"Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm..., con chỉ muốn đi học"

Căn bệnh quái ác dập tắt ước mơ con trẻ

Chị Nguyễn Thị Phấn (37 tuổi, khối Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gửi đơn cầu cứu đến Báo Dân trí khi gia đình chị đang ở bước đường cùng trong nỗ lực chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho cháu Nguyễn Văn Thành (14 tuổi, con trai chị Phấn).

Trong căn phòng trọ chưa đầy 6m2, mẹ con chị Phấn đang chuẩn bị cho Thành nhập viện. Chị Phấn nói trong nước mắt: "Cháu đi viện suốt, nhẹ thì ở hơn một tuần, nặng thì ở cả tháng, hiện nay bệnh cháu di căn khá nhiều nên ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà".

Cháu Thành là con trai đầu lòng của chị Phấn và anh Nguyễn Văn Quân (44 tuổi), dưới Thành còn có em trai 12 tuổi.

Sau khi kết hôn vào năm 2008, vợ chồng chị Phấn về quê anh Quân ở Hải Phòng tìm việc làm mưu sinh. Công việc bấp bênh, đến năm 2013, anh chị quyết định quay lại Quảng Nam, hy vọng cuộc sống bớt vất vả.

Anh Quân lái xe dịch vụ cho một công ty tại TP Tam Kỳ, chị Phấn làm nhân viên bán hàng ở công ty sữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tai họa ập đến vào tháng 4/2020, con trai bắt đầu xuất hiện những cơn sốt không dứt.

Chị Phấn nhớ lại những ngày mới phát hiện bệnh của con: "Đi khám, bác sĩ bảo sốt bình thường, sau đó là sốt siêu vi. Cơn sốt liên tục không dứt nên vợ chồng tôi quyết định đưa con trai ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để kiểm tra kỹ hơn. Tôi như rơi xuống vực thẳm khi biết con trai mình mắc căn bệnh quái ác - Lupus ban đỏ hệ thống tổn thương da, khớp".

Sau 3 năm kể từ ngày phát bệnh, Lupus ban đỏ hệ thống đã di căn khắp cơ thể, gây ra biến chứng nặng nề cho cháu Thành. Cháu mắc chứng nhiễm trùng máu, viêm xương khớp, hở van tim hai lá, suy thận, viêm tinh hoàn, phù nề toàn thân. Đặc biệt, cháu không thể tiếp xúc ánh nắng trực tiếp.

"Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm ạ, con rất mệt mỏi. Các bạn được vui chơi, học hành, con thì phải nghỉ học, đi viện suốt", Thành nói với chúng tôi mà rơi nước mắt vì tủi thân.

Bán hết nhà cửa để cứu con

Căn bệnh quái ác của Thành khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Chị Phấn phải nghỉ việc chăm con, thời gian rảnh chị tranh thủ bán hàng online nhưng không thường xuyên vì theo con đi viện suốt.

Để giảm bớt chi phí, vợ chồng mỗi người một ngả nương nhờ nội, ngoại. Anh Quân (chồng chị Phấn) đưa theo cậu con út quay về nhà cha mẹ ruột ở Hải Phòng và kiếm tiền gửi vào cho vợ chăm con trai lớn. Mẹ con chị Phấn ở lại Quảng Nam với gia đình bên ngoại để tiện đưa con đi viện.

Chị Phấn cho biết, vợ chồng chị cũng từng thử đưa con đi chạy chữa tại Hà Nội, Huế. Thế nhưng do chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khó tìm công việc nơi đất khách nên lại chọn quay về điều trị bệnh cho cháu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

"Gia đình hai bên cũng chẳng mấy khá giả, giúp được con cháu đến đâu hay đến đó thôi. Tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ là tội bất hiếu, nhưng biết sao giờ, anh chị đã sức cùng lực kiệt", chị Phấn buồn bã nói.

Trung bình mỗi tháng, Thành có 7 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, nhằm ức chế virus trong người không phát triển. Khi virus tái phát nhưng chưa được vào thuốc, Thành sẽ có triệu chứng sốt, đau đầu liên tục.

Chị Phấn cho hay, bé Thành có bảo hiểm y tế nên được miễn tiền giường bệnh, còn tiền thuốc men phải mua ở ngoài khoảng 5 triệu đồng/tháng, chưa kể các xét nghiệm, điều trị ngoài danh mục bảo hiểm, ít nhất khoảng 4 triệu đồng/tháng, nhiều thì khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Để có tiền cứu con, vợ chồng chị Phấn đã bán hết nhà cửa, đồ đạc có giá trị. Ngoài ra, sổ đỏ căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại cũng cầm cố ngân hàng, vay 200 triệu đồng. Tuy nhiên căn bệnh hiểm ác đã "ngốn" hết sạch tiền của trong nhà, vợ chồng chị Phấn phải vay mượn bà con, láng giềng để tiếp tục điều trị cho con.

"Nếu ngừng điều trị, bé Thành khó mà sống nổi. Cầu mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ cho con tôi có cơ hội tiếp tục chữa trị, quay lại cuộc sống bình thường", chị Phấn nói trong nước mắt.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Phấn, ông Trịnh Lương Quý - Phó Chủ tịch phường An Mỹ - xác nhận: "Gia đình chị Nguyễn Thị Phấn thuộc diện khó khăn, cháu Thành mắc căn bệnh hiếm gặp nên điều trị rất tốn kém. Chúng tôi hy vọng có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn này".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4832 xin gửi về:

1.Chị Nguyễn Thị Phấn (khối Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

ĐT: 0775.420.699. Tài khoản ngân hàng Techcombank Tam Kỳ: Nguyễn Thị Phấn - 19036709706018

