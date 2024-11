Sống neo đơn trong căn nhà sắp sập, thấp thỏm đi trú nhờ để bảo toàn tính mạng

Bóng tối dần buông trên con đường dốc dẫn lên nhà chị Hoàng Kim Cúc (SN 1980) ở xóm Sam Luồng, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ánh đèn leo lét hắt ra từ căn nhà lụp xụp chỉ rộng khoảng 10m2, phên tre nứa xiêu vẹo, mái ngói ngả nghiêng.

Căn nhà không thực sự là nhà, đúng hơn là một túp lều tạm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Người phụ nữ 44 tuổi, khuyết tật, loay hoay nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối đơn giản chỉ có cơm trắng trộn ngô thêm ít rau xanh. Chị Cúc nói, "hiếm bữa cơm nào có thịt".

Chị Hoàng Kim Cúc là người con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Do mắc bệnh bẩm sinh, chị mang nhiều khuyết tật trên cơ thể: chân tay co quắp, miệng méo.

Các anh chị em lớn lên đều chuyển ra ngoài sinh sống, chị Cúc chịu nhiều thiệt thòi nên được thừa hưởng căn nhà cũ của bố mẹ để lại. Hơn 40 năm, căn nhà chưa một lần được sửa sang, giờ đã xập xệ quá mức.

Chị Cúc nói rằng, cuộc sống quá khó khăn, ăn còn không đủ nên cũng không có điều kiện để sửa chữa nhà. Tài sản đáng giá nhất có lẽ là chiếc chạn bếp 3 tầng có tuổi đời gần bằng chị.

Sống trong căn nhà này, chị Cúc sợ nhất những ngày mưa bão, hễ gió mạnh là từng viên ngói trên mái nhà lại bị thổi bay. Những lúc ấy, người phụ nữ khuyết tật hốt hoảng lê từng bước xuống nhà văn hóa xóm để tránh trú. Đợi mưa tạnh, gió ngừng thổi, chị mới dám về nhà.

"Đợt bão số 3 vừa rồi, mình phải ở nhờ mấy ngày trong nhà văn hóa đấy! Gió thổi bay cả mái tôn của nhà văn hóa, khiếp vía!", chị Cúc kể lại.

Lo sợ căn nhà bằng tre, nứa có thể đổ sập bất cứ lúc nào, em gái của chị Cúc đã dành một khoản tiền làm tạm căn nhà tôn lắp ghép kề bên nhà cũ cho chị Cúc tránh trú. Nhà lắp ghép rộng chừng mấy mét vuông, vừa vặn để chị Cúc ngả lưng.

"Em gái dặn, khi nào mưa nhỏ thì mới sang đấy ngủ chứ sống trong nhà tôn thì không chịu nổi. Mùa hè nóng như ở trong cái lò, mưa to thì càng sợ, chẳng biết nhà đổ lúc nào", chị Cúc nói.

Là người khuyết tật, sức khỏe yếu, chị Cúc hầu như không có khả năng lao động, chị ở nhà nuôi gà, vịt. Việc đồng ruộng chủ yếu nhờ hàng xóm, bạn bè hỗ trợ gặt hái rồi đem bán lấy tiền trả công. "Trừ trọt qua lại, số lương thực còn dư cứ độn vào ăn cũng qua ngày đoạn tháng", chị Cúc bộc bạch.

"Cố chịu được ngày nào hay ngày ấy"

Hồi tháng 6, Hội Nông dân huyện Hòa An tổ chức trao vịt cho 10 hộ nghèo của xóm Sam Luồng, chị Cúc cũng được nhận 30 con vịt giống.

Chị được mọi người ở đây nhận xét là mát tay, thêm tính cần cù, chịu khó, dù khuyết tật nhưng hàng ngày vẫn lọ mọ mò ốc bươu vàng cho vịt ăn.

Tinh thần nỗ lực làm việc của chị Hoàng Kim Cúc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Trương Lương ghi nhận.

Ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trương Lương cho biết, chị Cúc thuộc hộ nghèo trên địa bàn, đơn thân, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động.

"Chị Cúc sống khó khăn trong căn nhà dột nát, nhưng rất chịu khó, lạc quan và nỗ lực. Chúng tôi hy vọng, các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố để chị yên tâm sinh sống", ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, chị Cúc là trường hợp thuộc đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với mức hỗ trợ 44 triệu đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ này quá khó khăn, không có khả năng đối ứng, không đủ chi phí xây dựng nhà kiên cố. Mong mỏi của địa phương, chị Cúc được mọi người hỗ trợ đủ tiền làm căn nhà nhỏ để có nơi tránh trú.

"Khuyết tật, sống một mình, không có tài sản nên không dám vay mượn, cố chịu được ngày nào hay ngày ấy", chị Cúc vừa nhóm lửa đỏ rực, vừa nghẹn ngào.

Đoàn khảo sát của báo Dân trí rời đi khi trời tối hẳn, chị Cúc vẫn đứng mãi trên con dốc, nhìn theo.

"Có 2 túp lều mà không che được nắng mưa. Chỉ mong ước có một căn nhà kiên cố để mưa bão không còn phải lật đật đi trú tạm", tâm tư của người phụ nữ khuyết tật, neo đơn khiến ai cũng chạnh lòng.

