Cậu bé bắt chim trên đường dây điện cao thế thều thào "Xin... cứu con"

Một đêm muộn đầu tháng 8, sự tĩnh lặng hiếm hoi của phố phường Hà Nội bỗng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng còi hú liên hồi của chiếc xe cứu thương chạy một mạch từ Quảng Bình đến thẳng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội). Chuyến xe chở theo cậu học trò Phạm Cao Tuấn (SN 2008), tính mạng đang rơi vào nguy kịch sau cú phóng điện cao thế oan nghiệt.

Băng trắng quấn kín từ chân đến đầu cậu học trò nghèo khó bất hạnh. Vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu nên Tuấn càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn khủng khiếp đến từ những vết bỏng sâu khắp cơ thể. Gắng sức, Tuấn cố rướn người về phía trước, há miệng thở dốc như cố hớp lấy từng chút oxy cho cơ thể.

Từ lúc con trai nhập viện cấp cứu, chị Phạm Thị Hải Nhì chưa rời giường bệnh của con nửa bước. Ngước lên gương mặt còn chưa hết sự bàng hoàng, giọng Nhì lạc đi: "Thằng bé hiếu động, bồng bột dẫn đến tai họa. Nhìn băng quấn khắp người thằng bé, giờ em không còn tâm trí gì nữa. Em chỉ có một thân một mình, biết làm thế nào để cứu con đây...", chị Nhì bật khóc.

Đưa tay lau nước mắt, người mẹ tội nghiệp bùi ngùi kể, chiều ngày 7/8 cậu bé lớp 8 Phạm Cao Tuấn theo chúng bạn ra cánh đồng trước nhà chơi đùa. Đám trẻ nhìn thấy tổ chim trên cột điện cao thế thì hò nhau trèo lên để bắt chim non. Tuấn hăng hái nhất, cậu bé vừa trèo lên đến nơi mới kịp thò tay vào tổ chim thì tai họa xảy ra.

"Em nghe thấy bọn trẻ kêu la thất thanh, em vội chạy ra thì không còn hồn vía gì cả. Con trai em bất tỉnh nằm dưới cột điện, mặt mũi ám khói đen sì, quần áo vẫn còn đang bốc khói…", người mẹ nấc nghẹn khi kể lại.

Con gặp nạn thập tử nhất sinh, trong nhà không có lấy một đồng, chị Nhì đành "giật" tạm hàng xóm được vài triệu để theo xe ra Hà Nội cấp cứu.

Cúi mặt, chị Nhì lí nhí cho biết, chị là người mẹ đơn thân của 3 đứa con, Tuấn là con lớn, đứa nhỏ nhất mới chỉ 5 tháng tuổi. Mẹ chăm anh nơi bệnh viện, đứa bé đành phải gửi họ hàng chăm sóc. Chị Nhì còn phải phụng dưỡng người mẹ gần 80 tuổi là thương binh.

"Thằng bé hối hận vì hành động bồng bột của mình lắm. Khi vừa tỉnh lại cháu đã xin lỗi mẹ, xin lỗi bà ngoại và các em. Bác sĩ nói cháu phải điều trị lâu dài nữa, cầm cự được tới giờ là nhờ tình thương của bà con cô bác và bệnh viện. Những ngày tới, em cũng chưa biết phải làm sao nữa", nói rồi chị Nhì ôm mặt bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Cháu Tuấn nhập viện do bỏng điện cao thế, trong tình trạng sốc bỏng nặng, với diện tích bỏng 44% vùng mặt, cổ, ngực, bụng, lưng, hai tay và hai mông; trong đó có tới 15% bỏng sâu hoại tử toàn bộ lớp da (chủ yếu vùng lưng và hai mông).

Hiện tại, cháu đang được chống sốc tích cực, sử dụng các kháng sinh mạnh và đặc hiệu, các loại thuốc và vật liệu thay băng tại chỗ cùng các chế phẩm dinh dưỡng đường tiêu hóa và đường tĩnh mạch, chi phí điều trị tốn kém, có thể đến 5-7tr/ngày, chưa kể tiền ngày giường, các loại thủ thuật và phẫu thuật.

Sau khi vượt qua được giai đoạn sốc, cháu sẽ phải phẫu thuật nhiều lần để loại bỏ hoại tử, ghép da phủ các vùng tổn thương, sau đó là quá trình phục hồi chức năng, tái hòa nhập cộng đồng cũng hết sức khó khăn vất vả".

Nằm trên giường bệnh, cậu bé tội nghiệp nghe như nuốt lấy từng lời của bác sĩ, run rẩy chắp 2 tay trước ngực, em thều thào: "Xin các cô, bác cứu con với". Được chứng kiến cảnh tượng cậu bé giữa lằn ranh sinh tử cầu xin sự sống, khiến chúng tôi thật khó cầm được lòng mình.

Phóng viên Dân trí liên lạc về địa phương nơi gia đình chị Phạm Thị Hải Nhì sinh sống, ông Nguyễn Minh Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết: "Chị Hải Nhì là mẹ đơn thân, thuộc hộ cận nghèo của địa phương có hoàn cảnh rất khó khăn. Ngoài chăm sóc các con còn bé, chị Nhì còn phải phụng dưỡng mẹ già gần 80 tuổi là thương binh thường xuyên đau yếu.

Từ lúc cháu Tuấn gặp nạn, bà con chúng tôi đã vận động, quyên góp nhưng trước tình trạng của cháu quá nặng, cần nhiều chi phí để chạy chữa, nên chúng tôi rất tha thiết các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu!...".

