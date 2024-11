Anh công nhân nghèo cầu xin cứu con trai 1 tuổi bị tim bẩm sinh

Lương công nhân hơn 5 triệu nuôi 7 miệng ăn, con bị bệnh tim cần tiền, bố cay đắng, ngậm ngùi không thể xoay xở

Bé Lê Hoàng Ân (sinh ngày 14/10/2023) là con của anh Lê Văn Lý (SN 1986) và chị Nguyễn Thị Mến (SN 1983), ngụ tại khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Hoàng Ân mới sinh ra đã có biểu hiện bất thường. Khi vợ chồng anh Lý đưa con từ bệnh viện về được vài ngày, Ân hay khóc. Dù con khóc không ra tiếng nhưng biểu hiện rất đau đớn, mặt mày tím tái.

Vợ chồng anh Lý lo lắng nên đưa Hoàng Ân ra bệnh viện huyện thăm khám. Thấy biểu hiện của bé nghiêm trọng, các bác sĩ yêu cầu chuyển tuyến lên thẳng Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cấp cứu.

Sau quá trình xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện Hoàng Ân bị tim bẩm sinh, thông liên thất phần phễu. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật tim để điều trị sớm, hạn chế bệnh tình phát triển nặng nề hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Tuy nhiên, nghe thông báo số tiền chuẩn bị để phẫu thuật lên đến 30 triệu đồng, anh Lý bất lực than thở: "Giờ nhà em tìm đâu ra số tiền lớn như vậy?".

Từ đó đến nay, gia đình chỉ dám cho con đi khám định kỳ, uống thuốc cầm chừng để tìm cách gom tiền cứu con.

"Em là công nhân công ty cây xanh ở thị trấn. Gia đình có 7 nhân khẩu gồm cha mẹ già gần 80 tuổi, 3 đứa con thì đứa lớn nhất mới 8 tuổi, đứa nhỏ nhất là bé Ân mới 13 tháng tuổi. Vợ em không đi làm được, phải ở nhà chăm sóc cho cha mẹ già và con nhỏ", anh Lý cho biết.

Nói là công nhân công ty cây xanh nhưng thực ra anh Lý chưa được ký hợp đồng lao động, chỉ là nhân công thời vụ, mỗi ngày được 200 ngàn đồng, làm đủ công thì mỗi tháng được hơn 5 triệu đồng.

Với số tiền này, anh Lý phải lo tiền ăn cho cả gia đình 7 người, tiền thuốc cho cha mẹ già thỉnh thoảng đau ốm, tiền tập sách, áo quần cho đứa lớn đi học… Đến bữa ăn hằng ngày cũng chưa đầy đủ, nói gì đến tiền chữa bệnh cho con.

Ông Nguyễn Ngân Giang, Phó chủ tịch UBND thị trấn Tân Thạnh cho biết: "Hộ ông Lê Văn Lý là hộ nghèo tại địa phương, có 7 nhân khẩu mà toàn người già và trẻ nhỏ, kinh tế chỉ dựa vào ông Lý làm công nhân. Đã vậy, con của ông Lý lại mắc bệnh hiểm nghèo nên gia cảnh càng khó khăn hơn".

Theo ông Giang, cha mẹ anh Lý đã mất sức lao động mà không có lương hưu, chỉ dựa vào sự hỗ trợ của con cháu. Nay gặp cảnh con cháu khó khăn, ông bà cũng không giúp được gì.

Còn chị Mến trước đây buôn bán cà phê, nước giải khát trước cửa nhà để kiếm thêm tiền chợ. Nhưng từ ngày con trai phát bệnh, chị quần quật chăm cha mẹ và con nhỏ, lo nhà cửa cơm nước, không còn thời gian để buôn bán nên thu nhập phụ thêm cũng không còn.

Anh Lý cho hay: "Nhà em giờ có 7 miệng ăn mà chỉ có một mình em đi làm. Tiền lương công nhân chăm sóc cây xanh chỉ được hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ mua gạo, mắm cho cả nhà sống qua ngày".

"Chắc vợ chồng em bán nhà ra mé sông cất chòi ở, coi còn dư chút nào để cứu con không"

Thực ra trước đây, 2 vợ chồng anh Lý chí thú làm ăn, dù đông con nhưng cũng có được chút tiền tiết kiệm. Mấy năm trước, vợ chồng anh cũng cất được cái nhà vách tôn để ở.

Nhưng từ năm 2020 trở đi, công việc làm ăn thất bại. Anh Lý vay ngân hàng chính sách 200 triệu đồng để thuê ruộng làm ăn thì bị dịch muỗi hành phá nát, mất vốn không còn khả năng trả ngân hàng.

Từ đó, anh phải chuyển sang làm công nhân cây xanh để có lương cố định trả tiền lãi hằng tháng cho ngân hàng. Cuộc sống vốn chật vật, bữa đói bữa no, nay Hoàng Ân mang bệnh hiểm nghèo, gia đình càng khó khăn hơn.

Anh Lý chia sẻ: "Tiền khám chữa bệnh cả năm nay của con đều là đi vay mượn chứ nhà em đâu có đồng nào. Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật sớm vì để càng lâu thì tim của con càng yếu, ảnh hưởng sức khỏe sau này và nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng giờ nhà em còn có gì đâu mà chữa bệnh cho con. Vay mượn vài trăm ngàn, 1-2 triệu còn được, chứ vay mượn mấy chục triệu để đi phẫu thuật thì ai cho?".

"Giờ nhà em bế tắc quá! Giấy tờ nhà cũng đã cầm ngân hàng để mượn tiền rồi, giờ bán cũng chỉ đủ trả nợ ngân hàng. Chắc vợ chồng em bán nhà ra mé sông cất chòi ở, coi còn dư chút nào để cứu con không", Lý nói.

Theo ông Nguyễn Ngân Giang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thạnh, khi biết tin bé Hoàng Ân mắc bệnh hiểm nghèo, địa phương đã cố gắng vận động hỗ trợ gia đình anh Lý cho bé đi phẫu thuật nhưng chỉ vận động được hơn 10 triệu đồng, không đủ cứu giúp gia đình anh. Do đó, ông Giang hy vọng các nhà hảo tâm có thể dang tay chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình anh Lý trong lúc ngặt nghèo này.

