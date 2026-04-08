Bạn đọc hỗ trợ bé gái ung thư máu ở Thanh Hóa hơn 237 triệu đồng

Ngày 7/4, đại diện báo Dân trí đã trao biểu trưng số tiền 209.159.550 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình cháu Hàn Thị Phương Linh (SN 2012, xã Nông Cống, Thanh Hóa). Cùng với 28 triệu đồng các nhà hảo tâm gửi trực tiếp, đến nay tổng số tiền gia đình nhận được là hơn 237 triệu đồng.

Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp cháu Linh có điều kiện tiếp tục điều trị căn bệnh hiểm nghèo.

Bạn đọc hỗ trợ hơn 237 triệu đồng đến bé gái ung thư máu ở Thanh Hóa (Video: Tùng Dương).

Phương Linh là nhân vật trong bài viết “Người cha nghèo bất lực nhìn con giành giật sự sống từng ngày”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Cháu Linh cùng lúc mắc ung thư máu (bạch cầu cấp dòng lympho) và khối u buồng trứng lớn, phải nghỉ học từ tháng 3/2025 để điều trị.

Suốt hơn 1 năm qua, cháu đã trải qua nhiều đợt hóa trị kéo dài, có thời điểm sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. Chi phí điều trị lớn khiến gia đình nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc.

Gia đình cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Hàn Văn Liệu (43 tuổi, bố Phương Linh) làm nghề thợ hàn, phải nghỉ việc dài ngày để chăm con tại bệnh viện. Mẹ cháu ở quê gồng gánh sinh hoạt, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con.

Sức khỏe có những tín hiệu tích cực, cháu Linh được về nhà và bước vào giai đoạn điều trị duy trì hàng tháng (Ảnh: Tùng Dương).

Sau khi bài báo về hoàn cảnh cháu Phương Linh đăng tải, đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ, mang đến cơ hội sống cho cháu.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, anh Hàn Văn Liệu xúc động chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, con gái tôi có thể đã không còn cơ hội được sống đến hôm nay”.

Anh Liệu cho biết, nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời của bạn đọc, gia đình đã có điều kiện tiếp tục điều trị cho Phương Linh, giúp cháu vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Hiện sức khỏe cháu có những tín hiệu tích cực, được về nhà và bước vào giai đoạn điều trị duy trì hàng tháng.

“Số tiền được ủng hộ, gia đình tôi sử dụng để chữa bệnh cho cháu, còn lại một phần nhỏ dành duy trì điều trị lâu dài. Chúng tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”, anh Liệu bày tỏ.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 209.159.550 đồng bạn đọc ủng hộ tới anh Hàn Văn Liệu (43 tuổi, bố của bé Phương Linh) (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết, gia đình anh Liệu là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, nuôi 3 con nhỏ, cuộc sống bấp bênh, không có tích lũy.

“Với những gia đình nghèo như anh Liệu, một biến cố bệnh tật có thể đẩy cả nhà vào ngõ cụt. Sự chung tay của bạn đọc Dân trí không chỉ giúp cháu Linh có thêm cơ hội điều trị, mà còn mở ra cho gia đình một lối thoát giữa lúc tưởng chừng bế tắc nhất”, ông Thanh nhận định.

Hành trình điều trị phía trước của Phương Linh vẫn còn nhiều gian nan. Tuy nhiên, với sự đồng hành của cộng đồng, cháu và gia đình đã có thêm điểm tựa để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, nuôi hy vọng được trở lại trường học như bạn bè cùng trang lứa.