3 ca bệnh sốt xuất huyết gánh 1,3 tỷ đồng, mẹ khóc nghẹn nhìn con vào cửa tử

Những ngày đầu tháng 11, phóng viên Dân trí nhận được lời cầu cứu khẩn thiết của đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết, biến chứng rất nặng đang điều trị tại đây.

Họ đều là những người lao động nghèo, đang khỏe mạnh mưu sinh bỗng bất ngờ lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Tổng mức viện phí dự kiến phải chi trả của 3 ca bệnh lên đến 1,3 tỷ đồng.

Hai người mẹ bất lực...

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phương (33 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết nặng thể sốc, tổn thương gan nặng, suy thận, viêm phổi.

Nhìn con nằm bất động trên giường bệnh của khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), hơi thở yếu ớt, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (mẹ bệnh nhân Phương) nghẹn ngào. Bà nhớ lại, trước đó vào đầu tháng 10, con gái bà đang bình thường bỗng bất ngờ lên cơn sốt cao và nhức đầu. Nửa đêm khi thấy con nôn ói, linh tính có chuyện chẳng lành, bà vội hô hoán cho con rể đưa vợ đi cấp cứu.

"Con tôi vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) đầu tiên. Vô bữa thứ sáu, đến sáng thứ hai thì bệnh cháu "làm dữ", phải nằm khoa hồi sức cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Lúc sang đây, bác sĩ nói con tôi chỉ có hai phần sống, đến tám phần chết. Tôi chỉ biết khóc, nói bác sĩ ráng cứu cháu dùm", người mẹ nói.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ phải đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch, lọc máu và thay huyết tương liên tục cho bệnh nhân. Đến nay, sau hơn 2 tuần điều trị, chị Phương vừa được cai máy thở, ngưng lọc máu nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Vì phải điều trị kéo dài với các biện pháp phức tạp, viện phí của bệnh nhân đã tăng chóng mặt.

"Người nhà đã vay mượn đóng được 137 triệu đồng, trong khi không có bảo hiểm y tế. Dự kiến, tổng viện phí của bệnh nhân hết khoảng 300 triệu đồng", đại diện phòng Công tác xã hội thông tin.

Khi nghe nhắc đến viện phí, bà Dung tỏ rõ sự lo lắng. Mẹ bệnh nhân chia sẻ, Phương trước đây đi làm phụ bếp, sau khi sinh 2 con thì nghỉ hẳn ở nhà làm nội trợ.

Trước đây, vợ chồng chị Phương sống tại TPHCM. Do cảnh nghèo, gia đình chị Phương phải bán hết tài sản, chuyển về Đồng Nai sinh sống trên căn nhà không giấy tờ.

"Phương có hai đứa con, con lớn 12 tuổi, còn con nhỏ mới 9 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con tôi đâu đủ điều kiện để mua bảo hiểm. Viện phí giờ cao quá nên tôi chỉ vay mượn đóng được gần phân nửa", bà Dung chia sẻ và cho biết giờ kinh tế gia đình phụ thuộc hết vào lương thợ làm sơn nước của con rể.

Ngồi cạnh bà Mỹ Dung, bà Lê Thu Hà, mẹ bệnh nhân Phạm Hồng Ngoan (20 tuổi, quê An Giang) liên tục lau nước mắt khi nhắc đến số phận của con trai.

"Mới đầu nó (bệnh nhân Ngoan - PV) chỉ bị nóng sốt, tôi mua thuốc tây cho uống thấy đã đỡ rồi. Nhưng qua mấy ngày sau, nó than mệt rồi bị ói. Khi đưa vô bệnh viện gần nhà trọ thì nó đã bất tỉnh. Bác sĩ nói con tôi bị sốt xuất huyết nặng quá rồi, phải chuyển vô bệnh viện tỉnh, rồi từ đó chuyển lên đây…", bà Hà nghẹn giọng kể.

Theo mẹ bệnh nhân Ngoan, tổng cộng, bà đã vay mượn hàng chục triệu đồng để đóng viện phí ở các bệnh viện mà con vào. Mới đây, bà tá hỏa khi nghe bệnh viện thông báo số tiền dự kiến phải đóng.

"Bác sĩ nói con tôi còn nặng lắm, vẫn chưa tỉnh. Viện phí sẽ còn tăng, có thể lên tới 700 triệu đồng vì không có bảo hiểm y tế. Tôi nghe xong muốn ngất xỉu", lời bà Hà.

Bà cho hay, anh em của Ngoan ở nhà đã lần lượt vào công ty để xin mọi người từng đồng đóng viện phí.

"Tôi trước có đi làm công nhân nhưng giờ chỉ ở nhà chăm cháu ngoại. Giờ tôi đã không còn lo nổi nữa. Nếu không có tiền, tôi phải buông thôi…", mẹ bệnh nhân nói rồi khóc nức nở.

Ngày 3/11, thông tin phóng viên nhận được từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, dù các bác sĩ cố gắng hết sức nhưng trước tình trạng sốc sốt xuất huyết quá nặng nề, bệnh nhân Hồng Ngoan đã tử vong. Các y bác sĩ bệnh viện đã tìm mọi cách vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, nhưng bệnh nhân vẫn còn thiếu viện phí hơn 100 triệu đồng.

Bệnh viện khẩn cầu kêu gọi giúp đỡ bệnh nhân

Mới đây, một gia đình khác cũng lâm vào bi kịch vì sốt xuất huyết. Đó là hoàn cảnh của bệnh nhân Lê Trung Kiên (22 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Kiên nhập viện vào cuối tháng 10 trong tình trạng sốt xuất huyết biến chứng nhiễm trùng huyết, suy thận. Bệnh nhân hiện đang hôn mê, phải thở máy, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục.

Theo lời kể từ gia đình, Kiên mới từ quê lên Bình Dương làm xưởng gỗ, thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, nên không có điều kiện mua bảo hiểm. Cha mất sớm, mẹ bệnh nhân sống bằng nghề nhận may gia công tại nhà.

Trước khi chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân đã nằm điều trị tại nhiều bệnh viện, khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Theo dự kiến của bác sĩ, chi phí điều trị bệnh nhân cần khoảng 300 triệu đồng.

"Khả năng cứu sống được bệnh nhân là hơn 60%. Chúng tôi rất mong nhận được sự trợ giúp của quý nhà hảo tâm để giúp các bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này", đại diện bệnh viện chia sẻ.

Mọi ủng hộ, giúp đỡ mã số 4676 xin gửi về:

