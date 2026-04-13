Con gái bị ung thư nuôi mẹ già tai biến được giúp hơn 181 triệu đồng

Ngày 13/4, phóng viên Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 181.350.543 đồng bạn đọc quyên góp tới chị chị Giang Thị Quyên (45 tuổi, trú tại ấp Xẻo Xu, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ).

Chị Quyên là nhân vật trong bài viết "Tết trong căn nhà có con gái ung thư nuôi mẹ già 70 tuổi bị tai biến", đăng ngày 23/2.

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi đã đồng cảm, sẻ chia với hoàn cảnh của mẹ con chị Quyên nên nhanh chóng ủng hộ số tiền trên. Toàn bộ khoản tiền được giúp đỡ đã chuyển về tài khoản ngân hàng của chị Quyên.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới chị Quyên (Ảnh: Nguyễn Minh).

Chia sẻ với phóng viên, chị Quyên bày tỏ, bản thân rất mừng vì được rất nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ mà chị có điều kiện chữa bệnh, chăm sóc mẹ già.

"Tôi còn hoá trị 2 toa cuối. Ngực trái đã cắt bỏ để hoá trị, xạ trị. Hiện tại, ở ngực phải có thêm một khối u nhỏ nhưng chưa biết lành tính hay ác tính. Tuần tới, tôi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để xét nghiệm, kiểm tra xem thế nào.

Trước đó, vì không đủ tiền nên tôi chỉ có thể khám ở bệnh viện gần nhà hoặc mua thuốc giảm đau cầm cự. Số tiền hơn 181 triệu đồng này tôi sẽ cố gắng chắt chiu để chữa bệnh, mong rằng bệnh tình thuyên giảm để tiếp tục làm việc kiếm tiền", chị Quyên tâm sự.

Nhờ số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Quyên có điều kiện khám, điều trị, chống chọi với bệnh tật (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, cuộc sống yên bình của chị Quyên bất ngờ rẽ sang một trang mới nhưng đầy bi kịch vào đầu năm 2025, khi chị được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Trong 1 năm điều trị, chị đã trải qua 25 lần xạ trị, 8 đợt hóa trị và phải cắt bỏ vú trái. Sức khỏe của người phụ nữ bị bào mòn từng ngày, dù tế bào ung thư tạm thời ngừng phát tán, nhưng nỗi lo về sự di căn vẫn luôn thường trực.

Trước khi bệnh tật ập đến, chị Quyên từng làm tạp vụ tại một nhà nghỉ ở thị xã Vĩnh Châu (cũ) nay thuộc Cần Thơ với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng, đủ để lo cuộc sống của 2 mẹ con.

Mẹ chị là bà Nguyễn Ngọc Ân năm nay đã 70 tuổi, sức khỏe yếu kém, lại bị tai biến hơn chục năm qua và xuất huyết não, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con cái.

Chị Quyên từng ly hôn và không có con cái. Hiện, chị sống cùng người anh trai là ông Giang Văn Điền (49 tuổi), người cũng không có vợ con, làm nghề giữ vuông tôm với thu nhập bấp bênh.

"Mỗi tháng, mẹ tôi được trợ cấp 1 triệu đồng, anh trai cho 1 triệu đồng để mua thuốc men, ăn uống hàng ngày. Còn tôi, trước đó đi làm có dành dụm tiền và họ hàng, xóm giềng thương tình cho chút tiền đi chữa bệnh nên mới cầm cự được đến thời điểm này. Nhưng không ai giúp mình mãi được, cũng không ai dám cho người bệnh tật như tôi vay tiền", chị Quyên xót xa nói.