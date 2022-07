Người đàn ông nhận tin "sét đánh", bố mẹ già và 3 con thơ mịt mờ tương lai

Sinh ra trong gia đình khốn khó ở vùng biển, dù chăm chỉ làm lụng nhưng cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám lấy gia đình anh Nguyễn Đức Tuân (SN 1981, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Sau khi lập gia đình, anh Tuân vẫn ở với bố mẹ trong ngôi nhà cũ, rồi 3 người con lần lượt ra đời. Cuộc sống khó khăn, anh phải rời quê hương vào Bà Rịa - Vũng Tàu làm công nhân. Hằng tháng, anh tiết kiệm, dành dụm tiền lương gửi về quê cho vợ nuôi các con và phụng dưỡng bố mẹ già.

Thế nhưng, tai họa bất ngờ đổ ập xuống người đàn ông là trụ cột của gia đình. Anh Tuân nhớ lại, khoảng hai tháng trước thấy đau tức vùng ngực, cơ thể mệt mỏi, sức khỏe không còn như trước, đi khám thì bác sĩ cho biết anh bị ung thư phổi.

Người đàn ông rắn chắc, cơ bắp bắt đầu suy nhược, những cơn đau xuất hiện nhiều hơn, bước chân của anh cũng không còn vững. Từ trụ cột gia đình, anh Tuân trở thành gánh nặng cho cả nhà.

"Hơn 10 năm trước, bố tôi không may bị bò húc chấn thương nặng, dập đốt sống nên từ đó 2 chân bố cũng bị liệt, phải ngồi xe lăn đến bây giờ", anh Tuân chia sẻ.

Đã hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1955) - bố anh Tuân không còn đi lại được, tất cả đều phải trông vào các con, các cháu. "Giờ thằng Tuân lại bị như vậy, gia đình tôi biết sống sao, lấy gì mà cứu con. Nhìn nó đau đớn mà tôi không giúp được gì, bệnh của con ngày một nặng hơn, bây giờ đi lại cũng khó khăn…", ông Tỉnh thở dài.

Thương chồng, thương con, bà Phạm Thị Hoạch (SN 1955, vợ ông Tỉnh) xin đi làm giúp việc ở thành phố Vinh. Còn vợ anh Tuân là chị Vũ Thị Nga (SN 1985) cũng theo những người hàng xóm đi đập sò lấy ruột bán với mong muốn có thêm đồng ra, đồng vào nhưng chẳng thấm vào đâu.

"Mỗi ngày đi đập sò, tôi cũng chỉ kiếm được hơn 100 nghìn đồng. Với số tiền đó, không đủ ăn cho cả nhà, chứ nói gì đến chuyện tích góp để mua thuốc điều trị bệnh cho chồng", chị Nga đau buồn nói.

Những người phụ nữ trong gia đình giờ lại trở thành lao động chính, số tiền kiếm được ít ỏi nhưng đó là tất cả hy vọng của cả nhà.

Chỉ mới 2 tháng kể từ ngày anh Tuân được phát hiện mắc bệnh ung thư nhưng chi phí điều trị lớn, kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Anh em, họ hàng chung tay giúp đỡ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Không có tiền nằm viện, anh buộc phải về nhà nằm chờ phép màu.

Hai vợ chồng anh Tuân có 3 người con, cháu lớn là Nguyễn Vũ Tú (SN 2009), còn cháu nhỏ nhất là Nguyễn Thanh Ngà vừa lên 3. Chúng còn quá nhỏ để hiểu về những "giông bão" mà gia đình mình đang phải đối diện.

Những đứa con cứ bám lấy bố, cố làm mọi việc để anh Tuân được vui. Nhưng niềm vui của các con lại là nỗi buồn của anh.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, chia sẻ: "Gia đình anh Tuân hiện nay quá đau khổ. Bản thân anh bị ung thư, bố bị bại liệt nằm một chỗ, mẹ thần kinh không ổn định, các con còn rất nhỏ. Mong rằng, qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình vượt qua hoàn cảnh lúc này".

Sắp đến lịch ra Hà Nội xạ trị, nhưng gia đình anh Tuân vẫn chưa biết lấy đâu ra tiền cho hành trình chạy chữa phía trước. Những ngày tháng được ở bên con, được nhìn thấy bố mẹ của anh sẽ ngắn lại nếu anh không được điều trị đầy đủ. Anh Tuân chỉ lo, mai này nếu lỡ anh không còn trên cõi đời thì bố mẹ già, các con thơ dại không biết rồi sẽ sống ra sao?.

