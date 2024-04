Bác sĩ Bệnh viện đại học Y kêu gọi cứu người phụ nữ đang nguy kịch

Chỉ được nhìn vợ qua vách kính cách li của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đại học Y Hà Nội, ông Đoàn Hữu Tuyền (SN 1954, trú tại Điền Xá, Nam Trực, Nam Định) dường như không thể chịu đựng nổi, đôi chân ông khụy xuống, 2 tay bám vào tấm kính phòng bệnh một cách vô vọng…

Đôi mắt trũng sâu thâm quầng bởi nhiều đêm không ngủ, ông Tuyền trải lòng với chúng tôi trong khi khóe mắt đã rưng rưng:

"Ăn Tết xong, tôi thấy bà ấy cứ sốt rét, nhưng lại chủ quan mua tạm thuốc hạ sốt về uống. Ngày 28/2 bà ấy tự dưng ngất lịm đi, vay nóng hàng xóm được 3 triệu tôi đưa bà ấy đi cấp cứu, rồi các bác sĩ chuyển đến đây".

Trong phòng bệnh của khoa Hồi sức tích cực, bà Trần Thị Sen (SN 1958) vẫn đang từng giây từng phút chiến đấu giành giật mạng sống với tử thần.

Theo ông Tuyền, cuối tháng 2, bà Sen kêu đau bụng, ông đưa bà lên bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh nằm điều trị 1 tuần, nhưng bệnh của bà không thuyên giảm mà lại có dấu hiệu nặng hơn.

Sức khỏe của bà Sen xấu đi nhanh chóng, bà được chuyển gấp lên Bệnh viện đại học Y Hà Nội. Các bác sĩ lập tức tiến hành hội chẩn, và ca phẫu thuật khẩn cấp cứu tính mạng bà Sen được thực hiện ngay sau đó.

Hai ca phẫu thuật đã giữ lại được tính mạng người phụ nữ bất hạnh, nhưng do căn bệnh có nhiều chuyển biến quá phức tạp nên chi phí chữa trị cho bà quá lớn, nó thực sự vượt ngoài trí tưởng tượng của những người thân.

Sau 40 ngày chữa trị tích cực chi phí đã lên tới hơn 200 triệu đồng. Để giữ được tính mạng cần đến 400 triệu đồng nữa, trong khi gia cảnh ông bà quá nghèo khó, với cuộc sống đồng áng ăn còn chưa đủ thì lấy gì ra mà có của để dành.

Ông Tuyền cho biết, chạy chữa mãi đến khi ông 43 tuổi với sinh được một mụn con. Vượt lên số phận, cậu con trai luôn cố gắng phấn đấu học hành, em vừa tốt nghiệp đại học và đang thử việc tại một công ty về máy tính.

"Từ hôm mẹ nó nằm đây, thằng bé ngày đi làm, tối lại vào viện thay bố trông nom mẹ. Nó mới tốt nghiệp đang thử việc lương được 7 triệu đồng. Mẹ ốm, nó chắt bóp cả ngày chỉ dám ăn 2 cái bánh mỳ không", nói rồi đôi mắt ông Tuyền ầng ậc nước.

Ông Tuyền nói đã phải bán 2 con lợn sề và đàn lợn con, gà, vịt, chó, thóc lúa được tổng cộng hơn 35 triệu đồng nhưng không thấm vào đâu so với số tiền để vợ được cứu sống.

Thế là ông lại bất chấp đi vay khắp nơi. Ông vay cả lãi ngoài, chỗ nào vay được là ông vay. Ông bảo, bệnh của bà Sen vẫn còn nặng lắm, nhưng tiền không vay nổi nữa rồi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân Trần Thị Sen bị rò tá tràng sau mổ cắt toàn bộ thận phải, niệu quản phải và một phần bàng quang do ung thư thận".

Bác sĩ Thanh Tùng cho biết thêm, hiện tại bệnh nhân vẫn rất nặng, phải tiếp tục hồi sức tích cực, sau đó sẽ hội chẩn để phẫu thuật cắt tá tràng và hóa, xạ trị.

Là người trực tiếp vận động tìm mọi nguồn lực hỗ trợ bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Thơm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đại học Y Hà Nội ái ngại chia sẻ:

"Bệnh nhân phải điều trị lâu dài, ước tính kinh phí cần khoảng 400 triệu đồng nữa. Những ngày qua đều là một chặng đường sinh tử, các y, bác sĩ đã nỗ lực hết sức níu giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Đã đi đến chặng đường này, nếu dừng lại bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong và những nỗ lực trước kia coi như đổ sông đổ biển, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp sức. Giúp bệnh nhân thêm cơ hội được sống và trở về với gia đình".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số ................... xin gửi về:

1. Ông Đoàn Hữu Tuyền (chồng bệnh nhân Trần Thị Sen)

Địa chỉ: Điền Xá, Nam Trực, Nam Định

ĐT: 0393756274

Hiện bệnh nhân Sen đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đại học Y Hà Nội.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS .....................)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.