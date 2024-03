Tận cùng nỗi đau cha tai biến, mẹ ung thư, chồng suy thận giai đoạn cuối

Đó là hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Huỳnh Thị Mỹ Xuyên (31 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng).

Ngôi nhà cấp bốn của chị Xuyên từng rộn ràng tiếng cười thì giờ đây chỉ còn tiếng thở dài nặng trĩu của những thành viên trong gia đình và tiếng ho sặc sụa kéo dài từng cơn của anh Bùi Văn Tấn Anh (37 tuổi, chồng chị Xuyên).

Bên gian bếp cũ kỹ, dột nát, chị Xuyên tâm sự, chị quê Bạc Liêu, đến tuổi trưởng thành lên TPHCM làm công nhân rồi gặp và nên duyên với anh Tấn Anh quê Sóc Trăng.

"Vợ chồng tôi kết hôn năm 2020 nhưng vì gia cảnh đều khó khăn nên động viên nhau cố gắng làm ăn, khi ổn định mới sinh con. Cộng thêm, mẹ chồng là bà Phạm Thị Lệ (61 tuổi) đang bị ung thư trực tràng nên vợ chồng kiếm được bao nhiêu đều dành hơn nửa tiền lương gửi về cho mẹ trị bệnh", chị Xuyên kể.

Tài sản quý nhất của nhà chồng chỉ có căn nhà cấp bốn và mảnh ruộng khoảng 1.000m2. Vì trị bệnh cho bà Lệ, cha chồng chị Xuyên đã bán đi mảnh vườn nhưng đến nay vẫn thiếu hụt trước sau.

Bất hạnh chưa dừng lại đó, khoảng 2 năm trước, đột nhiên cơ thể chồng chị Xuyên xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, tay chân sưng phù, da vàng vọt và hay nôn ói nên gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

"Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, chúng tôi ngã quỵ, đất trời như sụp đổ trước mắt vì chồng bị suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ bảo phải mổ gấp nhưng lúc đó anh ấy sốc lắm, không đồng ý phẫu thuật.

Chồng tôi về nhà uống thuốc cầm cự mãi chẳng thấy hiệu quả đành quay lại Bệnh viện phẫu thuật, sau đó chuyển về quê chạy thận vì bệnh đã quá nặng", chị Xuyên buồn bã nhớ lại.

Chồng chị, từ người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột gia đình nhưng giờ đây, căn bệnh tuyên "án tử" khiến anh chết dần, chết mòn từng ngày. Suy thận làm cơ thể biến chứng thêm viêm phổi; tim mạch và xơ gan cổ trướng, bụng ngày một phình to, đi đứng, nằm ngồi đều khó khăn.

Một tuần, anh Tấn Anh đi lọc thận 3 lần, nhờ có bảo hiểm nên không tốn tiền. Tuy vậy, vẫn phải tốn chi phí thuốc men hoặc truyền máu nếu bác sĩ yêu cầu.

Cảnh "trời đày" chẳng tha cho gia đình chị Xuyên khi hơn một tháng nay cha chồng là ông Bùi Văn Chiến bị tai biến nhẹ. Ông Chiến vốn làm nghề phun thuốc mướn nhưng cánh tay không đủ sức ông phải bỏ nghề, ngày ngày quanh quẩn trong nhà.

Một người khỏe nuôi 3 người bệnh chẳng dễ dàng, chị Xuyên phải chở chồng đi lọc thận 3 ngày/tuần, thời gian trống còn lại chị chịu khó làm những công việc lặt vặt mong kiếm có thu nhập.

"Thỉnh thoảng có người mướn chở ra xã, ra chợ hay bẻ trái mướn tôi cũng tranh thủ làm, được đồng nào hay đồng nấy. Nhưng tiền chữa bệnh cho cha mẹ và chồng phần lớn nhờ vào thu nhập của em gái đi làm ở quán ăn gửi về", chị Xuyên bộc bạch.

Mẹ chồng chị Xuyên dù mang căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn cố gắng đan giỏ kiếm tiền chữa bệnh. "Tôi phải hóa trị 12 lần ở Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ nhưng giờ mới có 8 lần thôi. Mấy lần đi vô thuốc gần đây do hết thuốc bảo hiểm y tế nên bác sĩ kêu mua thuốc ngoài, chi phí hơn 3 triệu, không đủ tiền tôi đành xin bác sĩ cho về chừng nào có tiền mới quay lại truyền thuốc", bà Lệ kể.

Ông Huỳnh Hữu Lộc - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết, gia đình chị Xuyên thuộc hộ nghèo của xã, hoàn cảnh rất éo le. Mỗi tháng, địa phương đều hỗ trợ cho gia đình nhu yếu phẩm, khi lễ, Tết đều có quà. Tuy nhiên, cả nhà bệnh tật khiến cuộc sống vô cùng túng quẫn.

"Phía xã đang làm hồ sơ xin để anh Tấn Anh và bà Lệ được nhận trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên phần sức có hạn, chúng tôi rất mong báo Dân trí sẽ là cầu nối với bạn đọc, giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh", ông Lộc bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5143 xin gửi về:

1. Chị Huỳnh Thị Mỹ Xuyên

Địa chỉ: xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng

SĐT: 0346.592.026

STK: 87991997 - Ngân hàng VPBank

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5143)

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269