Bạn đọc Dân trí hồi sinh cuộc đời góa phụ nghèo nơi rẻo cao Điện Biên (Video: Thùy Hương).

Trên sườn đồi ở bản Nậm Mu (xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên), ngôi nhà kiên cố của gia đình chị Lò Thị Chính vừa hoàn thiện trong niềm vui chung của cả bản.

Ngồi trong ngôi nhà mới, người phụ nữ góa chồng, cả đời lam lũ liên tục đưa tay gạt nước mắt, những giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc sau nhiều tháng ngày quẩn quanh trong tăm tối.

Đại diện lãnh đạo báo Dân trí, Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên, xã Pú Nhung, gia đình chị Chính và đông đảo bà con bản Nậm Mu tại Lễ khánh thành nhà Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ (Ảnh: Tùng Dương).

Từ những bất hạnh nối dài đến hành trình được sẻ chia và nâng đỡ

Cuộc đời chị Chính là chuỗi ngày chất chồng bất hạnh, mất mát. Mồ côi cha khi chưa đầy 2 tuổi, mẹ đi bước nữa, chị lớn lên nhờ vòng tay ông bà ngoại. 18 tuổi, chị lập gia đình với anh Lò Văn Bun (SN 1982) bị câm bẩm sinh, có bố là ông Lò Văn Pánh (SN 1959) vừa câm điếc, vừa mắc bệnh tâm thần đặc biệt nặng.

Vợ chồng chị Chính sinh được 2 con. Gia đình 5 người sống chen chúc trong căn nhà xiêu vẹo chừng 35m², chênh vênh trên triền đồi. Mái nhà được lợp bằng fibro xi măng đã mục nát, tường vá víu bằng gỗ tạp và tôn mỏng, nền đất gồ ghề, trơn trượt mỗi khi trời mưa.

Tai họa ập xuống gia đình nghèo khi anh Bun phát hiện mắc ung thư phổi. Cuối năm 2024, sau 7 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, anh qua đời, để lại vợ, 2 đứa con, người bố chồng bị tâm thần và một khoản nợ chưa biết bao giờ trả nổi. Trở thành trụ cột gia đình, phải một mình cáng đáng mọi thứ, chị Chính gần như kiệt quệ, không biết bấu víu vào đâu.

Ngôi nhà trước kia của gia đình chị Chính chỉ rộng khoảng 35m², chắp vá tạm bợ, không đảm bảo an toàn (Ảnh: Tùng Dương).

Câu chuyện về người phụ nữ chịu quá nhiều thiệt thòi ấy được báo Dân trí lan tỏa qua bài viết "Chồng ung thư qua đời, người vợ gồng gánh bố tâm thần và con nhỏ dại", đăng trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái.

Hoàn cảnh của chị Chính đã lay động trái tim hàng nghìn độc giả. Những tấm lòng nhân ái khắp mọi miền Tổ quốc đã sẻ chia tình cảm và vật chất, giúp người mẹ góa sớm vượt qua khốn khó.

Được bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ 97.960.124 đồng, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con bản Nậm Mu góp ngày công, vận chuyển vật liệu, dựng cột, đổ nền... ước mơ của gia đình chị Chính đã thành hiện thực. Ngôi nhà mới vững chãi rộng 55m² mang lại sự ổn định và bình yên cho gia đình chị sau nhiều năm khó khăn.

Ngôi nhà mới khang trang đảm bảo 3 cứng của gia đình chị Chính (Ảnh: Tùng Dương).

Vào ở trong ngôi nhà kiên cố, ấm áp, chị Chính nhiều khi vẫn ngỡ đó như một giấc mơ. Chị xúc động nói lời cảm ơn: “Đây là điều mà cả cuộc đời tôi chưa từng dám nghĩ đến. Nhờ sự giúp đỡ của báo Dân trí và các nhà hảo tâm, mẹ con tôi có chỗ ở tử tế, bố chồng tôi cũng bớt khổ. Tôi biết ơn mọi người nhiều lắm!”.

“Giờ có mái nhà an toàn thế này, gia đình tôi mãn nguyện rồi. Nhà mới tường còn ẩm, một thời gian nữa mới sơn được. Tôi sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm để sơn toàn bộ ngôi nhà”, chị Chính quyết tâm.

Cháu Lò Văn Dương cười tươi bên góc học tập mới trong ngôi nhà vững chãi (Ảnh: Tùng Dương).

Bé Lò Văn Dương (lớp 6, Trường THCS Rạng Đông, con trai chị Chính) háo hức sắp từng cuốn vở lên chiếc bàn học mới được kê gần của sổ.

“Từ ngày có nhà mới, cháu rất vui! Mẹ và ông nội cháu cũng vui hơn, không còn ủ rũ như hồi bố mới mất. Được mua bàn học mới, cháu không còn phải ngồi học bên chiếc rương cũ. Cháu biết ơn các cô, bác nhiều lắm!”, bé Dương hào hứng nói.

Cuộc đời người phụ nữ từng chịu nhiều bất hạnh nay được hồi sinh nhờ tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Tùng Dương).

Đại diện chính quyền địa phương, ông Là Văn Thoan, Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, xúc động chia sẻ: “Ngôi nhà mới không chỉ giúp chị Chính bớt cơ cực, mà còn tiếp thêm niềm tin để chị đứng dậy, để các con chị có cơ hội vươn lên. Đây là sự chung tay vô cùng ý nghĩa của báo Dân trí và bạn đọc”.

Niềm vui của chị Lò Thị Chính hôm nay không đơn thuần là hạnh phúc riêng của một gia đình nghèo nơi rẻo cao. Đó là minh chứng cho thấy khi lòng nhân ái được khơi dậy, những phận đời tưởng đã rơi vào đường cùng vẫn có thể tìm thấy cơ hội vươn lên.

Mái nhà kiên cố ấy trở thành điểm tựa để người mẹ thêm vững tin, hai đứa trẻ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, người ông mắc bệnh tâm thần lắng dịu những cơn bệnh, và cộng đồng cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sẻ chia.

Trong ngôi nhà mới ấm cúng, người ta thấy ánh sáng của một điều giản dị mà lớn lao: ở đâu có yêu thương, ở đó những số phận éo le vẫn có thể bắt đầu lại.