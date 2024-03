Bế tắc cùng cực, cha ung thư nuôi hai con bệnh nặng cùng hai cháu nhỏ

Con trai nằm liệt đã 10 năm, cha ung thư

Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ lúc đầu giờ chiều, bà Cao Thị Đáng (66 tuổi, ngụ tại ấp Bình Tiên 2, xã Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) đang đứng cửa ngóng chồng con về. Chiều nay nhận dọn vườn cho một nhà trong ấp, nếu đến muộn sợ làm không xong, vì vậy mà bà Đáng đứng ngồi không yên.

Tuổi lên lão đã lâu, nhưng đến giờ bà Đáng vẫn đang là lao động chính, lo tiền ăn, tiền thuốc cho cả nhà. Gia đình có 6 thành viên, chồng bà Đáng cùng 2 đứa con đều mang bệnh nặng, thêm 2 đứa cháu đang tuổi ăn học.

Mặt trời dần xế bóng rọi qua cửa sổ, chiếu vào chiếc võng nơi anh Lê Nhứt Linh (39 tuổi, con trai bà Đáng) đang nằm. Anh Linh bị thần kinh, không tự chăm sóc được bản thân, đã 10 năm qua anh không tự đi lại được phải nằm một chỗ.

Lần đó anh Linh đi làm, rồi tai nạn lao động, tổn thương não dẫn đến bệnh. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng bà Đáng đã bán hết nhà, hết đất. Đến khi tài sản đã không còn gì, ông bà buộc phải chấp nhận sự thật rằng con trai sẽ tàn tật suốt đời.

Không còn nhà, gia đình bà Đáng xin sang tá túc nhà người chị gái của bà từ đó đến nay. Cũng kể từ khi anh Linh đổ bệnh, con dâu bà Đáng đã bỏ đi, để lại cho vợ chồng bà đứa cháu nội năm nay đang học lớp 8.

Trong lúc bà Đáng đang tâm sự với PV thì ông Lê Đức Ô (66 tuổi, chồng bà) cũng chở con gái đi chạy thận về.

Sau buổi điều trị, chị Lê Hoàng Thị Anh Thư (37 tuổi, con gái bà Đáng) bước đi không vững, phải nhờ mẹ dìu từ xe vào võng. Ông Ô cũng mệt lả vì đói, đưa con đi chữa bệnh nhưng ông luôn nhịn, chờ về ăn cơm nhà cho đỡ tốn.

Ông Ô có tiền sử bệnh u ác đại tràng, viêm túi mật. Chín năm qua ông đã phải phẫu thuật 4 lần, nên giờ gần như đã kiệt sức. Dù vậy, khi vợ đi làm, ông Ô sẽ phải chăm bệnh cho cùng lúc 2 đứa con.

"Đáng ra tôi vẫn phải uống thuốc đều, nhưng đã ngưng hơn một năm nay, để dồn tiền lo cho con. Giờ tôi yếu lắm, không làm được gì nữa, chuyện gì nặng nhọc phải chờ vợ", ông Ô ngậm ngùi nói.

Thôi chồng về giúp cha, nào ngờ mang thêm gánh nặng

Thời điểm cả cha và anh cùng đổ bệnh, chị Thư xin chồng về ngoại để giúp gia đình. Rồi vợ chồng mâu thuẫn, chị Thư quyết định ly hôn, ôm con gái về nhà ngoại.

10 năm qua, chị Thư thuê một ki ốt nhỏ, làm móng và bán mỹ phẩm. Bán ở quê, khách thưa, lãi mỏng nên tiền chị kiếm được chỉ vừa đủ đắp đổi qua ngày, lo tiền thuốc cho cha và anh cùng tiền ăn học cho 2 đứa nhỏ.

Nhưng rồi tháng 2 năm ngoái, sau một buổi đi làm, về vừa đến cửa thì chị Thư đổ gục. Đưa con đi khám, vợ chồng bà Đáng bàng hoàng khi bác sĩ cho biết chị Thư bị bệnh thận giai đoạn cuối và nhiễm độc giáp.

"Nó bệnh mà không dám than, cắn răng chịu để đi làm lo cho gia đình. Giờ ra nông nỗi này, cứ nhắc đến con là tôi lại khóc", ông Ô sụt sùi.

Đều đặn tuần 3 lần ông Ô phải chở con gái đi chạy thận. Thường ngày sẽ chạy thận ở bệnh viện tại TP Bến Tre, chỉ cách nhà chừng 20km. Đi gần, quá trình lọc máu nhanh nên cha con ông Ô thường kịp về trước buổi trưa.

Hôm nay chị Thư phải sang bệnh viện ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để chạy thận lọc độc. Bệnh viện xa nhà hơn 30km, quá trình lọc máu cũng phức tạp hơn, vì thế mà cha con ông Ô về muộn. Cứ chừng 20 ngày, khi thấy độc tích tụ nhiều thông ông Ô lại phải chở con đi lọc.

Thu nhập của gia đình gần như trông chờ vào số tiền đi dọn vườn mướn bữa có bữa không của bà Đáng. Ngoài cho ở nhờ nhà, mỗi tháng chị gái bà Đáng cũng giúp gia đình em hơn một triệu đồng để lo cho cháu.

Thu vào không được bao nhiêu, nhưng chỉ riêng điều trị cho chị Thư, đều đặn mỗi tháng đã tốn ngót 3 triệu đồng. Vì vậy mà bất kỳ lúc nào, nếu đụng chuyện cần đến tiền gia đình bà Đáng lại rơi vào bế tắc.

"Cũng còn may ở quê chi phí không tốn gì mấy. Gạo được chính quyền cho, rau cá trong vườn có sẵn, bà con xóm làng cũng mỗi người giúp một ít, không thì không biết gia đình tôi sẽ ra sao", ông Ô nói.

Ông Hồ Văn Hai, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hòa cho biết, gia đình ông Ô là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

"Nhà ông Ô có 2 đứa cháu đang đi học, ông bà già yếu, 2 đứa con và ông Ô đều bệnh nặng. Ở địa phương ai cũng biết và cũng giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Chúng tôi rất mong mạnh thường quân gần xa biết đến và giúp đỡ để các cháu ông Ô có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, các con và ông Ô có điều kiện khám chữa bệnh", ông Hai nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5150 xin gửi về:

1. Bà Cao Thị Đáng

Địa chỉ: Ấp Bình Tiên 2, xã Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

ĐT: 0988030209

