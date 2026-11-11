Tại xóm Tân Bình, xã Nghĩa Hưng (Nghệ An), anh Phan Xuân Linh (SN 1991), cùng vợ con sống với ông bà nội. Hơn 2 năm sau tai nạn điện giật, anh vẫn chịu di chứng nặng nề và chật vật mưu sinh.

Sẹo bỏng loang lổ từ cổ đến tay chân là dấu tích lần suýt mất mạng. Tháng 6/2024, anh cùng nhóm công nhân kéo dây cáp quang tại một khu vực miền núi. Đang làm việc trên cột gần đường điện cao thế, anh bất ngờ bị dòng điện phóng trúng rồi bất tỉnh.

Bố thoát chết sau điện giật vẫn gắng gượng kiếm tiền chữa bệnh cho 2 con (Video: Nguyễn Phê).

Toàn thân bỏng nặng, anh được chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Người thân lo anh khó qua khỏi khi thấy cơ thể cháy sém, hơi thở yếu ớt.

Sau gần 4 tháng điều trị với chi phí 400 triệu đồng, anh Linh may mắn vượt qua cửa tử nhưng để lại những di chứng nặng nề. Các vết bỏng dù đã lành nhưng hình thành sẹo co kéo, gây đau nhức, nhất là khi thời tiết thay đổi.

Hai anh em Quyền và Phúc đều bị khiếm thính bẩm sinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Vợ anh Linh là chị Trương Thị Minh Nguyệt (SN 1992), bị khiếm thính bẩm sinh, không thể nghe, nói. Hai người quen nhau trong thời gian làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (Nghệ An). Qua những lần tiếp xúc, anh Linh dần cảm mến cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó. Anh quyết định cùng chị xây dựng tổ ấm, sẻ chia những vui buồn và khó khăn trong cuộc sống.

Hiện, chị Nguyệt làm công nhân, thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng. Do sức khỏe suy giảm sau tai nạn, anh Linh chủ yếu ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ, thỉnh thoảng nhận đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Nếu làm việc đều đặn, mỗi tháng anh có thể kiếm được 4-5 triệu đồng.

Bác sĩ thăm khám tai cho cháu Phúc tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tuy nhiên, những di chứng do bỏng điện khiến anh không đủ sức lao động liên tục, nhất là các công việc nặng nhọc. Vì vậy, thu nhập của anh bấp bênh, phụ thuộc vào số ngày có thể đi làm. Kinh tế gia đình chủ yếu trông vào đồng lương ít ỏi của người vợ.

Ông Phạm Huy Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, xác nhận gia đình anh Linh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Người cha bị ảnh hưởng sức khỏe sau tai nạn, công việc bấp bênh; người mẹ khiếm thính, thu nhập thấp. Chính quyền mong các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình.

Anh Phan Xuân Linh ôm 2 con nhỏ tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mới đây, anh Linh đưa 2 con đến thăm khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hai đứa trẻ chạy nhảy, đùa nghịch bên nhau. “Hai cháu nhìn nhanh nhẹn, nghịch ngợm vậy nhưng chúng không nghe thấy gì đâu, cũng không nói được. Người lạ không biết đều trách, nhưng chúng có biết gì đâu”, anh Linh nói.

Bé đầu là Phan Xuân Quyền (SN 2022), bé sau là Phan Xuân Ánh Phúc (SN 2024). Cả 2 được chẩn đoán khiếm thính bẩm sinh. Ngoài ra, Quyền còn chậm phát triển tâm thần vận động, trong khi Phúc được chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ nặng.

Theo anh Linh, từ khi Quyền có biểu hiện chậm nói, không phản ứng khi được gọi, người thân đã khuyên đưa cháu đi khám. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến vợ chồng anh chần chừ. Đến khi 2 con được thăm khám, người bố bàng hoàng trước kết quả. Anh hiểu các con cần được can thiệp sớm.

Những vết sẹo lớn trên cơ thể anh Linh sau lần thoát chết (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Quang Trung, Phó khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết, 2 cháu cần phẫu thuật cấy ốc tai điện tử để có cơ hội tiếp nhận âm thanh, từ đó học nghe, học nói. Chi phí dự kiến 350 triệu đồng/cháu, tổng cộng 700 triệu đồng.

Theo bác sĩ Trung, những năm đầu đời là giai đoạn then chốt đối với sự phát triển thính giác và ngôn ngữ của trẻ. Phẫu thuật mới chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, trẻ cần được theo dõi, tập luyện và phục hồi chức năng phù hợp. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào tình trạng của từng trẻ cũng như quá trình can thiệp, phục hồi sau phẫu thuật.