Bố mất, mẹ đi lấy chồng, con nguy cơ cắt chân vì không có tiền ghép xương

Trong căn nhà chật hẹp, ẩm ướt của gia đình bà Nguyễn Thị Vân, 72 tuổi, thôn Thanh Vân, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa có đến 2 giường bệnh. Một chiếc của em Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi) bị gãy chân; một chiếc khác là của ông Nguyễn Văn Xây (71 tuổi, chồng bà Vân) bị tai biến, nằm bất động.

Nhìn vào gia cảnh của bà Vân ai cũng ái ngại, xót thương. Bà Vân thở dài bất lực kể về đứa cháu bị gãy chân, nằm một chỗ, người gầy sọp, da thâm sì.

"Bác sĩ bảo, xương chân của cháu bị gãy phức tạp phải thay xương mới có thể đi lại. Nếu không sớm có tiền phẫu thuật thì chân cháu sẽ bị hoại tử, liệt. Chi phí ghép xương lên đến 100 triệu đồng, tôi lấy đâu ra tiền", bà Vân nói mà không cầm được nước mắt.

Chia sẻ về hoàn cảnh đứa cháu tội nghiệp của mình bà Vân cho biết, Hiếu mồ côi bố từ lúc chào đời. Năm Hiếu lên 6 tuổi thì mẹ cháu "đi bước nữa" với một người đàn ông khác ở tận tỉnh Quảng Bình.

Cuộc sống mới của mẹ cháu rất khó khăn, khi người chồng cũng bị tai nạn, phải nằm một chỗ.

Xa hơi ấm của mẹ từ bé, Hiếu ở cùng ông bà ngoại. Quanh năm, suốt tháng vợ chồng bà Vân luẩn quẩn bên đồi keo, dãy sắn nhưng chỉ đủ ăn. Ngôi nhà xuống cấp cũng không thể sửa, năm 2014, chính quyền địa phương hỗ trợ, cất dựng lại cho gia đình căn nhà mới.

Dù vất vả thiếu thốn, bà Vân cố gắng chăm lo cho cháu học được hết cấp 2, rồi Hiếu nghỉ học đi làm thuê.

Tháng 10/2022, Hiếu phát hiện bị viêm cầu thận, kể từ đó cháu thường xuyên phải đến bệnh viện thăm khám, lấy thuốc điều trị.

Tai ương vẫn chưa dừng lại, tháng 12/2022, trên đường đi khám ở Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân trở về, Hiếu va chạm với một xe máy rồi bị gãy xương ống chân trái.

"Ngày nhận tin cháu gặp tai nạn, chân tay tôi rụng rời. Một năm qua, cháu phải nhập viện 2 lần, chi phí hết gần 80 triệu đồng. Tôi cố gắng chạy vạy, vay mượn mãi mới lo được", bà Vân cho biết.

Từ ngày cháu gặp nạn, chồng bị tai biến, một mình bà Vân gồng gánh chăm 2 người bệnh. Có những lúc bà ốm, đau, mệt mỏi nhưng chẳng dám đi khám, bởi bà sợ, đi khám, nhỡ phát hiện ra bệnh, bác sĩ yêu cầu nhập viện thì không biết lấy đâu ra tiền, lấy ai mà lo liệu cho chồng và cháu.

Cuối tháng 11, Hiếu được chỉ định tháo đinh vít kim loại ở chân và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lần 2 tại Hà Nội.

"Chi phí phẫu thuật ghép xương khoảng 100 triệu đồng. Tôi không có tiền nên xin bác sĩ đưa cháu về nhà", bà Vân bất lực nói.

Tâm sự với chúng tôi, Hiếu cho biết: "Em sợ phải cắt chân, vì cắt đi rồi thì ai chăm nom, lo cho ông bà. Nhưng chi phí phẫu thuật lớn, ông thì bị tai biến, bà đã già yếu, mẹ không có tiền, em cũng không biết phải làm sao".

Nghe cháu nói, bà Vân lại khóc rưng rức. Cả đời vất vả, chắt chiu dành dụm, nuôi con, cháu, giờ đây về già bà vẫn chưa hết nỗi lo.

"Tuổi cao, sức yếu, vợ chồng tôi "như ngọn đèn trước gió", sống ngày nào biết ngày đó, chỉ mong thằng Hiếu được phẫu thuật để đi lại bình thường", bà Vân nêu nguyện ước.

Ông Đinh Huy Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tân, cho biết gia đình bà Vân thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã. Cháu Hiếu bị tai nạn giao thông, ông Xây bị tai biến phải nằm một chỗ.

Từ ngày cháu bị tai nạn, chính quyền địa phương đến động viên, hỏi thăm, san sẻ nhưng cũng chỉ được phần nào.

"Vừa rồi nghe bà Vân nói, cháu Hiếu phải ghép xương, chi phí phẫu thuật khoảng 100 triệu đồng, thông qua báo Dân trí tôi mong độc giả, mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để cháu có cơ hội được ghép xương, lấy lại đôi chân khỏe mạnh", ông Tuyến chia sẻ.

