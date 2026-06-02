Hiện thực hóa ước mơ của người dân bên bờ Nậm Má hiểm trở

Cầu Dân trí qua suối Nậm Má: Nối liền đôi bờ vui, xóa tan nỗi lo mùa lũ dữ

Một tuần trước Lễ khánh thành cầu Dân trí, thôn Thác Hùng đã rộn ràng như vào hội. Người già khoan thai bước trên nền bê tông mới; thanh niên tất bật kéo điện, dựng rạp, cắm cờ, treo băng rôn. Buổi tối, phụ nữ và trẻ em ríu rít rủ nhau tập văn nghệ. Với người dân nơi đây, ngày khánh thành cây cầu mới - công trình mà họ mong mỏi suốt bao năm qua - là sự kiện trọng đại của cả thôn.

Các em học sinh vui mừng trong ngày khánh thành cầu Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Đứng chờ đến lượt lên biểu diễn văn nghệ, em Đặng Thị Phương (học sinh lớp 8B, Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Cao Bồ) cho biết, suốt 1 tuần qua, em cùng các bạn tập múa bài "Hoa núi" - bài hát ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng cao với giai điệu rộn ràng, vui tươi. Là người dân thôn Thác Hùng, ngày nào cũng phải vượt suối Nậm Má để đến trường, Phương và các bạn rất phấn khởi khi từ nay hành trình đi học sẽ bớt nhọc nhằn nhờ có cầu Dân trí.

Ông Bàn Văn Cao, người dân thôn Thác Hùng (Ảnh: Huyền Nguyễn)

Gần trọn cuộc đời gắn bó với bản làng, ông Bàn Văn Cao chưa từng nghĩ thôn Thác Hùng sẽ có được một cây cầu khang trang, vững chãi như thế này. Cụ ông ngoài 80 tuổi nở nụ cười móm mém khi trò chuyện cùng phóng viên.

Ông Cao cho biết, từ bao đời nay, người dân thôn Thác Hùng đều phải băng qua suối Nậm Má để đi học, đi làm và giao thương. Nay có cây cầu mới kiên cố, bà con đã có thể yên tâm qua lại, không còn nơm nớp lo mỗi khi mưa lũ về, nước suối dâng cao cuốn trôi cầu hoặc chia cắt giao thông như trước.

Ông Đặng Văn Hòa, Bí thư chi bộ thôn Thác Hùng cho biết, người dân rất vui và xúc động khi có cây cầu mới (Ảnh: Hải Long).

“Từ khi được bạn đọc báo Dân trí và Tổng Công ty May 10 hỗ trợ kinh phí xây dựng cây cầu này, bà con trong thôn ai cũng phấn khởi. Mọi người đều nhiệt tình đóng góp ngày công, chung tay để công trình sớm hoàn thành. Tôi thấy người dân rất vui và xúc động, bởi từ trước đến nay, ở đây chưa từng có một cây cầu nào khang trang, vững chãi như thế này”, ông Đặng Văn Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Thác Hùng, chia sẻ.

Nâng bước đến trường, mở cơ hội giao thương

Hòa trong niềm vui ngày khánh thành cầu Dân trí, ông Đặng Văn Vinh, Trưởng thôn Thác Hùng cũng cho biết: “Chúng tôi tất bật chuẩn bị cho sự kiện này suốt cả tuần nay. Ai cũng háo hức, vui mừng. Thôn quyết định mổ một con heo để làm 11 mâm cỗ, cùng nhau quây quần liên hoan ngay trên cây cầu mới”.

Niềm vui của Trưởng thôn Thác Hùng khi cầu Dân trí đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng (Ảnh: Hải Long).

Nhớ lại cách đây 9 tháng, khi lần đầu chúng tôi đến thôn Thác Hùng để ghi nhận những khó khăn, hiểm nguy mà người dân phải đối mặt mỗi ngày khi qua lại trên cây cầu tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Thời điểm ấy, vị trưởng thôn xót xa kể về vụ tai nạn xảy ra năm 2024, khi 1 phụ huynh chở con đi qua đoạn dầm cầu đã mòn vẹt, cả hai bố con rơi xuống suối, bị gãy chân.

Cầu Dân trí bắc qua dòng suối Nậm Má nhìn từ trên cao, bên cạnh là cây cầu tạm mà trước kia bà con thôn Thác Hùng vẫn thường qua lại (Ảnh: Hải Long).

Câu chuyện ấy không chỉ ám ảnh mà còn trở thành động lực để chúng tôi thực hiện bài viết kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng cây cầu mới tại thôn Thác Hùng, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khánh thành cầu Dân trí của người dân thôn Thác Hùng (Ảnh: Hải Long).

Nhìn những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui của bà con thôn Thác Hùng trong ngày khánh thành cầu Dân trí, chúng tôi - những phóng viên Nhân ái của báo Dân trí - không khỏi xúc động. Sau bao năm mong đợi, cây cầu mới không chỉ nối đôi bờ suối Nậm Má, mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm và hy vọng về một cuộc sống thuận lợi hơn cho người dân nơi đây.

Người dân thôn Thác Hùng ai cũng háo hức được đặt những bước chân đầu tiên trên cây cầu mới (Ảnh: Hải Long).

Cầu Dân trí tại thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng, do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, trong đó Tổng Công ty May 10 hỗ trợ 800 triệu đồng, UBND xã Cao Bồ đối ứng 40 triệu đồng.

Cây cầu ước mơ của bà con thôn Thác Hùng nay đã thành hiện thực (Ảnh: Hải Long).

Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Cao Bồ nói chung và thôn Thác Hùng nói riêng đi học, đi làm, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.