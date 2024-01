Bác sĩ nội trú 26 tuổi mắc suy thận, khát khao được sống để cống hiến

Nỗi bất hạnh của chàng bác sĩ trẻ tuổi

Hà Nội những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, phóng viên Dân trí tìm đến khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm chàng bác sĩ trẻ tuổi Phan Trọng Nguyên (SN 1998, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) đang điều trị căn bệnh suy thận mãn.

Chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giọng như nghẹn lại khi chia sẻ về đồng nghiệp của mình: "Nguyên vừa là bệnh nhân của khoa Thận lọc máu, vừa thực tập tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện.

Hình ảnh chàng trai trẻ vừa xong ca chạy thận, vội vã khoác lên người tấm áo blu trắng tất tả, xiêu vẹo chạy xuống khoa làm việc, khiến chúng tôi cảm động vô cùng".

Chị Phương cho biết thêm, lúc Nguyên phát hiện bệnh, gia đình, thầy cô, bệnh viện đều bàng hoàng. Lúc đấy Nguyên bi quan lắm, mọi người phải xúm lại động viên cậu ấy. Nguyên đã đăng ký chờ ghép thận, nhưng khoản kinh phí để thực hiện ca ghép cần 500-600 triệu đồng.

Trong khi đó, gia đình Nguyên thuộc diện khó khăn, không thể xoay xở nổi. Chính vì vậy, chúng tôi khẩn cầu sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm, giúp cho cậu bác sĩ trẻ tuổi này có cơ hội được trở về cuộc sống đời thường, được tiếp tục thực hiện mơ ước, khát vọng cống hiến.

Nguyên nằm thượt trên giường bệnh, chiếc kim truyền vẫn cắm thường trực trên cánh tay khẳng khiu, gương mặt tái xanh. Chàng bác sĩ trẻ tuổi không giấu được ánh mắt mệt mỏi.

Giọng em buồn bã: "Bác sĩ bảo em vẫn còn nhiều cơ hội để trở về với cuộc sống đời thường, sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho y học nếu được ghép thận. Nhưng số tiền cho ca phẫu thuật quá lớn, nhà em nghèo khó nên ngay cả trong mơ cũng không ai dám nghĩ đến.

7 năm qua gia đình em đã vay mượn khắp mọi nơi để em được ăn học. Nay mắc phải căn bệnh này, nhiều lúc em muốn buông xuôi phó mặc cho số phận. Nhưng, mỗi khi nghĩ về bố mẹ già, nghĩ về thầy cô đã hết lòng dạy dỗ mình, nay chưa làm được điều gì cho đời, em lại không thể nào…".

Nói rồi, chàng bác sĩ trẻ tuổi quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đau đớn, đang thi nhau lăn dài trên gương mặt hốc hác.

Đưa tay lau nước mắt, Nguyên bùi ngùi tâm sự, bố mẹ Nguyên vốn sức yếu, ngoài canh tác trên mấy sào ruộng, không có bất cứ thu nhập gì thêm. Với mong mỏi thoát khỏi cái nghèo, cái đói của miền quê nghèo vùng lũ, cậu học trò Phan Trọng Nguyên chỉ còn biết cố gắng học tập.

Những nỗ lực của cậu học trò nghèo cũng được đền đáp, năm 2016, Nguyên thi đỗ vào Đại học Y Hà Nội với ngành Y đa khoa.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngoài thời gian trên giảng đường chàng trai trẻ này còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện của nhà trường và đoàn thanh niên phát động.

Đặc biệt, thời điểm cao điểm dịch Covid-19, Nguyên đã xung phong vào Bình Dương chống dịch. Vị bác sĩ trẻ cũng nhiều lần tình nguyện xin đi vùng cao khám chữa bệnh miễn phí giúp bà con nghèo, tham gia xây dựng công trình hỗ trợ bà con vùng khó khăn.

Khát khao sống để được cống hiến nhiều hơn

Khao khát được cống hiến nhiều hơn nữa, năm 2022, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyên đã thi đỗ bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh khóa 47, Trường Đại học Y Hà Nội.

"Mình trẻ, có sức khỏe, nên khi có cơ hội em tham gia các công việc thiện nguyện ngay. Em mong muốn sau khi học xong sẽ xin về bệnh viện vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn.

Nhưng, không ai ngờ cuối năm 2023, em thấy người mệt mỏi, sụt cân, chân tay tê cứng nên đi khám. Khi bác sĩ cho biết em bị suy thận giai đoạn cuối, em không tin vào tai mình. Em mới 26 tuổi thôi, đã mắc phải căn bệnh oái ăm này…", Nguyên bật khóc nấc đau đớn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Thị Điểm, khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Nguyên được chẩn đoán mắc suy thận mãn giai đoạn cuối, phải lọc máu tuần 2 buổi.

Phương án tối ưu hiện tại là ghép thận, nhưng điều chúng tôi trăn trở và lo lắng là kinh phí lớn quá, điều này vượt quá khả năng của gia đình thuần nông như Nguyên.

Qua đây, bệnh viện cũng như các bác sĩ rất mong muốn các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp Nguyên cơ hội được thực hiện khát khao, ước mơ cống hiến cho cộng đồng...".

