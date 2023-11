Bữa cơm với chuối xanh của cô gái thiểu năng vừa mất mẹ

Theo địa chỉ trong đơn gửi báo Dân trí, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc (56 tuổi, xóm 3, thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), cậu họ của Nguyễn Thị Cẩm Chi (30 tuổi), cô gái bị thiểu năng trí tuệ, câm bẩm sinh.

Cẩm Chi vừa trải qua cú sốc khi người mẹ mù là bà Tô Thị Lưỡng (59 tuổi), từng là chỗ dựa cho em, vừa qua đời, sau thời gian dài lâm bệnh.

Khi chúng tôi đến nhà, Cẩm Chi đang quét sân và chuẩn bị bữa cơm tối. Trong gian bếp nhỏ, chén bát, nồi chảo được để rất ngăn nắp, sạch sẽ. Song bữa cơm tối của em rất đạm bạc, chẳng có gì ngoài nồi chuối xanh "kho chay", khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng nghẹn đắng lòng.

Ông Ngọc cho biết, bà Lưỡng mất đến nay gần 100 ngày, khi đó ông thay mặt gia đình, rồi bà con xóm giềng, hội đoàn thể ở địa phương chung tay để lo ma chay chu toàn thay cho cháu.

"Thời gian đầu, khi mẹ cháu mới mất, gia đình lo cơm nước, nhưng tính tình cháu lúc nắng lúc mưa, thích tự do nên tự đi chợ nấu ăn. Bà con ở chợ, ai cũng biết bệnh của cháu nên nhiều khi còn cho chứ không bán. Tôi thì làm nông nhiều lúc bận tối mặt mũi nên có lúc cháu ăn gì mình không quản hết được. Mỗi tháng, nhà nước hỗ trợ 720.000 đồng, số tiền này tôi giữ để lo ăn uống, thuốc men khi ốm đau", ông Ngọc chia sẻ.

Ông Ngọc kể, năm 1972, bà Tô Thị Lưỡng mới 8 tuổi đã bị mù do trúng bom đạn chiến tranh, còn mẹ bà không qua khỏi. Sau đó, bà Lưỡng được mẹ của ông Ngọc đưa về nuôi dưỡng.

Đến tuổi lập gia đình, bà Lưỡng không dám nghĩ tới hạnh phúc xa vời là lấy chồng sinh con vì bản thân mù lòa. Bởi vậy, gần 30 tuổi, bà vẫn thui thủi ở với gia đình dì ruột.

Sau nhiều lần nghe người thân khuyên, bà Lưỡng đồng ý kiếm con riêng để sau này về già có người phụng dưỡng. Song người tính không bằng trời tính, Cẩm Chi sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ bình thường mà em bị thiểu năng trí tuệ, câm.

"30 năm trước, ngày Cẩm Chi cất tiếng khóc chào đời, gia đình ai cũng mừng cho hai mẹ con. Nào ngờ, Cẩm Chi sinh ra lại thành ra như vậy, mọi bĩ cực vận hết vào cuộc đời hai mẹ con cháu", ông Ngọc xót xa.

Ông Ngọc cũng chia sẻ, ngày còn sống bà Lưỡng, dù mù lòa nhưng hai mẹ con nương tựa nhau để sống. Bệnh tình của Cẩm Chi sẽ càng nặng thêm theo thời gian, còn tôi tuổi cũng lớn và mai này già đi, không biết cháu sẽ sống ra sao.

"Lúc cháu bình thường không nói, sợ nhất là khi cháu ốm đau. Bản thân tôi là cậu họ của cháu Cẩm Chi nhưng gia đình kinh tế cũng khó khăn nên tôi không thể lo chu toàn, đầy đủ được. Khổ tâm lắm tôi mới phải viết đơn gửi báo quý báo Dân trí trình bày hoàn cảnh và cầu mong mạnh thường quân giúp đỡ để cháu còn sống ngày nào cho đỡ khổ ngày đó ", ông Ngọc lo lắng.

Ông Lê Thái Linh, Trưởng thôn Vạn Trung, chia sẻ: "Nói về hoàn cảnh mẹ con em Cẩm Chi thì khổ từ xưa nay rồi. Bản thân em bị bệnh hiểm nghèo, lúc mẹ còn sống thì bà lại mù và mắc nhiều bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Bởi vậy, khi cấp trên hay mạnh thường quân có suất quà từ thiện, chúng tôi đều ưu tiên".

Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Tây xác nhận hoàn cảnh em Cẩm Chi hiện tại rất đáng thương. Sau khi mẹ mất, em phải nương nhờ vào gia đình người cậu họ. Về phía chính quyền xã, ngoài việc hỗ trợ theo chính sách của nhà nước, các hội đoàn thể, thôn xóm luôn quan tâm đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn chứ không riêng gì hoàn cảnh cháu Cẩm Chi. Ngoài kêu gọi đột xuất, địa phương chỉ đạo Hội chữ thập đỏ xã thường xuyên theo dõi, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho em.

