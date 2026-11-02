Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, anh Nông Văn Tuân (SN 1987, dân tộc Tày, trú tại thôn Trung Tâm, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) gắng ngồi dậy khi có người đến thăm. Suốt hàng chục năm chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lách, mật đã làm thể xác người đàn ông 39 tuổi trở nên bơ phờ.

Gánh nặng gia đình dồn lên vai người vợ mù

Bệnh tật hành hạ, gần đây, anh Tuân không còn đủ sức lực để ra đồng cùng vợ trồng trọt, mưu sinh. Mọi gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai người vợ bị mù 1 mắt là chị Vi Hải Yến.

Anh Nông Văn Tuân bị bệnh tan máu bẩm sinh, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nên sức khỏe suy giảm (Ảnh: Minh Hậu).

Cả gia đình anh Tuân có 9 người, 3 thế hệ, sống trong 3 căn nhà liền kề nhau, chung một khoảng sân. Nhà 9 người nhưng có đến 6 người lâm bệnh, trong đó mẹ và cô ruột của anh Tuân đều mang chứng bệnh tâm thần.

Hàng ngày, để có tiền mua gạo nuôi người thân, vợ anh Tuân dậy từ sáng sớm kiếm việc làm thuê. Tuy nhiên, thời điểm này ở Lâm Đồng đang mùa mưa, công việc ít, nguồn thu nhập từ làm thuê của chị Vi Hải Yến cũng bấp bênh, các thành viên trong gia đình bữa đói, bữa no.

Nói về những ngày Tết sắp tới, anh Tuân buồn rầu: “Ngày thường vốn đã khó khăn, cái ăn còn chưa đủ nên nghĩ đến Tết thì tôi lại buồn, lo lắng thêm. Thương mẹ già, con nhỏ phải sống trong khổ cực, nghèo đói”.

“Ngày Tết, tôi chỉ mong nhà có đủ gạo ăn, mua ít đồ thờ cúng tổ tiên”, anh Nông Văn Tuân thổ lộ.

Người cô ruột của anh Tuân bị bệnh tâm thần (Ảnh: Minh Hậu).

Chung cảnh ngộ, do di chứng vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước, sức khỏe của anh Bàn Tòn Sao (SN 1987, dân tộc Dao, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Đắk Wil) ngày càng suy giảm. Đi lại khó khăn, giao tiếp chậm, anh Sao không thể tiếp tục làm việc nên mọi gánh nặng mưu sinh đều trút lên vai người vợ.

Anh Sao chia sẻ, mẹ anh bị tai biến, nằm liệt giường; bố già yếu, lúc nhớ lúc quên. Vợ chồng anh có 3 con nhỏ, nhưng nhà quá nghèo nên việc ăn học của các con đều phải nhờ sự cưu mang, giúp đỡ từ bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn.

Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình anh Sao đều trông chờ vào đồng tiền làm thuê của vợ. Vậy nhưng, giữa tháng 10, trong lúc lái xe máy đi làm, vợ anh Sao bất ngờ bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương phần mềm ở chân, phải nằm bệnh viện điều trị.

Bệnh tật, tai họa, nghèo đói liên tục giáng xuống khiến gia đình anh Sao vốn đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ.

Anh Bàn Tòn Sao bị di chứng sau tai nạn giao thông nên không thể tiếp tục làm việc, cuộc sống gia đình lâm cảnh khốn khó (Ảnh: Minh Hậu).

Nhìn mẹ nằm trên chiếc giường cũ kỹ, người đàn ông 39 tuổi nghẹn ngào: “Ốm đau, bệnh tật, không có nguồn thu nên tôi cũng không biết lấy gì để ăn Tết. Thương cha mẹ già yếu, thương con nhưng bản thân không thể làm gì được”.

Mong thêm nhiều quà Tết, sinh kế đến đồng bào vùng biên

Theo ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Đắk Wil, gia đình anh Nông Văn Tuân và anh Bàn Tòn Sao là 2 trong tổng số hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Những hộ dân này, việc lao động, kiếm tiền lo gạo, mắm, muối hàng ngày vốn đã khó khăn nên việc lo Tết đủ đầy là điều không thể.

Ông Nguyễn Xuân Thủy cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, địa phương có khoảng 800 hộ dân thuộc diện khó khăn, cần được cộng đồng chung tay hỗ trợ. Trong đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh éo le, cần hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm như gạo, mắm, muối… để đảm bảo bữa ăn.

Theo ông Nguyễn Văn Thiệp, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Đắk Wil, địa phương là xã biên giới đặc biệt khó khăn, giáp với tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia. Cuộc sống của bà con địa phương đa phần phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2026, xã có 139 hộ nghèo, chiếm 2,56% dân số địa phương; 132 hộ cận nghèo.

Anh Bàn Tòn Sao cạnh người mẹ bị tai biến, nằm liệt giường (Ảnh: Minh Hậu).

“Cuộc sống còn khó khăn nên bà con rất quý những phần quà, bánh dịp Tết. Những năm qua, địa phương đã phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình xuân, hỗ trợ vật chất để bà con có cái Tết đủ đầy.

Năm nay, chúng tôi rất mong báo Dân trí, các đơn vị chung tay tổ chức chương trình hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn các phần quà đón Tết”, ông Nguyễn Văn Thiệp nói.

Trung tá Lang Văn Năm, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Nậm Na (đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Đắk Wil) chia sẻ, cuộc sống một số hộ dân ở xã còn khó khăn. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Nậm Na, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" để hỗ trợ bà con có điều kiện đón Tết.

Trung tá Lang Văn Năm chia sẻ: “Năm nay, các đồn biên phòng trên địa bàn dự kiến tiếp tục tổ chức chương trình hỗ trợ người dân đón Tết. Vậy nên, chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay, góp phần hỗ trợ kinh phí, vật chất, trao quà Tết cũng như các mô hình sinh kế, nhà ở đến người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắk Wil”.