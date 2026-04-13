Trao nóng hơn 100 triệu đồng tới anh Bằng bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng (Video: Hương Hồng).

Chỉ sau 2 ngày đăng tải bài viết “Anh ơi, tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhìn em này! Con đang ở nhà chờ…”, hoàn cảnh anh Lò Văn Bằng (SN 2001, trú tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên), cựu quân nhân bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng, đã lay động nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí.

Tính đến 10h ngày 13/4, qua PayOS của báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay ủng hộ anh Bằng số tiền 100.049.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí khẩn trương chuyển tới tài khoản chị Khà Thị Quỳnh (SN 2005, vợ anh Bằng), nhằm kịp thời hỗ trợ chi phí điều trị.

Sự hỗ trợ được trao đi đúng thời điểm cấp bách, khi anh Bằng vẫn đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, trong tình trạng rất nặng. Bị bỏng sâu diện rộng, anh phải thở máy, hồi sức tích cực kéo dài và đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Chiều 13/4, các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trao biển biểu trưng số tiền 100.049.000 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới chị Khà Thị Quỳnh (vợ bệnh nhân Lò Văn Bằng) (Ảnh: Hương Hồng).

Theo dự kiến, ngày 15/4, anh Bằng sẽ tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật quan trọng. Mỗi lần anh vào phòng mổ là thêm một lần gia đình đối diện với áp lực chi phí.

Khi nhận được thông báo tiền chuyển về tài khoản, chị Quỳnh không kìm được nước mắt. Giữa hành lang bệnh viện, người vợ trẻ nghẹn ngào: “Em không nghĩ mọi người lại thương vợ chồng em nhiều đến vậy… Số tiền này vô cùng quý giá với gia đình em lúc này”.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí, trước đó, ngày 8/4, chính quyền địa phương đã trực tiếp tới thăm và trao số tiền 45 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp gia đình anh Bằng.

Sau khi bài báo về hoàn cảnh anh Bằng được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và ủng hộ hơn 200 triệu đồng.

Lao vào đám cháy dập lửa cứu rừng, anh Lò Văn Bằng bị bỏng 90% cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).

Những khoản tiền gửi đến không chỉ giúp gia đình anh Bằng vơi bớt gánh nặng chi phí, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm hy vọng cho người vợ trẻ đang ngày đêm bám trụ nơi hành lang bệnh viện.

Anh Nguyễn Trung Tơn, Hành chính trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc.

Với những bệnh nhân bỏng nặng như anh Bằng, quá trình điều trị kéo dài, chi phí rất lớn. Sự chung tay này có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình có thêm điều kiện để tiếp tục điều trị”.

Chị Khà Thị Quỳnh (vợ anh Bằng) trân trọng gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Ảnh: Hương Hồng).

Những ngày qua, chị Quỳnh gần như kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng. Đứng trước phòng hồi sức, ánh mắt người vợ trẻ luôn dõi theo từng tín hiệu nhỏ của chồng, mong chờ một phép màu.

“Em chỉ mong chồng tỉnh lại… Con em còn nhỏ quá, vẫn đang ở nhà chờ bố. Em biết ơn báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, đặc biệt là các y, bác sĩ đã giúp đỡ gia đình. Em mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để chồng em có thể vượt qua ca mổ sắp tới…”, chị Quỳnh nghẹn lời.