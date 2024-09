Ám ảnh ánh mắt khát sống của chàng trai 24 tuổi bị bỏng xăng tới 52% cơ thể

Lao động chính gặp nạn, gia đình lâm cơn bĩ cực

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi bước chân vào phòng bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Được tận mắt chứng kiến chàng trai trẻ Quách Văn Doanh (SN 2000, trú tại Lạc Thủy, Hòa Bình), đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Những lớp băng quấn khắp cơ thể chàng trai nghèo khó bất hạnh đã chuyển từ màu trắng sang màu vàng nghệ, bởi thuốc sát trùng và dịch từ những vết bỏng sâu thấm ra. Vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu, nên Doanh càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn khủng khiếp hành hạ cơ thể mình.

Gắng sức, chàng trai trẻ cố rướn người về phía trước, há miệng thở dốc như cố hớp lấy từng chút oxy.

Luôn túc trực, theo dõi sát bệnh nhân, giọng bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền không giấu được sự ái ngại: "Bệnh nhân Quách Văn Doanh, 24 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, bỏng lửa xăng 52% cơ thể, trong đó 24% bỏng sâu độ III, IV ở mặt, thân, chi".

Bác sĩ Hiền cho biết thêm, bệnh nhân đang trong giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc. Vết thương của bệnh nhân đã ghép da tự thân 2 tay, 2 chân còn hoại tử chưa ghép được da, còn nguy cơ nhiễm khuẩn.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị kháng sinh toàn thân, thay băng hàng ngày, cắt hoại tử ghép da tự thân 2 chân. Giai đoạn nguy hiểm nhất các bác sĩ nỗ lực giúp em đã vượt qua, Doanh có cơ hội sống 90%.

"Điều khiến chúng tôi vô cùng trăn trở, là hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá éo le. Cả bố và mẹ bệnh nhân đều đau yếu, không còn khả năng lao động. Bệnh nhân là lao động chính trong nhà.

Nếu vượt qua giai đoạn hồi sức tích cực, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật nhiều lần, sau đó là phục hồi chức năng. Doanh còn rất trẻ, trước cơ hội được cứu sống của em, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí dang tay giúp đỡ!...", bác sĩ Hiền chia sẻ.

Chàng trai tội nghiệp nghe như nuốt lấy từng lời của bác sĩ, run rẩy chắp 2 tay trước ngực, Doanh thều thào: "Xin cứu em! Em còn chưa báo hiếu bố mẹ…".

Quay người lại, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt của chàng trai trẻ bất hạnh. Ánh mắt ấy ám ảnh vô cùng, ánh mắt như cầu cứu, van lơn…, ánh mắt khát sống mãnh liệt của đứa con hiếu thảo đang ở giữa lằn ranh sinh tử. Khoảnh khắc vô cùng xúc động, khiến tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng, rơi nước mắt.

Chú ruột đứng ra nhận nợ để cháu có tiền chữa trị

Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, anh Quách Văn Thỏa (SN 1986, chú ruột của Doanh) bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về vụ tai nạn xảy ra với đứa cháu:

"1h ngày 30/8, Doanh đi soi ếch về. Chắc đói bụng quá, nên cháu nó vào bếp nấu mỳ tôm ăn, lúc bắc nồi ra, bất cẩn để cái giẻ bị bén lửa bắt vào can xăng ở góc bếp…".

Theo anh Thỏa, ngọn lửa từ can xăng dùng để chạy máy cắt cỏ bùng lên nhanh chóng trùm kín người Doanh. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến thì Doanh đã nằm đổ gục giữa bếp, quần áo cháy hết, khắp người bốc khói, khét lẹt…

Sau khi được sơ cứu khẩn cấp ở bệnh viện địa phương, Doanh được đưa tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia lúc rạng sáng.

Anh Thỏa cho biết, cả bố và mẹ Doanh đều sức yếu, thường xuyên đau ốm nên bao năm qua cái nghèo, cái đói luôn đeo bám gia đình Doanh. Cũng chính vì gia cảnh khó khăn nên 2 anh em Doanh chỉ học đến biết đọc, biết viết mà không có điều kiện học tiếp.

Năm 2016, ông Quách Văn Vương (bố của Doanh) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến mất hoàn toàn khả năng lao động. Di chứng để lại những cơn đau đầu, động kinh liên tục, hàng tháng gia đình phải đưa anh đến bệnh viện khám và lấy thuốc.

Mẹ của Doanh vốn không được nhanh nhẹn, lại mắc bệnh tim mạch và viêm đa khớp, bao năm qua chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc chồng.

"Hôm trước chị dâu tôi cứ đòi ra chăm con, khi thấy băng quấn khắp người con thì ngay lập tức đổ vật ra đất ngất xỉu, gia đình phải tức tốc đưa chị về quê. Còn anh trai của Doanh ra đây chăm em, thì chậm chạp, bảo gì làm nấy, đến đi mua cơm ở đâu cũng không biết.

Nhà toàn những người như thế, nên bao năm nay cuộc sống của gia đình anh tôi trông cả vào Doanh. Ngày thằng bé đi phụ hồ, tối về bắt cua, bắt ếch, nó chả chịu nghỉ ngơi bao giờ… ", anh Thỏa thở dài nói.

Lúc đưa Doanh đi cấp cứu, bố mẹ em lục khắp cả nhà không nổi 50 ngàn, bà con trong thôn xúm lại cho vay được 3 triệu đồng. Những ngày sau đó, anh Thỏa chạy như con thoi giữa Hà Nội và quê nhà để vay mượn chữa trị cho cháu.

"Em gom góp anh em họ hàng rồi bà con hàng xóm người năm chục người một vài trăm, vay lãi ngoài, vay ngân hàng…, để chạy chữa cho cháu nó. Em cũng chỉ làm nông, nhưng được cái khỏe mạnh nên đứng ra nhận nợ.

Chứ để bố mẹ cháu hỏi thì nhìn vào hoàn cảnh nhà anh ấy, không ai dám cho vay! Nhưng, hiện chỗ nào vay được, em cũng hỏi cả rồi...", anh Thỏa buồn bã cho hay.

