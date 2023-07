Bà nội xin đưa cháu mồ côi bố rời viện vì không có tiền

Tình cảnh bi đát kể trên là của bà Vũ Thị Ngòi, 60 tuổi (trú ở thôn Thắng Trạch 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Chúng tôi tìm đến bệnh viện Châm cứu Trung ương thăm em Lê Thị Thanh Trúc (SN 2009), đứa cháu bất hạnh của bà Ngòi, ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người bà nội nghèo khó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Ngọc Hà, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, bé Thanh Trúc được chuyển từ Gia Lai ra với chẩn đoán dập não xuất huyết trán phải, lún sọ đỉnh phải, gãy 1/3 xương đùi trái.

Khi tiếp nhận, Thanh Trúc nằm liệt một chỗ, chân tay không cử động, sụp mí mắt phải, không nói, không nhận biết được và phải ăn qua ống sonde.

"Sau gần 2 tháng điều trị, hiện tại cháu đã có thể tự ngồi dậy, nhai nuốt được thức ăn, đây thực sự là sự hồi phục rất đáng mừng. Căn bệnh của cháu phải tiếp tục điều trị lâu dài nữa, với tiến triển hiện tại chúng tôi rất hy vọng cháu có thể bình phục…", bác sĩ Ngọc Hà nói.

Trên giường bệnh khoa Hồi sức cấp cứu, Thanh Trúc nằm thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền, tay phải vẫn cắm kim truyền, tay trái buông thõng.

Vừa bóp tay, bóp chân cho đứa cháu tội nghiệp, nước mắt bà Ngòi lại tứa đầm đìa gương mặt lam lũ, giọng bà nghẹn lại: "Bà cháu tôi ra đến đây đã gần 2 tháng, các bác sĩ bảo bệnh tình của cháu đang tiến triển tốt.

Nhưng, thực sự bây giờ tôi không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục chạy chữa cho cháu. Đưa cháu về lúc này là có tội với cháu, nhưng tôi bất lực rồi. Trúc ơi tha tội cho bà!...", cảm xúc tủi cực dâng tràn, khiến bà Ngòi đưa 2 tay ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ.

Đưa vạt áo lên lau nước mắt, bà Ngòi bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về những biến cố đau thương, đã xảy đến với gia đình nhỏ của đứa cháu bất hạnh: Năm 2013, con trai bà Ngòi (bố của Thanh Trúc) đột ngột qua đời vì bị cây lớn đổ đè lên người trong lúc chặt gỗ thuê trong rừng.

Không còn người đàn ông trụ cột gia đình, 3 mẹ con Thanh Trúc chật vật sống trong nghèo túng. Những mong thoát khỏi cuộc sống khó khăn, người mẹ Thanh Trúc gửi 2 chị em Trúc cho bà nội chăm sóc, rồi vào Bình Dương làm công nhân. Khi ấy Trúc mới 4 tuổi, còn đứa em Phước Thịnh vừa tròn 1 tuổi.

Bà cháu rau cháo có nhau, sống qua ngày trong khốn khó. Thời gian thấm thoát trôi, cô bé Thanh Trúc mồ côi bố giờ đã là nữ sinh lớp 8 nhí nhánh vui tươi, hàng ngày ngoài giờ lên lớp còn giúp bà việc nhà. Nhưng, bỗng đâu tai họa lại nhằm cô bé mà giáng xuống.

"Ngày 12/4, trên đường đi học về 2 chị em cháu nó chở nhau về bằng xe đạp điện thì không may va chạm với ô tô đi ngược chiều. 2 chị em bị ngã văng ra mặt đường nhựa, thằng bé Phước Thịnh bị gãy xương vai, gãy chân bên phải, đã được điều trị ở Bệnh viện Nhi Gia Lai 15 ngày thì được cho về nhà chăm sóc.

Con bé chị Thanh Trúc bị dập não xuất huyết, lún sọ đỉnh phải, gãy chân phải, phải chuyển bệnh viện Chợ Rẫy điều trị gần 1 tháng. Con bé Trúc hôn mê 20 ngày không tỉnh, có lúc tôi tưởng đã mất cháu. Sao tai ương cứ nhằm vào gia đình tôi thế này!...", người bà nội lại bật khóc.

Bà Ngòi cho biết thêm, người gây tai nạn gia cảnh cũng khó khăn, lại là phận lái xe thuê cho chủ, nên cũng chỉ hỗ trợ được một phần viện phí. Phần còn lại bà Ngòi phải chạy vạy khắp mọi nơi. Sau hơn 3 tháng chạy chữa cho cháu nơi bệnh viện, bà Ngòi đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng.

Chị Trần Thị Lan, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH) cho biết, do không còn kinh phí nên bà nội xin đưa cháu về nhà, phòng CTXH đã phải dùng Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của bệnh viện giúp cháu được thêm 1 đợt điều trị. Việc điều trị của cháu Thanh Trúc phải liên tục và kéo dài, ngoài viện phí cháu cần phải sử dụng thêm thuốc và các chế phẩm dinh dưỡng khá tốn kém.

"Thanh Trúc vốn đã thiệt thòi khi bố mất sớm, mẹ đi làm xa. Em hồi phục được như hiện tại, thực sự là điều kỳ diệu. Nếu chỉ vì thiếu kinh phí, mà em buộc phải dừng việc chữa trị lại thì mọi công sức trước kia đổ sông đổ bể hết. Nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí hỗ trợ gia đình em, giúp em tái sinh lại cuộc đời…", chị Lan nói.

Hiện bé Thanh Trúc đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

