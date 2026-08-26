Phòng học Dân trí thắp sáng ước mơ học sinh vùng biên

Mong muốn mang đến môi trường học tập an toàn, kiên cố cho học sinh vùng cao biên giới, ngày 25/8, báo Dân trí phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Điện Biên, UBND xã Na Sang tổ chức Lễ khánh thành phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Ma Thì Hồ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên (Ảnh: Đình Tùng).

Món quà nghĩa tình chắp cánh ước mơ trẻ thơ

Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, là kết tinh từ tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng sự quan tâm sát sao của các cấp, các ngành, địa phương; tiếp thêm động lực và giấc mơ đến trường của các em học sinh tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1 (Ảnh: Đình Tùng).

Tham dự Lễ khánh thành có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên; bà Bùi Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Na Sang; ông Trần Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đại diện nhà tài trợ Huy Thanh Jewelry, Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn cùng các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ và đông đảo bà con nhân dân bản Huổi Quang 1.

Phòng học Dân trí khang trang tại điểm trường Huổi Quang 1 đã chính thức được đưa vào sử dụng sau 4 tháng thi công (Ảnh: Đình Tùng).

Công trình điểm trường Huổi Quang 1 thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ được xây dựng mới hoàn toàn, khang trang trên tổng diện tích hơn 192m2, bao gồm 2 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 bếp ăn và 2 nhà vệ sinh phục vụ giáo viên và học sinh, với tổng kinh phí đầu tư 877.125.000 đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 425 triệu đồng; Công ty Vàng bạc Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) và Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn ủng hộ 410 triệu đồng; UBND xã Na Sang đối ứng 42.125.000 đồng.

Các em học sinh điểm trường Huổi Quang 1 có mặt từ sớm trong ngày khánh thành phòng học Dân trí (Ảnh: Đình Tùng).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, xúc động cho biết: "Để đến được điểm trường Huổi Quang 1, đoàn công tác đã phải vượt một chặng đường rất dài với nhiều đoạn khó đi. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những lớp học mới khang trang, sự mệt mỏi dường như đã tan biến, chỉ còn lại niềm vui, niềm hạnh phúc trào dâng”.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn bày tỏ niềm vui mừng và hạnh phúc khi sự ủng hộ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã trao đúng người, đúng địa chỉ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đình Tùng).

Thay mặt Ban Biên tập báo Dân trí, những người làm công tác nhân ái và bạn đọc, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền địa phương, bà con dân bản, các bậc phụ huynh và đơn vị thi công xây dựng, đặc biệt là UBMTTQVN tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, HĐND, UBND cùng các cấp, các ngành xã Na Sang đã tạo điều kiện thuận lợi để công trình thi công đúng tiến độ.

Đồng thời, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn gửi lời tri ân sâu sắc tới Huy Thanh Jewelry, Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn và hàng vạn bạn đọc gần xa đã luôn tin yêu, đồng hành cùng báo Dân trí.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cũng đánh giá cao công tác dân vận của Đảng ủy, UBND xã Na Sang, đặc biệt là vai trò của Ban Giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ trong việc huy động sự chung tay của giáo viên, phụ huynh và bà con dân bản xây dựng điểm trường.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khánh thành phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1 (Ảnh: Đình Tùng).

Với cơ sở vật chất khang trang hiện tại, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn tin rằng điểm trường Huổi Quang 1 sẽ trở thành một ký ức tuổi thơ tươi đẹp, vang mãi như lời ca “Em yêu trường em” mà các em học sinh biểu diễn tại Lễ khánh thành.

“Dưới sự chăm lo của chính quyền địa phương và các thầy cô, những ước mơ của các em rồi sẽ bay cao và thành hiện thực. Các em hoàn toàn xứng đáng với những điều kiện tốt đẹp đó. Khi triển khai Chương trình Nhân ái, báo Dân trí luôn nỗ lực mang đến những điều kiện tốt nhất cho các em học sinh ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều gian khó”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Các em học sinh Huổi Quang 1 hân hoan nhận các phần quà của bạn đọc Dân trí nhân dịp năm học mới (Ảnh: Đình Tùng).

Trường học khang trang, an toàn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương

Tham dự Lễ khánh thành phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1, bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, chia sẻ rằng bà rất xúc động trước sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương và các thầy cô giáo khi bước vào ngôi trường mới. Theo bà, điều đó không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao mà còn là tình cảm, sự tri ân chân thành gửi đến bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm.

Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đình Tùng).

Bà Pờ Diệu Ninh cho biết, hiện tại, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp của Điện Biên mới đạt hơn 79%. Còn hơn 20% lớp học cũng như nhà giáo vụ, phòng giáo vụ, nhà bán trú cho học sinh và các công trình phụ trợ khác của các điểm trường/trường là bán kiên cố và phòng tạm.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu 100% phòng học được kiên cố hóa, nhằm đảm bảo điều kiện học tập và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực huy động sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân. Trong đó có sự gắn bó lâu năm của báo Dân trí với tỉnh Điện Biên, UBMTTQVN tỉnh và các địa phương trong triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

“Với sự tiếp sức từ báo Dân trí, nhà tài trợ Huy Thanh Jewelry, Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn cùng bạn đọc gần xa, điểm trường Huổi Quang 1 khang trang đã chính thức hoàn thành. Đây là món quà nghĩa tình của bạn đọc trong và ngoài nước gửi tặng đến các em học sinh vùng cao Điện Biên”, bà Pờ Diệu Ninh xúc động chia sẻ.

Bà Pờ Diệu Ninh bày tỏ mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các địa phương, sở, ban, ngành của tỉnh Điện Biên, qua đó kết nối và mang đến những niềm vui, hạnh phúc cho người dân, thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Na Sang phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đình Tùng).

Đại diện chính quyền địa phương và bà con nhân dân, ông Trần Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Na Sang, xúc động cho biết phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1 là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia đối với đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn; góp phần tạo điều kiện để các em học sinh được học tập trong môi trường khang trang, an toàn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1 (Ảnh: Đình Tùng).

“Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Na Sang, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới báo Dân trí, các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân và toàn thể bạn đọc đã dành sự quan tâm, tình cảm quý báu cho sự nghiệp giáo dục của xã Na Sang nói chung và điểm trường Huổi Quang 1 nói riêng”, ông Trần Hồng Quân chia sẻ.

UBND xã Na Sang cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng, bảo quản công trình đúng mục đích, hiệu quả và lâu dài; tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh được học tập trong môi trường ngày càng khang trang, thân thiện.

Vỡ oà niềm vui ngày khánh thành điểm trường mới

Trong không khí hân hoan của buổi lễ, các đại biểu và thầy trò đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và gắn biển tên công trình phòng học Dân trí điểm trường Huổi Quang 1.

Các đại biểu trao quà của bạn đọc báo Dân trí tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Đình Tùng).

Nhân dịp này, thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm, báo Dân trí đã trao tặng 20 suất quà tới 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Na Sang, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Na Sang nhận quà tặng của bạn đọc báo Dân trí, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng (Ảnh: Đình Tùng).

Bên cạnh đó, đại diện nhà tài trợ Huy Thanh Jewelry đã trao tặng 2 chiếc tivi thông minh 65inch tới điểm trường Huổi Quang 1 để phục vụ công tác giảng dạy số hóa.

Ông Trần Trung Nhân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ tiếp nhận 2 chiếc tivi thông minh 65inch do Huy Thanh Jewelry tặng điểm trường Huổi Quang 1 (Ảnh: Đình Tùng).

Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn trao tặng gần 2.000 tập vở viết, ba lô, bộ đồ dùng học tập, bút màu, sáp màu, truyện, dép mới… đến các em học sinh.

Bà Lò Thị Phương (đứng giữa), đại diện Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn, đã trao tặng các phần quà ý nghĩa tới các em học sinh điểm trường Huổi Quang 1 (Ảnh: Đình Tùng).

Trong ngày vui khánh thành phòng học mới, ông Trần Trung Nhân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, cho biết, để chuẩn bị cho Lễ khánh thành, từ nhiều ngày trước nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên tại điểm trường Huổi Quang 1 và điểm trường trung tâm cùng chung tay dọn dẹp, trang trí các phòng học và cảnh quan sân trường.

Các em học sinh háo hức vì được bạn đọc Dân trí và các nhà tài trợ tặng nhiều món quà ý nghĩa nhân dịp năm học mới (Ảnh: Đình Tùng).

Trước đó, sáng 24/8, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành công trình Bếp ăn Dân trí và các hạng mục phụ tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá, Trường Mầm non Sen Thượng, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.