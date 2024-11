Bà lão 74 tuổi mong một nơi thờ chồng và con dâu, cháu nội có chỗ ở an toàn

Đinh Trần Gia Bảo (13 tuổi), là học sinh Trường THCS Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tuổi thơ của Bảo là những năm tháng thiệt thòi, vất vả, bởi khi vừa tròn 6 tuổi, em đã vắng đi tình thương của mẹ, để lại một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Mẹ của Bảo là chị Trần Thị Ánh Tuyết, qua đời vào năm 2017, sau cơn bạo bệnh. Mẹ mất, Bảo sống cùng bố, bà nội và em gái lúc đó mới 1 tuổi.

Cuộc sống quá khó khăn, bố của Bảo là anh Đinh Xuân Sang (31 tuổi) đành đưa con gái về nương nhờ nhà ngoại ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), còn bản thân xin làm phụ hồ kiếm sống. Bảo ở với bà nội là Hà Thị Thái (74 tuổi), trong căn nhà nhỏ ở thôn Kiều Tiến, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa.

Nhiều năm qua, Bảo và bà nương tựa nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thực đơn quen thuộc là rau trong vườn và đu đủ luộc. Lâu lâu, bà Thái mới mua được miếng thịt, con cá để cải thiện bữa ăn cho cháu.

"Con trai tôi đưa cháu út về nương nhờ nhà ngoại, xin đi làm thuê ở dưới đó luôn. Bảo mất mẹ, bố đi làm ăn xa, tôi luôn cố gắng để cháu bớt tủi thân, thiệt thòi, được học hành đầy đủ", bà Thái tâm sự.

Bảo và bà nội rau cháo qua ngày (Ảnh: Tiến Thành).

Cuộc sống của bà Thái và cháu trai trông chờ vào mấy sào ruộng. Bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng làm lụng để nuôi dưỡng và chăm sóc cháu, để Bảo được học hành, tương lai không phải sống trong cảnh nghèo khổ như bà.

Mặc dù được bà hết mực yêu thương, nhưng sự thiếu vắng mẹ khiến Bảo luôn cảm thấy lạc lõng. Cậu thường ngồi một mình trên bậc thềm căn nhà rách nát, nhìn xa xăm, nơi mà cậu tin mẹ đang dõi theo mình.

"Cháu nhớ mẹ lắm, bố đi làm xa nên bà là niềm động viên, an ủi lớn với cháu. Cháu thương bà rất nhiều, chỉ mong bà khỏe mạnh. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này tìm được công việc, kiếm tiền để chăm sóc bà lúc tuổi già", Bảo tâm sự.

Con đường vào nhà của bà cháu Bảo lổm nhổm đá, gập ghềnh như chính cuộc đời của cậu. Căn nhà được dựng từ mấy tấm gỗ tạp, có từ thời cụ cố của Bảo, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Phần mái căn nhà vỡ nham nhở, ván bao quanh và cả cột, xà bằng gỗ bị mối đục, nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Trời mưa, nước từ mái dột xuống, hai bà cháu Bảo lại lỉnh kỉnh ôm thau, chậu hứng nước, loay hoay lấy bạt cũ che chắn.

Căn nhà của hai bà cháu đã xuống cấp, nguy cơ sập bất cứ lúc nào (Ảnh: Tiến Thành).

Bà Thái kể, có những đêm, tiếng gió rít qua khe hở bên vách nhà khiến cả bà lẫn cháu thấp thỏm, không chợp mắt nổi. Mùa mưa bão về, hai bà cháu thường xuyên phải dắt nhau đi ở nhờ vì sợ nguy hiểm.

"Tôi già rồi, cố gắng lắm cũng chỉ đủ lo cái ăn của 2 bà cháu. Bố nó lam lũ đi làm thuê cũng chẳng được mấy đồng, không đủ trang trải việc học hành của 2 đứa. Mơ ước của tôi là sửa lại được căn nhà cho đỡ dột, có chỗ thờ chồng và con dâu, cháu có nơi ở an toàn. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại chẳng biết bao giờ tôi mới sửa được", bà Thái buồn bã nói.

Gia cảnh nghèo khó, Bảo chịu thiệt thòi, thiếu thốn trong học tập. Cậu không có đủ tiền để mua sách vở, đồ dùng học tập, thậm chí là cả đồng phục, có nhiều hôm, cậu đến trường với bộ quần áo vá.

Nhiều đêm Bảo nằm thao thức, nước mắt rơi xuống gối vì nhớ mẹ và tủi phận. Thương bà, cậu học trò nhỏ luôn cố gắng mạnh mẽ, tự lập để vượt qua những khó khăn, tự hứa với bản thân phải học thật giỏi, có tương lai tốt đẹp, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà nội.

"Nhà của bà cũ lắm rồi, mưa là ướt hết cả giường chẳng có chỗ ngủ, bàn học của cháu cũng bị nước chảy xuống, nhiều lần bị ướt hết sách vở. Cháu chỉ mong bà khỏe mạnh, cháu sẽ cố gắng học để sau này đi làm, kiếm tiền xây cho bà căn nhà vững chãi, không phải chịu khổ thế này nữa", Bảo mơ ước.

Cơ cực là vậy, nhưng tiếng cười vẫn vang lên trong căn nhà mục nát của bà cháu Bảo. Mỗi buổi chiều sau khi học xong, Bảo thường cùng bà ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện vui.

Những khoảnh khắc đó giúp bà cháu quên đi những muộn phiền, mang lại cho họ một chút bình yên giữa cuộc sống vất vả.

Bảo và bà đang cần lắm những sự giúp đỡ để có thể sửa chữa căn nhà, để cậu học trò nghèo có điều kiện học tập, thay đổi số phận trong tương lai (Ảnh: Tiến Thành).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Thanh Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hóa cho hay, địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình cháu Bảo, tạo điều kiện để cháu được đến trường, vơi đi những thiệt thòi khi không còn mẹ bên cạnh.

Theo ông Tình, bên cạnh những vất vả, khó khăn trong cuộc sống, bà cháu Bảo đang rất cần một mái ấm kiên cố, bởi căn nhà đang ở đã quá xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

"Nguồn lực của địa phương có hạn, chỉ có thể hỗ trợ một phần rất nhỏ, trong khi gia đình bà Thái quá khó khăn, không đủ nguồn lực để có thể sửa chữa hay xây dựng căn nhà. Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm sẽ đồng hành, giúp Bảo và bà có được căn nhà an toàn hơn, cháu có điều kiện học hành, thay đổi số phận", ông Tình bày tỏ.

