Bố mất, nhà bị cháy, cậu bé 7 tuổi bữa no bữa đói, nguy cơ thất học

Mồ côi bố khi mới 4 tuổi

Ngày đầu tháng 7, bé Lê Nam Phong ra khu vực đường đất trước sân nhà ở phố Oi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa chơi cùng nhóm bạn trong xóm.

Phong năm nay 7 tuổi và đã hoàn thành xong chương trình lớp 1. Những năm tháng qua, cậu bé sống hồn nhiên với đúng lứa tuổi của mình. Song, ít ai biết, Phong có hoàn cảnh rất đáng thương khi sớm mồ côi bố và mẹ bỏ đi.

Ông Lê Phi Đắc (SN 1971, ông nội bé Phong) cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn, con trai mình là anh Lê Phi Thạch (SN 1993) phải gửi con ông bà chăm sóc rồi cùng vợ ra Bắc Ninh làm công nhân.

Một ngày tháng 9/2019, anh Thạch nhớ gia đình nên điện thoại về cho bố thông báo sẽ đi xe máy từ Bắc Ninh về. Cuộc nói chuyện khiến ông Đắc cảm thấy bất an, lo ngại nên khuyên con không nên đi xe máy.

Anh Thạch nở nụ cười rồi động viên bố không sao và hẹn sẽ có mặt ở nhà an toàn. "Chẳng ai ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng giữa tôi và con", ông Đắc đau xót, nói.

Hôm đó, trên đường về, anh Thạch không may gặp tai nạn giao thông và qua đời. Bé Nam Phong sống trong cảnh mồ côi cha khi chỉ mới 4 tuổi. Một năm sau, mẹ bé đi bước nữa. Cuộc sống gia đình mới khó khăn, bận rộn, chị cũng thưa dần ngày về thăm con.

Kể từ khi thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ, Nam Phong sống với ông bà nội và sự bao bọc của xóm làng.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, tương lai cậu bé mịt mù

Theo ông Đắc kể, kể từ khi bố mất, Nam Phong không ít lần ngây thơ hỏi về bố khiến ông bà nội cảm thấy xót xa. Những giấc ngủ của cháu trai cũng không yên. "Bố mất rồi, con đừng gọi nữa. Có ông với bà đây rồi. Ông bà sẽ chăm sóc cho con", ông Đắc chỉ biết dùng những câu nói như vậy để an ủi, vỗ về cháu.

Cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn với công việc đồng áng, nương rẫy. Trong khi, ông Đắc bị bệnh đại tràng không có sức lao động nhiều, tất cả công việc trong nhà đều trông cậy chính vào người vợ.

Khó khăn chồng chất khó khăn, nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tai ương một lần nữa ập đến gia đình nhỏ bé. Đêm 28/2 vừa qua, vợ đi vắng, ông Đắc ở nhà ngủ với cháu.

Khi hai ông cháu đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lộp độp cùng mùi khét. Nhìn ra ngoài, ông Đắc thấy căn nhà đã bốc cháy, lửa lan nhanh. Phong hoảng loạn, sợ hãi. Cậu bé la hét và tháo chạy ra khỏi nhà. Trong màn đêm, ông Đắc cũng chạy đuổi theo tìm cháu.

"Khi trở về, tôi thấy hàng xóm đang hỗ trợ di chuyển được một số đồ đạc. Còn căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn", ông Đắc đau đớn hồi tưởng.

Suốt 5 tháng qua, vợ chồng ông Đắc cùng cháu Nam Phong sống nhờ trong căn nhà nhỏ của người chị gái cạnh đó.

Ngày tháng trôi qua, trong căn nhà nhỏ ấy 3 người già và một cậu bé cứ thế nương tựa nhau. "Tôi đau ốm bệnh tật, nhờ có vợ kiếm rau cháo qua ngày. Điều chúng tôi lo lắng nhất lúc này là tương lai của cháu. Sợ cháu cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, phải bỏ dở việc đến trường học cùng bạn bè", ông Đắc bày tỏ.

Nói về hoàn cảnh của Nam Phong, cô Nguyễn Thị Hà - Giáo viên chủ nhiệm - cho biết, hoàn cảnh của Nam Phong rất đáng thương. Để giúp đỡ động viên em bước tiếp trên quãng đường phía trước, nhà trường và các giáo viên vẫn thường xuyên kêu gọi ủng hộ, tuy nhiên, do đặc thù là huyện miền núi, còn khó khăn nên cũng chỉ giúp em được phần nào đó.

"Thời gian đầu sau khi xảy ra hàng loạt biến cố gia đình, Nam Phong có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, sau thời gian an ủi, động viên của thầy cô, em đã sớm hòa nhập với các bạn.

Giờ bố mẹ không còn ở bên cạnh, tương lai của Nam Phong đang rất mịt mờ, rồi chẳng biết em có thể theo học được nữa không. Là người dạy dỗ em, chúng tôi thấy thương em lắm. Hy vọng, thông qua báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn đọc sẽ quan tâm, giúp đỡ em để em vượt qua được khó khăn này", cô Hà chia sẻ thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4552 xin gửi về:

