ho và dần lấy lại sức. Bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua nhăn nhúm.

Bà Hải tâm sự, bà là phụ nữ quá lứa lỡ thì, đánh liều đi "kiếm" cho mình một đứa con để trông cậy khi về già, mặc cho mọi người dị nghị.

Nhưng số phận thật nghiệt ngã, năm 2020, người con trai duy nhất của bà đột quỵ qua đời. Sau cái chết của con trai, vì cuộc sống quá khó khăn, con dâu bà Hải dắt theo 1 cháu nội về gửi bên ngoại rồi cũng tha hương, làm ăn xa. Thỉnh thoảng con dâu về thăm mấy bà cháu và để lại chút tiền.

Khát vọng của cậu bé mồ côi: Ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà và cho chính mình

Bố mất, mẹ cũng biệt tích đi làm ăn, cậu bé Thân Nhất Chí (SN 2012) mồ côi ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" đang mắc hội chứng thận hư lại phải gồng mình chăm sóc bà nội liệt nửa người. Cậu bé không chỉ nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ…mà còn làm đôi chân của bà nội.

Chí cho biết, hằng ngày em dậy từ lúc 5h nấu ăn và đun nước nóng, sắc thuốc cho bà nội, sau đó đến trường. "Bà thường chỉ ăn được cháo. Bà bảo, bà ăn cháo trắng cho dễ nuốt, nhưng cháu biết nhà không có tiền nên bà nói thế. Cháu mong có chút thịt cho bà tẩm bổ…", cậu bé 12 tuổi òa khóc.

Thấy cháu nức nở, bà Hải đưa tay lau nước mắt, bùi ngùi cho hay, đứa cháu nội hiếu thảo của bà mắc phải hội chứng thận hư. Những cơn đau thường xuyên kéo dài khiến Chí không thể tập trung vào việc học. Nhiều lần đang học trên lớp, Chí phải nhập viện để điều trị. Thương cháu vô cùng nhưng bà Hải đành bất lực.

Chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Yên Thế chia sẻ với phóng viên Dân trí: Hoàn cảnh của gia đình bà Hải vô cùng éo le. Cậu bé Chí mới 12 tuổi dù mắc bệnh nhưng lại là người chăm sóc chính cho bà nội tai biến, liệt nửa người.

Nơi ở của 2 bà cháu cũng đã quá cũ nát, cơn bão số 3 vừa qua, chính quyền địa phương phải đưa 2 bà cháu đi lánh nạn, phần mái bị tốc vừa được bà con hàng xóm cùng chính quyền chung tay lợp lại.

"Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, bà cháu bà Hải rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng. Những khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng để trang trải chi phí thuốc men cho bà Hải và điều trị bệnh cho Chí. Hơn nữa, sự hỗ trợ này còn giúp cậu bé có điều kiện để tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ học tập của mình", chị Hà nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5381 xin gửi về:

1. Bà Nông Thị Hải

Địa chỉ: Đền Cô, Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang.

ĐT: 0916010910

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5381)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269