Chị Hồ Thị Trung (33 tuổi, trú thôn 12, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất khi vừa phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng, vừa lo lắng cho gia đình.

Chị Trung đã trải qua 9 vòng hóa trị và 33 mũi xạ trị, nhưng các hạch và khối u vẫn còn. Bác sĩ chỉ định, chị cần tiếp tục điều trị bằng hóa chất khô. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu và không có đủ tiền để tiếp tục điều trị tại Hà Nội, chị đành phải nằm ở nhà, chấp nhận số phận.

"Nhiều lần đau quá, đuối sức, tôi muốn buông xuôi tất cả để không còn phải chịu đau đớn, bớt gánh nặng cho chồng con. Nhưng rồi, nghĩ đến các con, tôi lại sợ. Chưa bao giờ tôi sợ chết như lúc này, 3 đứa còn quá nhỏ, sao tôi yên lòng được. Chỉ cần được sống thôi, mọi đau đớn, vất vả tôi đều cố gắng chịu đựng, vượt qua", chị Trung chia sẻ.

Vợ chồng chị Trung đều xuất thân từ gia đình thuần nông nghèo khó. Sau 7 năm kết hôn, họ có 3 con nhỏ, cuộc sống càng thêm khó khăn. Chị Trung ở nhà chăm sóc con và làm 2 sào ruộng. Chồng chị là anh Nguyễn Đình Trường (34 tuổi) làm phụ hồ, thợ sơn xa nhà.

3 năm trước, khi đang xây nhà, anh Trường mắc bệnh trầm cảm. Căn nhà đang xây dở, người vợ mang thai lần 3, khó khăn chồng chất. Hai bên nội ngoại, bà con lối xóm góp công, góp sức hoàn thiện phần thô ngôi nhà, lợp ngói, lắp cửa vào ở tạm.

Chồng bệnh, con thơ, nợ nần đổ dồn lên vai chị Trung. 10 tháng trước, khi con trai út được 14 tháng tuổi, chị thấy người đau mỏi, sút cân bất thường, ăn vào là nghẹn, mờ mắt... Đi khám, bác sĩ kết luận, chị bị ung thư vòm họng giai đoạn 2.

Cũng từ đó, chị ra một bệnh viện ở Hà Nội để điều trị dài ngày, mong níu kéo sự sống. Ngày chị ra Hà Nội, căn bệnh của anh Trường có giảm đi chút ít nên đi cùng vợ để động viên, chăm sóc.

"Nhiều tháng nay, kể từ ngày vợ bị bệnh, tất cả các khoản chi phí đi lại, ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình đều trông chờ vào số tiền đi vay nội ngoại, bạn bè, hàng xóm giúp đỡ. Nay nhà vẫn chưa xây xong, nợ tiền công, chi phí đi lại, thuốc thang cho 2 vợ chồng đã hơn 400 triệu đồng", anh Trường lo lắng.

Những đợt anh Trường đưa chị Trung đi viện điều trị, 3 con là Nguyễn Đình Phát (6 tuổi), Nguyễn Đình Tài (5 tuổi) và Nguyễn Đình Phúc (2 tuổi) được gửi nội, ngoại chăm sóc.

Ông Trần Văn Toàn, Trưởng thôn 12, xã Quỳnh Trang cho biết, mấy năm trước, anh Trường mắc bệnh trầm cảm, địa phương đã tạo điều kiện xin miễn đóng các khoản. Còn căn nhà xây dang dở được anh em, bà con lối xóm chung sức hoàn thiện phần thô để cả gia đình anh Trường có chỗ ở…

"Gần 1 năm qua, chi phí đi lại cũng như điều trị cho chị Trung trở thành gánh nặng. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, để chị Trung có thêm cơ hội điều trị, kéo dài sự sống. Nhìn 3 đứa trẻ còn quá nhỏ phải xa mẹ thường xuyên, giờ có nguy cơ mồ côi mẹ, xót xa lắm", ông Toàn chia sẻ.

