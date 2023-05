Ba tháng sau khi sinh, người mẹ trẻ liệt cả 2 chân

Ở thôn Thanh Chiêm 1 (phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), ai cũng xót xa khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Tô Thị Ý (29 tuổi).

Chị Ý là con dâu ông Lê Tân (53 tuổi) - hộ khó khăn ở địa phương. Chị Ý dần bị liệt cả hai chân sau một trận ốm, khi đó con gái nhỏ của chị mới chưa tròn 3 tháng tuổi.

Trong căn phòng cấp 4 xiêu vẹo, được xây ghép với căn nhà tình thương của cha mẹ chồng, nghe tiếng con khóc, chị Ý đưa mắt nhìn quanh rồi chực trào nước mắt. Người mẹ trẻ bị liệt cả 2 chân, chỉ có thể nhờ cậy người nhà ôm con đến bên chị.

Chị Ý kể chị mồ côi cha mẹ từ năm lên 10 và được nuôi dưỡng ở Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Đến tuổi cập kê, chị gặp và nên duyên cùng anh Lê Doãn Quý, anh hơn chị 1 tuổi. Gia đình anh Quý cũng nghèo. Hộ ông Lê Tân, cha của anh Quý, thuộc diện khó khăn ở địa phương. Ông Tân bị mù, lâu nay ông làm nghề bán tăm dạo để kiếm sống.

Lấy chồng, sinh con, chị Ý vẫn làm công nhân cho một công ty sản xuất giày da trên địa bàn. Anh Quý, chồng chị, lúc có việc làm, lúc thì không. Dù không mấy dư dả, gia đình nhỏ cũng xoay xở được tấm áo, bữa cơm. Thế nhưng, không may tai họa ập tới.

Khoảng cuối năm 2022, khi con gái nhỏ của chị Ý mới 3 tháng tuổi, chị bị ngất xỉu, sốt cao, sau đó, cả 2 chân bị liệt. Lúc này, chị đã đi làm trở lại được 2 tuần, sau khi sinh con.

"Khi con mới 2 tháng tuổi, tôi sốt ruột đi làm trở lại do sợ mất chỗ làm, gia đình mất nguồn thu nhập. Mới đi làm trở lại được 2 tuần thì...", chị Ý nghẹn ngào.

Chị Ý ngất xỉu ngay giữa ca làm ở công ty. Đồng nghiệp đưa chị đi cấp cứu, sau đó, 2 chân của chị dần mất cảm giác. Từ khi phát bệnh đến nay, chị được người nhà đưa đi khắp các bệnh viện ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Hiện chị đã làm theo chỉ định của bác sĩ, làm các loại xét nghiệm để gửi mẫu vào bệnh viện ở TPHCM kiểm tra, chưa biết kết quả thế nào.

"Các con còn quá nhỏ, công việc của chồng tôi bấp bênh. Giờ tôi chỉ cầu mong khỏi bệnh để được đi làm lại, cùng chồng lo cho các con. Tôi cũng rất sợ mình có mệnh hệ gì thì các con không biết tính sao, ông bà ngoại không có, ông bà nội bệnh tật, nghèo khó", chị Ý tâm sự, nước mắt rưng rưng.

Ông Lê Tân, cha chồng của chị Ý, cho hay, từ ngày con dâu bị ốm, ông cố gắng đi bán tăm nhiều hơn nhưng cũng không thu nhập được là bao.

"Tôi mù lòa nên lâu nay vẫn bán tăm dạo kiếm sống, vợ tôi làm ruộng. Nhà nghèo, con trai lấy vợ, chừ gặp cảnh ngặt như vậy. Hoàn cảnh nhà tôi đúng là khốn khổ", ông Tân đau xót nói.

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lê Tân, ông Phạm Công Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn - cho hay mỗi khi có nguồn hỗ trợ, địa phương đều ưu tiên hộ này. Căn nhà gia đình đang ở cũng là nhà tình thương do phường vận động hỗ trợ xây dựng.

"Nay con dâu ông Tân lại bị bệnh như vậy, cả nhà thật sự đã nghèo lại gặp cảnh ngặt. Chúng tôi rất mong gia đình được mạnh thường quân giúp đỡ để chị Ý có điều kiện chạy chữa bệnh, cả nhà qua cơn khốn khó", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4850 xin gửi về:

