Bệnh viện "còng lưng" nuôi trẻ bị bỏ rơi, đau đáu mong cộng đồng giúp đỡ

Ngày 27/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, khoa Bệnh lý sơ sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, nơi đây đang chăm sóc 3 trường hợp trẻ bị bỏ rơi khi vừa mới chào đời.

Thương các em vừa chào đời, mẹ đã trốn biệt

Hai trường hợp đầu tiên cũng là các F0 trong mùa dịch, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 4 (huyện Bình Chánh) khi mới vài ngày tuổi. Vào cuối tháng 9, sau khi đã khỏi bệnh Covid-19, các bé được đưa trở lại nơi mình sinh ra.

"Cứ gọi là cha mẹ bảo đang cách ly, khó khăn lắm, vài bữa sẽ đến đón. Họ hứa suốt 5-6 lần rồi nhưng đến giờ vẫn biệt tăm" - bác sĩ Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Trưởng khoa Bệnh lý sơ sinh, nói khi ôm trong tay cậu bé được đặt cho biệt danh là "Bắp".

Một ngày của 5 tháng trước, mẹ Bắp vào viện sinh. Tranh thủ lúc các nhân viên y tế lo giấy tờ và chuẩn bị các biện pháp phòng dịch, sản phụ đã lẻn ra ngoài rồi biệt tích.

Những lần cố liên lạc với gia đình, các bác sĩ được cho biết cha mẹ bé là lao động tự do. Dịch bệnh, họ thất nghiệp, cuộc sống ảnh hưởng nặng. Bản thân người mẹ cũng có tiền sử nghiện ma túy.

Kém may mắn hơn cả Bắp là "bé Sữa", khi thời điểm mẹ ruột trốn viện không để lại bất kỳ giấy tờ tùy thân hay số điện thoại liên lạc. Do đó, các nhân viên y tế chỉ có thể vừa chăm sóc bé, vừa cầu nguyện người mẹ hoặc bất kỳ ai trong gia đình đứa trẻ suy nghĩ lại mà đến đón con.

Gần đây nhất là trường hợp của bé sơ sinh, con một sản phụ người dân tộc thiểu số. "Bé sinh non thiếu tháng, nặng chỉ 1,8 kg, được chuyển lên khoa vì tình trạng suy hô hấp, còn mẹ đã âm thầm rời viện. Số điện thoại sản phụ cung cấp lúc vào sinh chỉ có 9 số nên không biết liên hệ bằng cách nào. Hy vọng mẹ sớm quay lại đón bé" - bác sĩ Dung nói.

Đây cũng là trường hợp thứ 10 bị bỏ rơi mà khoa Bệnh lý sơ sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận trong năm 2021. Con số này vẫn "khiêm tốn" so với mọi năm, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Thường xuyên cạn quỹ vì nuôi trẻ

Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Uyển, người có nhiều năm công tác tại khoa cho biết, thông thường sau khi bệnh viện làm giấy chứng sinh cho các bé vô thừa nhận, bảo hiểm chỉ chi trả tiền thuốc và các chi phí điều trị với trường hợp có bệnh lý, còn lại các chi phí như sữa, tã lót… đều do bệnh viện tự tìm cách lo liệu.

Chăm sóc trẻ lâu ngày nên mến tay mến chân, tình cảm như ruột thịt, nhiều y, bác sĩ còn tự bỏ tiền túi để mua sắm đồ chơi, quần áo, thức ăn dặm cho bé.

"Một bé sức khỏe bình thường mỗi tháng sẽ tốn khoảng 7 triệu đồng chi phí. Có đợt cả chục bé phải giữ lại nuôi nấng 3-4 tháng trời, khi bàn giao cho trung tâm bảo trợ xã hội thì bệnh viện chi hơn 100 triệu đồng" - đại diện khoa Bệnh lý sơ sinh ước tính.

Để bù đắp chi phí "khủng" cho việc nuôi nấng bé bị bỏ rơi, phòng Công tác xã hội của bệnh viện phải ngược xuôi vận động, tìm cách kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ được đồng nào hay đồng đó. Tuy nhiên, trường hợp phát sinh nhiều trẻ bị bỏ rơi, nguồn quỹ của bệnh viện sẽ cạn.

"Mọi người biết hoàn cảnh các bé thường đến cho hiện vật, sữa tã là chủ yếu. Nếu ai ủng hộ tiền thì khoa sẽ dành dụm lại. Thời điểm siết chặt giãn cách vì dịch Covid-19, việc ủng hộ bị chậm lại nên chi phí cũng thường xuyên thiếu hụt" - điều dưỡng Uyển chia sẻ.

Theo các y bác sĩ, chưa biết khi nào các bé vô thừa nhận có thể được bàn giao cho các mái ấm, dù sức khỏe đã ổn. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí nuôi dưỡng sẽ càng bị đội lên.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thời gian qua khi dịch bùng phát mạnh, nhân sự của bệnh viện đã phải phân bổ hỗ trợ chống dịch rất nhiều nơi.

Hiện tại sau thời gian khẩn trương khắc phục, nơi đây mới phục hồi khoảng 50% hoạt động và số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh so với trước dịch. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện luôn cần sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn.

Thông qua bài viết này, Dân trí mong muốn làm cầu nối để các tấm lòng vàng có thể cùng bệnh viện hỗ trợ, nâng đỡ trẻ bị người thân bỏ rơi nói chung, bị chối bỏ sau đại dịch Covid-19 nói riêng một cách tốt nhất.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4269:

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TPHCM). SĐT: (028) 35100072

STK: 31910000146650, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Tên tài khoản: BENH VIEN NHAN DAN GIA DINH - CONG TAC XA HOI

Người đại diện: Chị Nguyễn Thúy Uyên, Phó Phòng Công tác xã hội. SĐT: 02835510104

