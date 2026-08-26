Nam sinh mồ côi vững bước vào lớp 10 trong vòng tay yêu thương

Tuấn Nam bật khóc đón nhận tình cảm bạn đọc Dân trí

Chỉ ít ngày nữa, Chu Vũ Tuấn Nam (SN 2011, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) sẽ chính thức bước vào lớp 10 tại ngôi trường em vừa thi đỗ với số điểm cao.

Nỗi đau mất mẹ vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng cậu học trò 15 tuổi không còn phải canh cánh nỗi lo việc học bị dang dở. Bên em giờ đã có sự chung tay của đông đảo bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương, thầy cô giáo và các nhà hảo tâm.

Tuấn Nam và bác ruột gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, nhà trường, thầy cô giáo và bà con cô bác... đã giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 26/8, Nam cùng bác ruột là ông Chu Văn Hải có mặt tại tòa soạn báo Dân trí để đón nhận tình cảm của bạn đọc sau khi bài viết “Mẹ đơn thân mất vì tai nạn, con trai 15 tuổi chới với giữa dòng đời” được đăng tải.

Tại buổi gặp mặt, đại diện báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 359.179.913 đồng do bạn đọc ủng hộ Tuấn Nam qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của gia đình Nam trước đó.

Ngay sau khi mẹ Nam gặp nạn, chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ xã Đồng Lương, khu dân cư, nhà trường, các thầy cô giáo cùng bà con, cô bác… đã thường xuyên thăm hỏi, động viên và kêu gọi hỗ trợ em.

Nam cùng bác ruột là ông Chu Văn Hải tiếp nhận biển biểu trưng tiền bạn đọc ủng hộ (Ảnh: Hương Hồng).

Theo chia sẻ của Nam, ngoài 359.179.913 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em còn nhận được hơn 200 triệu đồng từ Hội Phụ nữ xã Đồng Lương, chính quyền địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, bà con và các nhà hảo tâm (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 32 triệu đồng).

Như vậy, tính đến nay, tổng số tiền Nam nhận được từ bạn đọc Dân trí, địa phương và các nhà hảo tâm, bà con, cô bác… là hơn 560 triệu đồng.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, cậu học trò 15 tuổi xúc động, nhiều lần nghẹn giọng. Nam cho biết, em chưa bao giờ nghĩ mình lại được nhiều người quan tâm, yêu thương và giúp đỡ đến vậy.

“Con xin cảm ơn ông, bà, cô, bác, anh, chị bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ xã, thầy cô giáo và bà con họ hàng đã yêu thương, giúp đỡ con. Con sẽ cố gắng chăm ngoan, học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người”, Nam xúc động nói.

Những tấm lòng nhân ái giúp nam sinh có điều kiện và động lực để bước tiếp

Mẹ bất ngờ gặp nạn không qua khỏi, Tuấn Nam bơ vơ, chới với trước ngã rẽ cuộc đời (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi bên cạnh cháu, ông Hải lặng lẽ lau nước mắt. Hơn 2 tháng trước, Nam còn quấn khăn tang, quỳ khóc trước di ảnh người mẹ vừa đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Biến cố quá lớn khiến cậu học trò vốn chăm ngoan, học giỏi đứng trước nguy cơ phải dừng việc học ngay trước ngày bước vào lớp 10.

Sinh ra, Nam không biết bố là ai. Mẹ em (chị Chu Thị Thúy Nga, SN 1973) bị khiếm khuyết về thính giác. Không có ruộng đất hay tài sản đáng giá, chị Nga thuê một gian nhà nhỏ gần đường để làm nghề may vá, sửa quần áo, chắt chiu từng đồng nuôi con.

Thương mẹ vất vả, Nam luôn tự giác học tập. Suốt 9 năm, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, Nam thi đỗ vào ngôi trường mơ ước với điểm số cao.

Ngày 8/6, trên đường đi tìm thuê một căn nhà nhỏ gần trường học mới của con để tiếp tục làm nghề may và thuận tiện chăm sóc Nam, chị Nga không may gặp tai nạn giao thông qua đời.

Ông Vũ Xuân Trường, Trưởng khu xóm Chùa, xã Đồng Lương, xác nhận mẹ con Nam thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Sau khi mẹ qua đời, Nam không còn người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo ông Trường, Nam ngoan ngoãn, nhiều năm liền học tập đạt thành tích tốt. Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể luôn sát sao, vận động các nguồn lực để giúp em ổn định cuộc sống, không phải từ bỏ việc học sau biến cố.

Tuấn Nam hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, nỗ lực học tập để đáp lại tình cảm và sự kỳ vọng của tất cả những người đã giúp em viết tiếp ước mơ đến trường (Ảnh: Hương Hồng).

Mất mẹ để lại khoảng trống không gì có thể bù đắp trong Nam. Giữa lúc cậu học trò đứng trước nguy cơ phải dừng việc học, bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, anh em họ hàng, bà con làng xóm cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời ở bên, động viên và nâng đỡ em.

Hơn 560 triệu đồng là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp Nam có điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập. Quan trọng hơn, sự quan tâm của mọi người giúp cậu học trò mồ côi hiểu rằng, dù mẹ không còn bên cạnh, em vẫn được yêu thương, chở che và không phải đơn độc trên chặng đường phía trước.

Năm học mới đang đến gần, thay vì nỗi lo phải dừng lại trước ngưỡng cửa lớp 10, Nam giờ đây có thêm điều kiện và động lực để bước tiếp. Cậu học trò 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi hứa sẽ chăm ngoan, nỗ lực học tập, coi đó là cách thiết thực nhất để đáp lại tình yêu thương của những tấm lòng nhân ái đã chung tay giúp đỡ em.