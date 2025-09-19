Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì viêm não, cha nghèo khẩn cầu cứu con (Video: Hương Hồng).

Cậu bé 8 tuổi và nỗi ám ảnh của người cha nghèo nơi bệnh viện

Trong phòng bệnh của khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bé Lê Anh Hưng (SN 2017, trú tại xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang) nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền.

Số phận cậu bé 8 tuổi đã không may mắn khi mắc phải viêm não nặng và rơi vào tình trạng nguy kịch. Gần 3 tháng trời chạy chữa cho con ở Hà Nội, cũng là ngần đấy đêm người cha gần như thức trắng bên con.

Bất ngờ mắc căn bệnh viêm não, tính mạng bé trai 8 tuổi rơi vào nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Gặp chúng tôi, anh Lê Văn Hiếu (SN 1991, bố bé Hưng) kể, từ ngày con nằm viện, anh chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Đêm nào anh cũng ngồi bên giường bệnh, theo dõi từng cử động dù là nhỏ nhất của đứa con tội nghiệp.

Nhiều lúc mệt quá, anh Hiếu vừa thiếp đi thì hình ảnh cậu con trai yêu quý nằm co quắp với ống thở gắn trên mũi lại hiện ra, khiến anh giật mình choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm.

Bé Hưng vẫn phải thở máy sau gần 3 tháng nhập viện (Ảnh: Hương Hồng).

Người đàn ông gương mặt phờ phạc, hốc hác, ngày thường rắn rỏi nhưng khi đứng trước sự sống mong manh của con, anh bỗng trở nên yếu đuối. Đôi mắt ngấn lệ, anh kể, 3 tháng trước con bị sốt cao, gia đình chỉ nghĩ con sốt bình thường nên cho uống thuốc hạ sốt, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

3 ngày trôi qua mà con không ngắt sốt, thậm chí tần suất các cơn sốt cao đến nhiều hơn, khiến bé mệt lả không ăn uống. Đến khi thấy con lịm đi, vợ chồng anh Hưng mới vội vã ôm con đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám sơ bộ, nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bé, các bác sĩ ở bệnh viện địa phương ngay lập tức chuyển Hưng đến Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Kể từ đó, cuộc sống của 2 cha con gắn liền với bệnh viện.

Người đàn ông tội nghiệp kể, ngày đưa con vào bệnh viện ở Hà Nội, cả nhà có ít thóc vụ mới thu, gà, lợn vừa kịp lớn cũng bán vội, lận lưng được 12 triệu đồng, tất cả dành để chữa bệnh cho con.

Người cha nghèo ngồi lặng bên giường bệnh con trai, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, lo lắng, bất lực (Ảnh: Hương Hồng).

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình anh Hiếu thuộc diện khó khăn ở địa phương, hộ thuần nông nhưng ruộng đất ít. Để trang trải cuộc sống, hàng ngày ai thuê gì anh Hiếu đều làm, công việc bấp bênh, ráo mồ hôi là hết tiền.

Vì thế, bao năm gia đình anh Hiếu cũng chẳng có nổi cắc bạc để dự phòng lúc ốm đau. Nay, phải đối diện với khoản chi phí khổng lồ để chữa bệnh cho con ở Hà Nội, gia đình như đi vào đường cùng, ngõ cụt.

Anh Hiếu cho biết thêm, những ngày con nằm viện, anh không thể rời con để đi kiếm tiền được, gia đình vay mượn khắp nơi được hơn 40 triệu đồng, nhưng đến nay cũng không còn đồng nào.

Hai bên nội, ngoại đều khó khăn. Bố anh Hiếu mới qua đời đầu năm nay vì ung thư gan. Ở nhà, vợ anh cũng đang phải chăm sóc 2 đứa con thơ.

Các y, bác sĩ tận tình, nỗ lực từng giây, từng phút để níu kéo sự sống của cậu bé tội nghiệp (Ảnh: Hương Hồng).

Bệnh viện cho biết: “Cậu bé phải điều trị lâu dài, chi phí rất tốn kém”

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết:

“Bé Lê Anh Hưng nhập viện trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, suy hô hấp, buộc phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp điều trị tích cực, tuy nhiên tiên lượng vẫn còn dè dặt. Hiện cháu phải thở qua mở khí quản, mang di chứng liệt hai chi, thường xuyên co giật và cần điều trị phục hồi chức năng lâu dài.

Viêm não là căn bệnh diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và thường để lại di chứng nặng nề. Với trường hợp của cháu Hưng, quá trình điều trị sẽ kéo dài nhiều tháng, đồng nghĩa với chi phí y tế và chăm sóc vô cùng tốn kém, vượt xa khả năng của một gia đình nông thôn nghèo khó”.

Ám ảnh ánh mắt khát sống của cậu bé 8 tuổi (Ảnh: Hương Hồng).

Từ ngày cậu bé nhập viện, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hiếu được bệnh viện hỗ trợ suất ăn miễn phí.

Người cha tội nghiệp kể, nếu không được bệnh viện hỗ trợ thì có lẽ gia đình đã phải đưa cháu về nhà từ dịp nghỉ lễ 2/9.

"Trong nhà có cái gì bán được em đã bán rồi, chỗ nào vay được cũng đã vay rồi, giờ em không biết xoay xở thế nào nữa. Bần cùng quá, gia đình ngỏ ý xin cho cháu về, nhưng các bác sĩ động viên, để con tiếp tục chữa trị, rồi tìm nguồn giúp đỡ… ", anh Hiếu nghẹn ngào.