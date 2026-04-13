Người phụ nữ mắc ung thư vú nuôi 3 con được bạn đọc giúp hơn 173 triệu đồng

Ngày 13/4, phóng viên Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đến thăm và trao số tiền 173.961.893 đồng bạn đọc giúp đỡ tới vợ chồng chị Thạch Thị Sinh (38 tuổi, ngụ ấp Ba Lăng, xã Kế Sách, TP Cần Thơ). Chị Sinh là nhân vật trong bài viết "Vợ ung thư vú, con thơ chào đời khát sữa, người chồng khốn khổ xin cứu giúp", đăng ngày 12/1.

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi cảm thông trước số phận bi đát của gia đình chị Sinh đã nhanh chóng ủng hộ số tiền trên.

Phóng viên Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ tới vợ chồng chị Sinh (Ảnh: Nguyễn Minh).

Đón nhận số tiền, chị Sinh mừng rỡ cho biết đây là sự giúp đỡ vô cùng lớn lao đối với gia đình chị. Nhờ khoản tiền này, chị có động lực chiến đấu tiếp với bệnh tật.

Anh Thạch Long (37 tuổi, chồng chị Sinh) kể với phóng viên, những tháng ngày qua, anh đưa vợ đến bệnh viện hoá trị, sắp tới sẽ xạ trị. Thấy vợ khoẻ lên, anh rất mừng rỡ.

"Gần đây, thấy sức khoẻ vợ khá hơn, tôi có đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ tôi đã rút khoảng 40 triệu đồng để lo chi phí điều trị, tiền ăn uống, di chuyển; số còn lại tôi dự định sửa cái nhà vì quá dột nát rồi.

Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái đã dành cho gia đình tôi. Mong rằng vợ sớm hết bệnh để cùng tôi nuôi dạy các con ăn học", anh Long bày tỏ.

Chị Sinh chuẩn bị xạ trị. Chị ước ao sớm khỏi bệnh để đi làm kiếm tiền nuôi con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, trước đây, hai vợ chồng chị Sinh làm thuê tại TPHCM, chị là công nhân, chồng chị phụ hồ. Vợ chồng chị gửi 2 con là bé Thạch Thị Trúc Ngân (8 tuổi) và Thạch Luôn (6 tuổi) cho ông bà nội chăm sóc.

Với thu nhập ít ỏi, cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh túng thiếu. Mọi chi phí sinh hoạt và tiền gửi về quê nuôi con đều được chắt chiu từng đồng.

Năm 2024, chị Sinh phát hiện khối u ở ngực phải, được chẩn đoán là u lành tính. Trong thời gian chị mang thai bé Thạch Cao Lênh, khối u đã chuyển biến ác tính. Do mang thai, chị không thể thực hiện hóa trị hay xạ trị.

Tháng 4/2025, bé Lênh chào đời. Một tháng sau, chị Sinh phải phẫu thuật cắt bỏ vú phải và hiện tiếp tục hóa trị định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Chị nghẹn ngào chia sẻ, vì không có tiền nên ngoài việc cho con tiêm ngừa tại trạm y tế xã, gia đình chưa thể đưa cháu đi kiểm tra tổng quát.

Gia đình 5 người với tương lai mờ mịt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ ngày chị Sinh lâm bệnh, anh Long phải bỏ công việc ở TPHCM, về quê chăm sóc vợ và các con. Thu nhập từ công việc phụ hồ bấp bênh, chỉ khoảng 250.000-300.000 đồng mỗi ngày, nhưng anh thường xuyên phải đưa vợ đi hóa trị, tái khám nên không có việc làm đều đặn.

Nơi trú ngụ của vợ chồng anh Long và các con là một căn chòi lá rộng chừng 10m2, dựng tạm bợ trên đất của cha ruột, với vách lá, cột cây và nền đất ẩm thấp. Mỗi khi nước ngập hay trời mưa to, cả gia đình phải chạy đi trú tạm, sau đó quay về dọn dẹp "bãi chiến trường" bùn lầy.

Vợ bệnh hiểm nghèo, 3 con thơ dại thiếu sữa, đói ăn, khiến anh Long vô cùng bế tắc, khổ sở vì bản thân không đủ khả năng xoay xở tiền bạc để lo chu toàn.