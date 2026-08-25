Từ tấm lòng bạn đọc tới niềm hạnh phúc của cô trò vùng biên

Sáng 24/8, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành công trình Bếp ăn Dân trí và các hạng mục phụ tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá, Trường Mầm non Sen Thượng, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.

Khánh thành Bếp ăn Dân trí và các hạng mục phụ ở 2 điểm trường đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên (Video: Đình Tùng).

Tham dự Lễ khánh thành có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên; bà Bùi Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Đặng Thành Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu; ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng Sen Thượng, các thầy cô giáo, các em học sinh Trường Mầm non Sen Thượng và đông đảo bà con nhân dân bản Tả Ló San.

Rạng rỡ những ánh mắt trẻ thơ ngày khánh thành Bếp ăn Dân trí

Từ rất sớm, con đường dẫn vào điểm trường Tả Ló San, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên đã trở nên nhộn nhịp. Những bộ quần áo đẹp, những gương mặt trẻ thơ háo hức, tiếng cười nói ríu rít của học sinh hòa cùng bước chân của các cô giáo, phụ huynh và đông đảo bà con dân bản tạo nên không khí rộn ràng trước thềm năm học mới.

Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Đình Tùng).

Hôm nay, các em học sinh không chỉ đến trường như thường lệ. Các em đến để chung vui trong ngày khánh thành những công trình mới được xây dựng, sửa chữa tại điểm trường từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí.

Các em học sinh và đông đảo bà con nhân dân vui mừng trong ngày 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá được khánh thành, đưa vào sử dụng (Ảnh: Thùy Hương).

Trên sân trường, những ánh mắt trong veo liên tục hướng về khu vực tổ chức buổi lễ. Có em còn rụt rè nép bên cô giáo, có em mạnh dạn chạy nhảy cùng bạn bè.

Trong không khí ấy, các cô giáo Trường Mầm non Sen Thượng cũng không giấu được niềm phấn khởi. Với những giáo viên đang ngày ngày bám trường, bám lớp ở các điểm trường vùng biên, từng hạng mục mới hoàn thành đều là một sự động viên thiết thực, giúp công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy học bớt đi phần nào nhọc nhằn.

Ngày khánh thành vì thế không chỉ là dấu mốc của công trình mà còn là ngày hội của cô trò và bà con bản Tả Ló San. Niềm vui từ sân trường theo đó lan đến từng gia đình.

Tiết mục văn nghệ của cô và trò điểm trường Tả Ló San (Ảnh: Đình Tùng).

Trước khi được đầu tư, điểm trường Tả Ló San có nhiều hạng mục xuống cấp. Mái tôn hoen gỉ, tường ẩm mốc, thiếu khu bếp phục vụ việc nấu ăn bán trú cho học sinh. Tại điểm trường Tá Khoa Pá, cửa kính hỏng, khi mưa nước tràn vào lớp học, nền nhà trơn trượt, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Những thiếu thốn ấy giờ đã từng bước được khắc phục, mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn.

Điểm trường Tả Ló San sau khi khánh thành (Ảnh: Đình Tùng).

Tại điểm trường Tả Ló San, bếp ăn mới, đường bê tông vào trường, cổng trường và các công trình phụ trợ được hoàn thiện. Tại điểm trường Tá Khoa Pá, cổng trường, mái che sân trường, đường bê tông cùng một số hạng mục phụ được xây dựng, sửa chữa.

Quy mô công trình không lớn, nhưng với cô trò nơi đây, giá trị lại rất thiết thực. Những con đường bê tông sạch sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn; mái che tạo thêm không gian sinh hoạt; bếp ăn mới giúp các cô có điều kiện chuẩn bị những bữa ăn cho học sinh.

Hai điểm trường Tá Khoa Pá và Tả Ló San sau khi khánh thành (Ảnh: Thùy Hương - Đình Tùng).

Đồng hành nuôi dưỡng những ước mơ của trẻ em vùng biên

Phát biểu tại Lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, cho biết công trình tại 2 điểm trường của xã Sín Thầu có ý nghĩa đặc biệt, khi đánh dấu công trình thứ 60 liên quan đến điểm trường, phòng ăn, phòng nội trú, nhà công vụ được báo Dân trí và bạn đọc đồng hành xây dựng.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đình Tùng).

“Dù giá trị công trình không lớn, nhưng trong điều kiện địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn, việc có bếp ăn bảo đảm điều kiện nấu ăn, an toàn thực phẩm và giúp các em có những bữa cơm nóng trong mùa đông là sự hỗ trợ thiết thực đối với nhà trường và phụ huynh”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí khẳng định, báo Dân trí sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Điện Biên trong các lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ nhà ở và những công trình dân sinh. Qua đó, cùng địa phương vận động nguồn lực xã hội để cải thiện đời sống người dân, tạo thêm điều kiện để trẻ em vùng biên được đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Tại buổi lễ, bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, bày tỏ xúc động khi trở về Sín Thầu, mảnh đất đặc biệt nơi cực Tây Tổ quốc.

Bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu (Ảnh: Đình Tùng).

Bà Pờ Diệu Ninh trân trọng cảm ơn báo Dân trí cùng đông đảo bạn đọc và nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, đồng hành với Điện Biên trong thời gian qua.

“Trong nhiều năm qua, báo Dân trí đã đồng hành cùng tỉnh Điện Biên với những kết quả và con số biết nói. Những sự hỗ trợ thiết thực của báo và bạn đọc đã góp phần giúp người dân, học sinh và giáo viên có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn; đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, bà Pờ Diệu Ninh khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, mặc dù địa phương đã nỗ lực triển khai các chương trình xóa nhà tạm, ổn định đời sống nhân dân, song do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, Điện Biên vẫn rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. “Chúng tôi mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm trên cả nước với những địa phương còn khó khăn như Điện Biên”, bà Pờ Diệu Ninh bày tỏ.

Ông Đặng Thành Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu (Ảnh: Đình Tùng).

Tại Lễ khánh thành, ông Đặng Thành Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu, bày tỏ vui mừng khi công trình Bếp ăn Dân trí và các hạng mục phụ trợ tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá được hoàn thành trước thềm năm học mới.

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương, ông Huy trân trọng cảm ơn báo Dân trí, các cơ quan, đơn vị và bạn đọc đã quan tâm, đồng hành cùng xã Sín Thầu.

Theo ông Huy, đây không chỉ là công trình xây dựng đơn thuần mà còn là món quà đặc biệt thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho đồng bào vùng biên giới.

Dù địa bàn xa xôi, việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn, công trình vẫn được hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh và tạo thêm động lực cho giáo viên. Lãnh đạo xã Sín Thầu cũng cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả công trình, phát huy tối đa công năng và giá trị lâu dài.

Thêm niềm vui trước năm học mới

Đại diện Báo Dân trí, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, xã Sín Thầu và Trường Mầm non Sen Thượng thực hiện nghi thức khánh thành công trình (Ảnh: Đình Tùng).

Tiếng vỗ tay vang lên giữa sân trường khi đại diện báo Dân trí, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, xã Sín Thầu và Trường Mầm non Sen Thượng cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Các em nhỏ chăm chú hướng lên sân khấu rồi nhanh chóng trở lại với thế giới của mình, ríu rít gọi bạn, cười đùa, háo hức chờ nhận quà.

Những khoảnh khắc ấy khiến ngày khánh thành trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Bởi phía sau những công trình vừa được hoàn thiện là niềm vui của cô trò, là những điều kiện thuận lợi hơn cho các em học sinh mỗi ngày đến trường.

Thay mặt bạn đọc, báo Dân trí trao quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sín Thầu (Ảnh: Đình Tùng).

Cũng trong dịp này, thay mặt bạn đọc, báo Dân trí trao 20 suất quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sín Thầu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. 30 phần quà gồm bánh kẹo cũng được trao tới học sinh tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá.

Những phần quà của bạn đọc Dân trí được trao tới học sinh 2 điểm trường vùng biên (Ảnh: Đình Tùng).

Nhận phần quà trên tay, nhiều em nhỏ nở nụ cười rạng rỡ. Những món quà không lớn về vật chất nhưng khiến ngày vui của cô trò càng thêm trọn vẹn.

Bà Bùi Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên và nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, trao quà của bạn đọc tới các em học sinh (Ảnh: Đình Tùng).

Giữa vùng biên xa xôi, nơi những cô giáo vẫn ngày ngày vượt qua những khó khăn để bám trường, bám lớp, sự sẻ chia từ cộng đồng trở thành nguồn động viên đáng quý.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với cô giáo và học sinh điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá (Ảnh: Đình Tùng).

Từ Tả Ló San đến Tá Khoa Pá, những công trình vừa hoàn thành đang mở ra một khởi đầu tươi sáng hơn trước thềm năm học mới. Con đường đến trường của các em học sinh đã có thêm những đoạn bê tông sạch đẹp, điểm trường có thêm 1 căn bếp mới, sân trường có mái che...

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Bếp ăn Dân trí và tham quan lớp học (Ảnh: Đình Tùng).

Nhưng có lẽ, điều ở lại lâu hơn cả là những ánh mắt trong ngày hội khánh thành: ánh mắt trẻ thơ háo hức đón năm học mới, ánh mắt các cô giáo nhẹ nhõm, phấn khởi và ánh mắt bà con bản Tả Ló San vui mừng trước một công trình thiết thực dành cho con em mình.