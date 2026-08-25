Không khí rộn ràng trước lễ khánh thành phòng học Dân trí ở Huổi Quang 1

Phòng học khang trang là niềm mơ ước từ bấy lâu nay của học trò vùng cao Điện Biên (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Từ "điểm trường khó khăn bậc nhất" đến ngôi trường kiên cố rộng hơn 192m2

Vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co để đến với bản Huổi Quang 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, đoàn công tác báo Dân trí và các nhà hảo tâm ngỡ ngàng trước sự đổi thay của điểm trường Huổi Quang 1 (Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ). Những phòng học, nhà công vụ thơm mùi sơn mới kiên cố, bếp ăn sạch đẹp, khang trang làm bừng sáng cả một góc bản làng.

Phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Quang 1 được khởi công từ ngày 21/4. Sau 4 tháng thi công, vượt qua mọi thử thách về thời tiết, thiên tai, công trình đã chính thức hoàn thành đúng tiến độ trước thềm năm học mới. Đây là điểm trường thứ 59 thuộc dự án cộng đồng "Phòng học Dân trí" do báo Dân trí triển khai trên khắp cả nước nhằm mang lại cơ sở vật chất tốt hơn cho thầy và trò vùng cao.

Các em học sinh đã được các thầy cô phát sách vở mới (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Công trình có tổng diện tích hơn 192m2, được thiết kế đồng bộ và đúng tiêu chuẩn, bao gồm: 2 phòng học (mỗi phòng rộng 35m2), 2 phòng công vụ (mỗi phòng rộng 17,5m2), khu vực hiên và bậc tam cấp rộng 50,4m2, cùng các công trình phụ trợ thiết yếu gồm 01 phòng bếp (16m2), 1 nhà vệ sinh (10,4m2) và nhà vệ sinh 2 chỗ ngoài trời (11,07m2).

Để kiến tạo nên không gian học tập khang trang này, tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình là 877.125.000 đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 425 triệu đồng; Công ty Vàng bạc Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) và Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn ủng hộ 410 triệu đồng; UBND xã Na Sang đối ứng 42.125.000 đồng.

Các cô giáo miệt mài trang trí lớp học để chào đón các em học sinh tựu trường (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Phòng học khang trang, ngập tràn sắc màu tuổi thơ

Bước vào bên trong các phòng học mới, không gian ngập tràn sắc màu tươi vui. Các bức tường sơn trắng sạch trở thành phông nền cho những bức tranh tường sinh động.

Các thầy cô giáo đang nắn nót từng chữ "Vui đến trường" rực rỡ sắc màu, phía dưới tô điểm thêm những khóm hoa nở rộ như một lời chào đón đầy yêu thương dành cho các em học sinh trong ngày được học trong lớp học mới. Sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ, từng nét chữ cho thấy sự tâm huyết của các thầy cô giáo.

Dãy nhà cũ đã được tháo dỡ mở ra một không gian thoáng đãng, xanh mát là nơi vui chơi của các em học sinh Huổi Quang 1 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Khu vực bục giảng đang rộn rã tiếng khoan đục, lắp đặt những chiếc tivi thông minh 65inch – món quà từ nhà tài trợ Huy Thanh Jewelry để sẵn sàng đưa những bài học trực quan sinh động đến với 44 học sinh nơi đây. Không gian lớp học không chỉ ấm áp mà còn bắt nhịp với xu thế hiện đại.

Những giọt mồ hôi trên trán các thầy cô, lực lượng hỗ trợ và bà con dân bản hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của học sinh, tạo nên không khí ngày hội tưng bừng giữa bản làng vùng cao.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ khánh thành sẽ diễn ra vào chiều 25/8 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Rộn ràng những chuyến xe yêu thương

Ngoài sân trường, dưới mái bạt lớn rực rỡ sắc màu, bà con dân bản cùng các lực lượng hỗ trợ đang tất bật dọn dẹp, chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện diện của các vị khách quý đến dự ngày hội lớn.

Quà tặng của bạn đọc Dân trí và Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn đã sẵn sàng để trao tặng tới các em học sinh Huổi Quang 1 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ban tổ chức đang phân loại từng phần quà nghĩa tình để trao tận tay người dân và học sinh. Bên cạnh 20 suất quà của bạn đọc báo Dân trí (mỗi suất 500.000 đồng) hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn của thôn Huổi Quang 1 và bánh kẹo cho 44 em học sinh tại điểm trường, hàng ngàn quyển vở, bút viết, bộ đồ dùng học tập, ba lô, dép… đến từ Cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn cũng đã sẵn sàng.

Sự đồng lòng, chung sức của bạn đọc Dân trí, các nhà tài trợ và những tấm lòng nhân ái đang dệt nên một mùa tựu trường trọn vẹn và xúc động hơn bao giờ hết tại Huổi Quang 1.

Tất cả những nỗ lực, sự tỉ mỉ và không khí nhộn nhịp này đang vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu thương và sự sẻ chia.

Các em học sinh lớp 2A6 hân hoan khi năm học này được học trong phòng học mới khang trang, sạch đẹp (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ngôi trường mới không chỉ là nơi gieo chữ, mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ của trẻ em nơi biên cương Tổ quốc. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam.