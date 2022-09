Bố mất, mẹ bỏ rơi, bé gái 9 tuổi sống với bà nội già yếu

9 tuổi nhưng bé Nguyễn Như Hạnh (thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) mới học lớp 2. Chuyển từ miền Nam về quê nội học chưa lâu nên Hạnh ít bạn. Ngoài thời gian đến lớp, cô bé thường chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ cùng bà nội.

Thấy khách lạ đến nhà, Hạnh chỉ cười. Cô bé có nụ cười hiền và rất kiệm lời.

Vừa đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ, bà Nguyễn Thị Trí (76 tuổi) chậm rãi bước ra tiếp khách. Với khuôn mặt khắc khổ, bà đau đớn kể về cuộc đời vắn số của người con trai út. Đó là anh Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1987.

Anh Tài lấy vợ năm 2012. Một năm sau, vợ chồng anh có con đầu lòng là bé Hạnh. Khi con gái chưa tròn một tuổi, vợ anh Tài vào miền Nam làm ăn. Trong thời gian này, vợ anh có người đàn ông khác. Hai vợ chồng ly hôn, anh Tài nuôi bé Hạnh.

Từ đó, người phụ nữ cũng ít liên lạc với gia đình chồng cũ để hỏi thăm về con gái. Sau này, gia đình anh Tài tìm hiểu thì nắm được thông tin, mẹ bé Hạnh đã sang nước ngoài lao động.

Về phần anh Tài, sau khi ly hôn, năm 2016, anh cùng con gái vào Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) làm ăn. Thương con, bà Trí cũng theo vào để chăm cháu. Ba người sống trong căn nhà trọ chật chội. Anh Tài siêng năng làm việc ngày đêm để có tiền trang trải cho cuộc sống và hy vọng cho con có một tương lai sáng hơn.

Nào ngờ, ước vọng đó của anh chưa thành, tai họa lại ập đến. Năm 2019, người cha có các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu nhiều, hay ói mửa… Anh đi khám và phát hiện đã mắc ung thư não.

Mọi thứ như sụp đổ, anh Tài từng nghĩ sẽ không đi bệnh viện nữa. Người thân, họ hàng khi nghe tin đã động viên, góp tiền cho anh vay đi chạy chữa.

Trong hơn hai năm, anh Tài đi điều trị các bệnh viện từ Bắc vào Nam nhưng rồi cũng không thoát khỏi án tử. Tháng 8/2022, anh đã qua đời, để lại con gái 9 tuổi mồ côi với tương lai mịt mù và người mẹ già yếu.

"Sau khi lo hậu sự cho con xong, tôi và cháu cũng chuyển về quê sống. Hai bà cháu nhờ sự hỗ trợ của mọi người, chứ tôi già yếu rồi, cũng không biết làm gì để sống", bà Trí kể.

Mấy hôm nay, nhờ sự hỗ trợ của mọi người, bà Trí ký đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan, đơn vị để mong nhận được chính sách hỗ trợ, miễn giảm một số khoản phí trong cuộc sống cho hoàn cảnh của mình và cô cháu gái tội nghiệp.

Xác nhận với phóng viên, ông Nguyễn Minh Vỵ, Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc, nói hoàn cảnh gia đình bà Trí thuộc diện khó khăn.

"Bố cháu Hạnh đã qua đời, mẹ cháu trước đã ly hôn và đang lao động ở nước ngoài. Cuộc sống hai bà cháu giờ khó khăn, vất vả", ông Vỵ nói và hy vọng thông qua Báo Dân trí, hai bà cháu sẽ được các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp đỡ mã số 4621 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Trí

Địa chỉ: Thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4621)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269