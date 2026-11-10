Dưới cái nắng chói chang của vùng đất miền biên giới tại xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng, Lương Gia Bảo (SN 2011) cùng em trai Lương Gia Lộc (SN 2013) từ trường học trở về nhà, vội chuẩn bị bữa cơm trưa.

Hướng mắt nhìn lên bàn thờ, Gia Bảo chia sẻ: “Anh em con tự nấu cơm, còn đồ ăn sẽ được bà Phương nấu và mang đến”.

Gia Bảo, Gia Lộc là con trai của anh Lương Văn Ninh (SN 1985) và chị H Viết Êban. Một ngày tháng 4/2018, trong lúc đi làm việc, anh Ninh bất ngờ bị tai nạn giao thông rồi qua đời, để lại vợ cùng 2 con nhỏ. Một thời gian sau, chị H Viết Êban cũng lập gia đình mới.

Lương Gia Bảo và Lương Gia Lộc nương tựa nhau trong căn nhà ông nội (Ảnh: Minh Hậu).

Gia Bảo, Gia Lộc sau đó chọn sống nương nhờ ông bà nội. Dù gia cảnh ông bà thuộc diện hộ nghèo, song 2 anh em được sống trong tình thương yêu, chở che.

Giữa tháng 3/2021, bà nội của 2 em bất ngờ lâm bệnh nặng và không qua khỏi. Đến tháng 10/2025, người ông cũng qua đời, để lại 2 cháu nội bơ vơ cùng căn nhà cấp 4 cũ kỹ, trống hoác.

Lương Gia Bảo ngậm ngùi tâm sự: “Con nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông bà lắm! Mẹ gọi 2 anh em con qua ở cùng mẹ và các em nhưng chúng con muốn ở lại nhà ông bà nội. Lúc buồn, nhớ mẹ, 2 anh em chúng con chạy qua thăm một lúc rồi về”.

“Hàng ngày, anh em con tự sửa soạn, đi học. Đồ ăn, đồ dùng học tập, quần áo có bà Phương mua”, Gia Lộc nói.

Lương Gia Lộc kỳ cọ chiếc nồi để chuẩn bị nấu cơm trưa (Ảnh: Minh Hậu).

"Bà Phương" được 2 em nhắc tới chính là chị Hoàng Thị Phương (SN 1983), người họ hàng, được người ông ủy thác chăm sóc, nuôi nấng Gia Bảo, Gia Lộc. Nhà chị Phương cách nơi ở của Bảo và Lộc không xa nên chị thường xuyên qua lại thăm nom, tiếp đồ ăn, nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên, gia cảnh chị Phương không mấy khá giả, sống phụ thuộc vào 0,5ha vườn và tiền công từ việc làm thuê, phu hồ của cả 2 vợ chồng.

Chị Phương chia sẻ: “Mẹ của Gia Bảo, Gia Lộc lập gia đình riêng nhưng kinh tế khó khăn nên không có điều kiện chăm sóc 2 cháu. Anh em họ hàng thống nhất giao vợ chồng tôi chăm lo các cháu cho đến lúc các cháu trưởng thành. Thu nhập của vợ chồng tôi không ổn định nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn”.

Chị Hoàng Thị Phương là người thường xuyên lui tới chăm lo cho 2 anh em Bảo, Lộc (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, hiện tại, cháu Lương Gia Bảo và Lương Gia Lộc được nội ngoại thống nhất giao cho vợ chồng chị Hoàng Thị Phương chăm sóc, hỗ trợ 2 cháu đến khi các cháu tròn 18 tuổi.

Mẹ của 2 cháu là chị H Viết Êban lấy chồng trong xã, cách nơi các cháu ở khoảng 2km, thỉnh thoảng về thăm con.

“Thời gian qua, chính quyền địa phương quan tâm, cùng các nhà hảo tâm ghé thăm, động viên, tặng quà đến cháu Gia Bảo, Gia Lộc. Về lâu dài, rất mong cộng đồng quan tâm, hỗ trợ để giúp các cháu có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, tiếp tục học tập xây dựng tương lai”, ông Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ.