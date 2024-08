Bé gái 7 tuổi nghi bị xâm hại tình dục và nỗi lo của người mẹ nghèo

Hơn 1 tuần chăm con ở Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chị H.N.R. (41 tuổi, trú Buôn Bung Tang, xã Ea Sol, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) ngổn ngang nhiều nỗi lo lắng. Ngồi bệt cạnh giường bệnh, chị R. thất thần kể lại sự việc đau lòng xảy ra đối với con gái mình.

Vào ngày 21/7 vừa qua, chị R. cùng chồng đi làm thuê, chỉ có 3 con nhỏ, trong đó có bé R.H. (7 tuổi) ở nhà. Sau đó, do bé R.H. bị sốt, không đi chơi cùng các anh chị nên nằm ở nhà một mình và bị kẻ xấu lẻn vào giở trò đồi bại.

"Chiều tôi đi làm về thấy con gái nằm bất động ở nhà, miệng sùi bọt mép nên liền bế con đi viện. Khi con tỉnh mới nghe cháu kể việc bị một người đàn ông có quen biết với gia đình vào nhà cưỡng hiếp và bóp cổ cháu. Trước sự việc gia đình tôi đã trình báo lên cơ quan công an", chị R. bức xúc.

Cũng theo chị R. gia đình chị khó khăn, dù không thuộc hộ nghèo của xã nhưng kinh tế khá eo hẹp, vợ chồng làm thuê làm mướn chỉ đủ lo cơm gạo qua ngày. Do vậy, chị chưa có điều kiện mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho các con.

Đến nay, con gái xảy ra chuyện phải nằm viện, chị R. vay mượn họ hàng được 7 triệu đồng để lo chi phí điều trị cho con.

"Giá như con tôi có thẻ BHYT, các chi phí sẽ được giảm, gánh nặng cho gia đình sẽ đỡ đi rất nhiều", chị R. nghẹn ngào.

Một bác sĩ Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, chiều 22/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi R.H. với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, vết thương xây xát vùng mặt cổ, tổn thương cơ quan sinh dục. Gia đình cháu bé khai, cháu bị bóp cổ và xâm hại tình dục và bệnh nhi không có BHYT.

Vị bác sĩ cho biết thêm, do cháu bé không có BHYT, chi phí điều trị mỗi ngày khoảng 400.000 đồng, gây khó khăn cho gia đình. Do đó, phía khoa đã báo lại trường hợp cháu R.H. đến Khoa Điều dưỡng của bệnh viện để được hỗ trợ phần nào chi phí cho bệnh nhi.

Về việc gia đình trình báo cháu R.H. bị xâm hại tình dục, đại diện Công an huyện Ea H'leo xác nhận, công an đã tiếp nhận nguồn tin báo và đang vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan công an đã đưa cháu bé đi giám định thương tích và đang chờ kết quả từ Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk để xử lý vụ việc theo quy định.

Cùng nỗi lo chưa có thẻ BHYT cho con, chị H'Dâu Ađrơng (29 tuổi, trú Buôn Bông, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, gia đình con đông, kinh tế còn khó khăn khi chồng đi phụ hồ, phải "thắt lưng buộc bụng" để chi tiêu nhiều khoản nên việc mua BHYT cho các con chị cũng chưa nghĩ tới.

Năm trước, con gái 8 tuổi của chị H'Dâu Ađrơng bị sốt nặng, do cháu không có BHYT, gia đình chỉ mua thuốc hạ sốt ở các cửa hàng thuốc chứ không đưa con vào viện chữa trị.

"May đợt đó con tôi chóng khỏe chứ nằm viện là gia đình không biết lấy đâu ra chi phí lo cho con. Năm nay, chuẩn bị vào năm học mới, tôi và chồng cùng bàn bạc việc sẽ mua thẻ BHYT cho 2 con nhưng vẫn đang cố gắng đi làm, tích góp dần may ra mua được", chị H'Dâu Ađrơng chia sẻ.

Theo thống kê từ UBND xã Ea Kao, toàn xã có khoảng 700 học sinh chưa có thẻ BHYT, dù phía xã thường xuyên cho cán bộ đến thôn buôn vận động nhưng tỷ lệ mua BHYT vẫn chưa cao.

Số liệu từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có gần 96% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, còn lại khoảng 9.200 trường hợp chưa tham gia BHYT. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột có khoảng 3.400 em chưa tham gia; huyện Ea H'leo khoảng 2.000 em chưa tham gia; huyện Cư M'gar có khoảng 1.500 em chưa tham gia…

