"Mong có tiền để mua thuốc, gạo... các con có tấm chăn, quần áo ấm..."

Trên tấm phản gỗ ngoài hiên căn nhà vách tôn ở bản Leng Su Sìn (xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên), bà Sừng Mạ Mé (SN 1951) nằm bất động sau cơn tai biến.

Gương mặt người phụ nữ 75 tuổi hằn những nếp nhăn, đôi mắt mệt mỏi sau thời gian dài nằm một chỗ. Hai chân bị liệt khiến mọi sinh hoạt của bà Mé đều phải nhờ người thân giúp đỡ.

Bà Sừng Mạ Mé bị liệt 2 chân sau tai biến, cần thuốc men và người hỗ trợ sinh hoạt mỗi ngày (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Lâm Hồng Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sín Thầu cho biết, bà Mé góa chồng cách đây 40 năm, khi đang mang thai người con gái út.

Bà Mé có 4 người con, gồm 2 trai và 2 gái. Hai người con trai đều đã mất. Hai người con gái lập gia đình sống ở gần, hàng ngày mang cơm sang cho mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống của các con gái còn nhiều khó khăn, không thể thường xuyên túc trực bên mẹ.

Ngoài khoản trợ cấp xã hội 500.000 đồng/tháng, bà Mé không có nguồn thu nhập nào khác. Số tiền dành dụm cùng các khoản vay mượn trước đây đều đã được gia đình dồn hết vào việc chữa bệnh cho bà. Hiện, bà vẫn cần thuốc men và người hỗ trợ chăm sóc hàng ngày.

Ông Lâm Hồng Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sín Thầu và đại diện Đồn Biên phòng Leng Su Sìn thăm hỏi bà Mé (Ảnh: Tùng Dương).

Cách nhà bà Mé không xa, tại bản Suối Voi, chị Sừng Lòng Pư (SN 1988) đang một mình gánh vác cả gia đình.

Anh Chang Pó Lòng (SN 1987, chồng chị Pư) bị tai biến nặng ngay sau khi dựng xong căn nhà gỗ. Di chứng để lại khiến anh bị liệt nửa người bên phải, đi lại khó khăn, không làm được bất cứ việc gì, thường lẩn thẩn, mất trí nhớ, hay nói nhảm, cười hềnh hệch...

Theo chị Pư, dù có vợ và 3 con nhưng anh vẫn bảo "không có vợ", con học lớp mấy cũng không biết...

Anh Chang Pó Lòng (chồng chị Pư) bị tai biến dẫn đến liệt nửa người bên phải, đi lại khó khăn, trí nhớ suy giảm (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Sừng Go De (SN 1952, mẹ ruột chị Pư) bị khuyết tật vận động, sức khỏe yếu, phải chống gậy mới có thể đi lại.

Bản thân chị Pư cũng đang phải điều trị bệnh ở gan bàn chân. Dù chân đau, đang có hiện tượng loét, sức khỏe không tốt, chị vẫn cố gắng làm nương rẫy, phụng dưỡng mẹ già, chăm sóc chồng và lo cho 3 con ăn học.

Khi được hỏi về gia cảnh, chị Pư tủi thân, nép bên cột nhà ở góc bếp rồi bật khóc. Nhiều lần đưa tay lau mặt, người phụ nữ vẫn không giấu được nước mắt khi nhắc đến những khó khăn gia đình đang phải đối diện.

Chị Sừng Lòng Pư nhiều lần bật khóc khi kể về những khó khăn gia đình đang phải đối mặt (Ảnh: Tùng Dương).

Chị Pư cho biết, để dựng căn nhà gỗ và chạy chữa bệnh cho người thân, gia đình đã vay mượn hơn 70 triệu đồng. Khoản nợ đến nay chưa thể trả, trong khi các khoản chi cho sinh hoạt, thuốc men và việc học của các con vẫn phải lo từng ngày.

Cuộc sống của gia đình hiện chủ yếu trông vào mấy sào nương rẫy và khoản trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng dành cho người khuyết tật của bà De.

Khi được hỏi về nhu cầu bản thân, chị Pư chỉ lắc đầu, nhưng nhắc đến ước muốn cho gia đình thì chị kể vanh vách như đó là những nỗi lo đã ăn sâu vào tiềm thức: "Mong có tiền để mua thuốc, gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm, muối; muốn các con có tấm chăn, quần áo ấm...".

Ông Lâm Hồng Sáng cho biết, gia đình chị Pư thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ khi chồng đổ bệnh, chị phải đảm đương phần lớn công việc mưu sinh và chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Những phận đời gian khó nơi biên cương mong được sẻ chia (Video: Thùy Hương - Trương Khởi).

Chung tay mang Tết ấm đến đồng bào vùng biên

Những hoàn cảnh như bà Mé và gia đình chị Pư không phải là cá biệt ở Sín Thầu, xã biên giới vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên.

Ông Đặng Thành Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu, cho biết, địa phương có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc và Lào dài hơn 69km, quản lý 27 mốc giới.

Toàn xã sau sắp xếp có 13 bản, hơn 1.300 hộ với trên 6.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Hà Nhì. Tỷ lệ hộ nghèo khoảng 36%, hộ cận nghèo khoảng 26%.

Bà Sừng Go De luôn canh cánh nỗi lo thuốc men, lương thực. Với gia đình bà, một cái Tết đủ đầy còn là điều xa vời (Ảnh: Tùng Dương).

Theo ông Huy, nhiều hộ dân trên địa bàn không chỉ thiếu thốn về kinh tế mà còn phải đối mặt với bệnh tật, sức khỏe suy giảm, mất khả năng lao động. “Họ không chỉ nghèo khó mà còn có số phận bất hạnh, ốm đau, bệnh tật. Hàng ngày, việc xoay xở bữa ăn đủ no còn khó, một cái Tết đủ đầy là điều xa vời”, ông Huy bày tỏ.

Không chỉ thiếu thốn về kinh tế, người dân vùng biên còn gặp nhiều trở ngại do giao thông cách trở, hệ thống dịch vụ thiết yếu hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận y tế, giáo dục và cải thiện sinh kế.

Trung tá Đặng Văn Toan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (Ảnh: Tùng Dương).

Trung tá Đặng Văn Toan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Leng Su Sìn cho biết, đời sống của đồng bào Hà Nhì ở Sín Thầu chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp theo hướng tự cung, tự cấp. Địa bàn chưa có chợ phiên, hệ thống giao thông, trường học và trạm y tế còn thiếu đồng bộ.

“Với những gia đình có người thân mắc bệnh, việc đi khám chữa bệnh, trang trải chi phí thuốc men và chăm sóc càng trở thành áp lực lớn, trong khi nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi...”, Trung tá Đặng Văn Toan chia sẻ.

Theo Trung Tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn biên phòng A Pa Chải, điều mà các đồn biên phòng trăn trở nhất là đời sống đồng bào khu vực biên giới nhìn chung còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Có những gia đình không lo được cái Tết đủ đầy, nhiều hộ có người thân ốm đau, bệnh nặng không có tiền đi viện... Bởi vậy, một phần quà Tết thiết thực sẽ giúp các gia đình giảm bớt khoản chi trong những ngày cuối năm.