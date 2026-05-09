“Ghép tim là cơ hội duy nhất để anh Cương có thể tiếp tục sống” (Video: Hương Hồng).

"Nhà khó khăn, em không muốn vợ con phải mắc thêm nợ"

Tỉnh táo, mắt luôn nhìn thẳng, không kêu rên như nhiều bệnh khác, anh Quàng Văn Cương (SN 1977, trú tại bản Thanh Chính, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh của Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhưng, ẩn sau vẻ ngoài bình thản của người đàn ông trung niên vùng cao nghèo khó đang mang trọng bệnh là một nội tâm đầy giằng xé. Anh Cương khó nhọc “rặn” từng từ:

“Em không muốn các cháu phải lo lắng. Em biết bệnh của mình nặng lắm. Nhà khó khăn, em không muốn vợ con phải mắc thêm nợ. Em nhiều lần xin về nhà rồi, nhưng các bác sĩ không cho…”.

Dứt lời, anh Cương đưa cả 2 tay ôm ngực, thở dốc. Với anh lúc này, chỉ thở thôi cũng đã là một sự gắng sức.

Mắc bệnh tim nặng, cơ hội duy nhất để anh Quàng Văn Cương sống tiếp là ghép tim (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Duy Văn, Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Bệnh nhân được chuyển tới viện ngày 2/3 trong tình trạng khó thở nhiều, mệt mỏi, suy kiệt.

Qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối, chức năng tâm thu thất trái giảm nặng, kèm rung nhĩ và hở van hai lá mức độ nặng. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng, bệnh nhân đã có chỉ định ghép tim”.

Anh Cương đang được điều trị nội khoa tích cực để duy trì sự sống, đồng thời chờ cơ hội ghép tim từ người hiến tạng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu không được ghép tim kịp thời, tình trạng suy tim sẽ tiếp tục tiến triển, dẫn đến suy đa cơ quan và nguy cơ tử vong là không thể tránh khỏi.

Khoản tiền cho ca phẫu thuật ghép tim lên tới cả tỷ đồng, vượt xa khả năng của gia đình nghèo khó vùng cao (Ảnh: Hương Hồng).

Điều khiến các y, bác sĩ và người thân trăn trở nhất lúc này không chỉ là thời gian, mà còn là chi phí. Một ca ghép tim cần khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng - con số quá lớn đối với gia đình anh Cương.

“Ghép tim là cơ hội duy nhất để anh Cương có thể tiếp tục sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của những tấm lòng nhân ái, để người bệnh có thể trở về với gia đình”, bác sĩ Văn bày tỏ.

Nợ nần chồng chất, gia đình nghèo không dám nghĩ tới ca ghép tim tiền tỷ

Hai tay liên tục xoa, vuốt lưng cho bố, Quàng Văn Biên (SN 2002, con trai cả của anh Cương) hướng ánh mắt về phía chúng tôi, lo lắng nói:

“Bố em cứ nằng nặc đòi về, may mà các bác sĩ nhất quyết không đồng ý. Nhưng, tiền để bố ghép tim cả tỷ đồng thì nhà em không biết tìm ở đâu...”. Nói rồi, Biên cúi mặt, xoắn chặt những ngón tay thô ráp.

Người con cả 24 tuổi chỉ biết làm thuê, làm mướn bất lực trước khoản tiền khổng lồ cứu bố (Ảnh: Hương Hồng).

Biên chia sẻ, gia đình em ở vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Cuộc sống của 7 nhân khẩu trông cả vào mảnh nương cằn cỗi và tiền công làm thuê ít ỏi của anh Cương.

Ba năm trước, anh Cương phát hiện mắc bệnh. Lúc đầu, người đàn ông trụ cột gia đình thấy người mệt mỏi, khó thở thoáng qua, nhưng vì không có tiền nên không đi khám.

Sau lần anh Cương mệt lả rồi ngất xỉu ngay trên nương ngô, các con phải vay mượn tiền đưa bố đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ cho biết anh mắc suy tim nặng.

Không muốn vợ con mắc thêm nợ, người đàn ông tội nghiệp nhiều lần đòi xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).

Suốt 3 năm qua, lo chữa bệnh cho anh Cương, gia đình đã cầm cố mảnh đất đang ở để vay ngân hàng, đồng thời vay mượn khắp nơi. Những khoản nợ chồng chất chưa kịp trả. Trong khi đó, chi phí cho ca phẫu thuật ghép tim lên tới cả tỷ đồng - điều mà ngay cả trong mơ, gia đình nghèo vùng cao cũng không dám nghĩ tới.

“Trước nay, bố em làm lụng nuôi cả nhà. Mẹ em đau yếu, còn phải chăm sóc ông bà nội đều đã ngoài 80 tuổi, mắc bệnh tim và tiểu đường nặng. Em trai em đang đi bộ đội, em gái út mới học lớp 3, còn em chỉ biết làm thuê. Không có tiền ghép tim, bố em chết mất!", giọng đứt quãng, Biên chắp hai tay trước ngực, mắt đỏ hoe cầu xin: "Các cô, các bác cứu bố cháu với!…”.