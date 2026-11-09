Con trai nguy kịch trong phòng cấp cứu, bố mẹ bám trụ ở bệnh viện bằng cơm từ thiện

Trên giường bệnh tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, bé Sùng Anh Nguyễn (SN 2022) nằm thiêm thiếp. Cơ thể nhỏ bé phủ kín những lớp băng gạc sau tai nạn bỏng nghiêm trọng. Ống thở oxy đặt ở mũi, hỗ trợ bé duy trì hô hấp.

Ngã vào nồi nước nóng, bé Sùng Anh Nguyễn (SN 2022) bị bỏng 55% cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).

Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng bên con, chị Tráng Thị Hoa (SN 2004, dân tộc Mông) nghẹn ngào chia sẻ:

“Em không biết bao giờ con mới được ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn khắp người con quấn kín băng gạc, em đau như có ai xát muối vào lòng. Giá như em cẩn thận hơn thì thằng bé đã không ra nông nỗi này. Vợ chồng em có tội với con…”. Nói chưa dứt lời, người mẹ trẻ ôm mặt bật khóc.

Gạt nước mắt, chị Hoa kể, chiều 16/10, khi đang hái rau chuẩn bị bữa cơm, chị bất ngờ nghe tiếng con khóc thét từ trong bếp. Hốt hoảng chạy vào, người mẹ trẻ chết lặng khi thấy con trai đang vùng vẫy trong nồi nước nóng vừa được bắc xuống để chuẩn bị tắm cho con.

Chị Hoa vội vàng bế con ra khỏi nồi nước còn bốc hơi nghi ngút. Vừa ôm con, chị vừa hô hoán hàng xóm đến giúp đưa đi cấp cứu.

Băng, gạc cuốn khắp người đứa trẻ tội nghiệp (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện số 1 Lào Cai, do tình trạng bỏng nghiêm trọng, bé Nguyễn được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác vào rạng sáng 17/10.

Theo chị Hoa, gia đình chị sống tại thôn Nà Hẩu, xã Tân Hợp - một trong những xã vùng cao khó khăn của tỉnh Lào Cai. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà lợp lá đơn sơ. Quanh năm bám nương, bám rẫy, làm lụng vất vả nhưng cuộc sống của gia đình vẫn thiếu trước hụt sau.

Con trai lớn gặp nạn, vợ chồng trẻ vét sạch những gì có thể bán, từ đàn lợn đến mấy con gà, rồi chạy khắp bản vay mượn họ hàng, bà con. Gom góp mãi, họ cũng chỉ có được 17 triệu đồng mang xuống Hà Nội cứu con.

Số tiền mang theo nhanh chóng cạn kiệt, nhiều ngày qua, vợ chồng chị Hoa bám trụ ở bệnh viện bằng những suất cơm, cháo từ thiện của nhà hảo tâm.

Con gặp nạn, vợ chồng chị Hoa đã phải bán sạch lợn, gà, vay khắp bản được 17 triệu đồng để cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ mong bạn đọc cứu giúp đứa trẻ tội nghiệp

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Công Tiến, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết:

“Bệnh nhi Sùng Anh Nguyễn (4 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, kích thích, vật vã, chân tay lạnh. Cháu bị bỏng 55% diện tích cơ thể tại các vùng ngực, bụng, lưng, bộ phận sinh dục, mông và tứ chi”.

Số tiền đem theo nhanh chóng cạn kiệt, nhiều ngày qua đôi vợ chồng nghèo người dân tộc Mông bám trụ ở bệnh viện bằng những suất cơm, cháo từ thiện (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Tiến chia sẻ thêm, bỏng diện rộng ở một cháu bé mới 4 tuổi là tình trạng rất nguy hiểm, cần điều trị tích cực. Cháu Nguyễn cần được sử dụng các vật liệu che phủ vết bỏng tiên tiến, một số kháng sinh ngoài phạm vi chi trả của Bảo hiểm y tế, đồng thời được hỗ trợ dinh dưỡng để nâng cao thể trạng. Chi phí điều trị dự kiến khoảng 10 triệu đồng/ngày.

Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình cháu Nguyễn quá khó khăn, không có khả năng chi trả các khoản tăng thêm. Việc điều trị cho cháu chủ yếu dựa vào các thuốc, vật tư trong phạm vi Bảo hiểm y tế thanh toán. Hiện đáp ứng điều trị của cháu còn rất hạn chế.

Trước tình cảnh quá éo le của gia đình bệnh nhân, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

“Trước gia cảnh éo le và tình trạng nặng của bệnh nhi, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay cùng bệnh viện giúp cháu Nguyễn có kinh phí điều trị, thêm cơ hội vượt qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Tiến bày tỏ.