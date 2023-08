Bệnh nặng "cản bước" giấc mơ đại học

Em Trần Quốc Khánh (19 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang là một học trò giỏi toàn diện với tương lai đầy hy vọng, nhưng phải gác lại giấc mơ đại học vì căn bệnh nghiệt ngã.

Trong căn nhà nhỏ đang hứng chịu cái nắng hầm hập những ngày tháng 8, Khánh nằm liệt giường sau 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TPHCM. Mẹ Khánh, chị Đỗ Thị Lệ Hằng (40 tuổi) và em trai Trần Tiến Thành (học lớp 9) đã theo chăm sóc Khánh từ những ngày nằm viện đến khi trở về quê nhà.

Khánh kể đợt điều trị vừa rồi, bác sĩ đã truyền tế bào liên phôi từ em trai ruột của Khánh, vì chỉ số mảnh ghép tế bào gốc của em đột nhiên tụt xuống còn 51%. Khánh và gia đình đã chống chọi với căn bệnh nghiệt ngã gần 2 năm nay.

Cuối năm 2021, khoảng 2 tuần sau khi tiêm vaccine Covid-19, tay của Khánh bị sưng, không cử động được, kèm sốt cao nên phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm máu từ bệnh viện tuyến huyện, đến tỉnh rồi vào tận TPHCM cho thấy bạch cầu tăng cao bất thường, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Đầu năm 2022, gia đình đưa Khánh vào Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TPHCM để lấy tủy xét nghiệm. Kết quả, Khánh bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, để điều trị phải tốn tiền tỷ.

"Bác sĩ tư vấn bệnh tình và số tiền quá lớn, bố mẹ không biết xoay xở đâu ra nên đưa em về quê cầm cự bằng thuốc bắc, thuốc nam. Thời gian đó, em 2 lần bị mắc Covid-19, sốt cao hơn 40 độ C, xương tay, chân đau nhức. Nằm ở nhà gần 4 tháng, em chịu không nổi, bố mẹ gom góp tiền, vay mượn khắp nơi cho em vào TPHCM điều trị", Khánh nói.

Khánh cũng cho biết, thời gian đầu, người bác bên nhà nội lo giúp gia đình Khánh mấy trăm triệu đồng để chạy chữa bệnh tình. Đến giai đoạn ghép tế bào gốc, em lại bị nhiều biến chứng nên chi phí càng tốn kém. "Lúc đó, em bị tràn dịch ổ bụng, bụng em to như bụng bà bầu", Khánh kể lại.

Ghép tủy xong, Khánh tiếp tục nằm viện theo dõi điều trị khoảng 4 tháng mới được xuất viện. Tuy nhiên, về nhà không lâu em bị tái phát nhiễm trùng máu nên phải nhập viện.

"Thời gian đó, em đau đớn chịu không nổi, tiền chữa trị rất lớn mà bố mẹ không còn một đồng nào. Lúc đó, em bảo bố mẹ thôi để cho em chết cho xong, để bố mẹ đỡ khổ, tiền đó để dành lo cho em trai ăn học", Khánh trầm tư nói.

Mong khỏi bệnh để kiếm tiền trả nợ

Nghe con trai nói, chị Đỗ Thị Lệ Hằng không cầm được nước mắt. Với chị, gần 2 năm qua thời gian trôi như một thế kỷ. Chị kể, lúc bác sĩ chẩn bệnh của Khánh, chị ngã quỵ xuống, đầu óc quay cuồng vì số tiền quá lớn. Vợ chồng chị không biết xoay xở đâu, đành đưa con về nhà uống thuốc cầm cự rồi tính tiếp.

"Nhà có gì bán được, vợ chồng tôi đã bán hết rồi, còn ngôi nhà của ông bà để lại, không bán được", chị Hằng nói.

Theo chị Hằng, tổng số tiền điều trị bệnh cho Khánh đến nay khoảng 2,5 tỷ đồng.

"Nếu không tính số tiền anh em nội ngoại hai bên, bạn bè, bà con xóm giềng giúp đỡ khoảng 500 triệu đồng, vợ chồng tôi còn phải trả khoản nợ khoảng 2 tỷ đồng", chị Hằng nói và đưa ra một xấp hồ sơ bệnh án với đủ hóa đơn thanh toán viện phí, nhiều nhất gần 700 triệu đồng, còn lại mỗi hóa đơn điều trị 50-200 triệu đồng.

"Bây giờ, bệnh tình cháu cũng tạm ổn nhưng theo phác đồ vẫn phải duy trì 3 lần (1 tháng/lần) vào thuốc nữa. Mỗi lần ít nhất 60 triệu đồng, nếu gặp sự cố phải đưa em trai vào để truyền tế bào tiếp, tốn hàng trăm triệu đồng. Vợ chồng tôi hết khả năng từ lâu rồi, cũng chẳng còn gì để bán, đường cùng, tôi cầu cứu mọi người thương xót giúp cho con", ông Trần Văn Nhì, bố của Khánh kể, nước mắt trực trào.

Ngày còn đi học, liên tiếp từ lớp 1 đến lớp 11, Khánh đạt học sinh giỏi toàn diện. Vào lớp 12, Khánh tự tin sẽ giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và nuôi hy vọng sẽ trở thành sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM).

"Sở thích của em là ngành công nghệ thông tin nhưng bố thì muốn em học ngành công an. Bây giờ em chỉ muốn mình hoàn toàn khỏe mạnh, tiếp tục học và thi đại học rồi ra trường kiếm nhiều tiền để trả nợ cho bố mẹ", Khánh nói.

Ông Huỳnh Tấn Dũng - Chủ tịch xã Phước An chia sẻ, do cháu Khánh chẳng may mắc phải bệnh hiểm nghèo, để chữa trị phải tốn rất nhiều tiền. Từ ngày phát bệnh, số tiền gia đình lo chữa trị lên đến hàng tỷ đồng, khiến cuộc sống gia đình lâm vào đường cùng.

"Địa phương đã kiến nghị cấp trên và được tạo điều kiện hỗ trợ cho cháu hưởng chế độ của người khuyết tật đặc biệt, bảo hiểm y tế. Hiện tại, cuộc sống của gia đình chị Hằng rất khó khăn, đặc biệt sự sống của cháu Khánh lúc này rất cần sự quan tâm của mọi người", Dũng chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4953 xin gửi về:

1: Chị Đỗ Thị Lệ Hằng

Địa chỉ: thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

ĐT: 0352610213

Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4953)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269