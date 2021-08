Rớt nước mắt cảnh người mẹ suy tim ôm bụng đói giành giật sự sống cho con

Gặp bà Hợi đang chăm con trai út bị bệnh ung thư gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một phụ nữ dáng người nhỏ thó, gầy gò, sự cơ cực, buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt bà.

Mỗi khi nhắc đến bệnh tình con trai, bà Hợi cúi mặt chẳng nói nên lời, chắt ra từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má khắc khổ.

Qua giây phút nghẹn ngào, bà bắt đầu kể về cuộc sống cùng cực, gian khó của gia đình bà cùng những đứa con đang bị bệnh tật hành hạ.

Cũng như bao người dân khác ở vùng quê nghèo thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971) cùng chồng con sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng khô cằn và nghề vác keo tràm thuê. Bởi vậy, cái nghèo nó cứ bám riết, không thoát ra được.

Bản thân bà Hợi bị suy tim, gần 15 năm trở lại đây sức khỏe rất yếu, đau ốm liên miên. Chồng bà Hợi là ông Bùi Văn Hùng (SN 1967), mặc dù là người to khỏe nhưng lại có triệu chứng về thần kinh, không tự chủ được cuộc sống.

Cũng vì ông Hùng như vậy nên nhiều người không dám thuê làm, thỉnh thoảng có người thương mới gọi đi làm rừng, phát keo tràm thì kiếm được ngày vài trăm ngàn.

Vợ chồng bà Hợi có 3 người con, cô con gái lớn đã lấy chồng nhưng cuộc sống gia đình cũng rất khó khăn, người con thứ hai là Bùi Viết Hoàng (SN 1994), từ lâu đã bị bệnh về phổi, vì gia cảnh quá nghèo không thể chạy chữa nên bệnh tình ngày một nặng, đến nay phổi của Hoàng đã bị teo hẳn một bên, sức khỏe yếu.

Cả gia đình đau ốm, bệnh tật nên mọi sự đều nhìn vào cậu con út là Bùi Văn Hòa (SN 1998). Lúc vừa tròn 18 tuổi, thương bố mẹ và anh trai đau ốm, biết được gia cảnh của mình, Hòa đã chịu khó đi khắp nơi tìm việc, xin làm đủ nghề.

Em bắt xe vào thành phố Đồng Hới, xin được học nghề sửa xe và may mắn được một chủ cơ sở sửa xe tiếp nhận. Có được công việc và chịu khó chắt chiu, gom góp, Hòa đã đỡ đần được phần nào cho bố mẹ.

Thế nhưng, khi cuộc sống chưa vơi vất vả thì tai họa lại ập đến. Cách đây gần một tháng, vì thấy trong người không được khỏe và có nhiều triệu chứng bất thường, nhận được lời khuyên của bạn bè, Hòa mới chịu đi khám.

Và rồi kết quả khiến chàng trai trẻ như chết lặng, không thể tin vào mắt mình, Hòa được kết luận mang trong mình căn bệnh ung thư gan quái ác. Hòa muốn giấu mọi chuyện, tự mình nhập viện điều trị vì không muốn bố mẹ lo lắng. Thế nhưng, với căn bệnh hiểm nghèo này, các bác sỹ đã khuyên em nên báo với gia đình vào chăm sóc, tiếp tục chống chọi với bệnh tật.

Thông tin đứa con trai út bị ung thư như tiếng sét ngang tai đối với bà Hợi. Bệnh tim tái phát, người mẹ nghèo ngã quỵ rồi khóc ngất đi vì thương con. Khi sức khỏe đỡ hơn, bà vội khăn gói, nhờ người chở vào bệnh viện.

"Hòa là niềm hy vọng và là chỗ dựa của cả nhà, nó thương bố mẹ, thương anh nên cứ lao vào làm việc, có tiền là gửi về. Nó dặn tui là con đi làm được rồi, mẹ và anh phải lo ăn uống để có sức khỏe, thời gian nữa con kiếm được đủ tiền sẽ mua thuốc, đưa mẹ và anh đi chữa bệnh, nào ngờ giờ nó lại mắc bệnh nặng như ri. Hòa nó có mệnh hệ gì tui cũng chẳng sống nổi…", bà Hợi nước mắt chảy ròng.

Để có tiền vào chăm con ở bệnh viện, bà Hợi đã phải hái non cây nhãn, gom mấy quả bí đỏ ở góc bếp rồi đạp xe đi khắp vùng bán, gom góp được đồng nào hay đồng ấy. Vào với con, người mẹ nghèo cũng chỉ có hơn 500 ngàn đồng trong túi, thương con nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Ở bệnh viện, bà Hợi chắt chiu từng đồng mua cháo và sữa cho con, còn mình thì bữa ăn, bữa nhịn, sống chủ yếu nhờ vào cơm từ thiện, được ngày nào hay ngày đó.

"Bữa mô có cơm từ thiện thì tui ra xin, không thì mua một suất mẹ con ăn chung. Có mấy người ở viện họ thương nên thỉnh thoảng cũng cho suất cơm, hộp sữa. Đến bữa ăn cho con giờ tui cũng chẳng lo nổi, nói chi đến thuốc thang với chi phí, chỉ sợ con tui nó…", bà Hợi cố nén nỗi đau, đôi mắt nhòe lệ.

Còn với Hòa, mặc dù biết rõ bệnh tình của mình, nhưng em luôn gắng nén đau vì không muốn làm mẹ lo. Chàng trai mạnh mẽ này thỉnh thoảng còn động viên mẹ cố gắng, rồi con sẽ khỏe lại để mẹ yên tâm.

"Bệnh tình của mình như thế nào em biết, em chỉ thương mẹ vất vả, lo cho con cả cuộc đời rồi chưa một ngày nào được ngơi nghỉ. Em luôn tự nhủ mình phải cố gắng làm việc để chăm lo cho mẹ và anh trai. Cũng không ngờ số mình lại bất hạnh như thế, chưa giúp được gì giờ lại khiến mẹ lo lắng, khổ cực", Hòa ôm chặt lấy mẹ, hai hàng nước mắt chảy ròng.

Đến nay, Hòa đã nằm viện điều trị gần một tuần và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực. Để có thể nhập viện điều trị, Hòa cũng phải nhờ vào sự quyên góp, giúp đỡ của bạn bè và chủ cơ sở sửa xe ô tô, nơi em đang làm việc.

Trao đổi với PV Dân trí, Bác sỹ Bùi Nhân, Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, em Hòa phát hiện bệnh vào thời điểm đã chuyển biến nặng, hiện nay cũng đang được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, chi phí về thuốc đối với căn bệnh quái ác này sẽ rất tốn kém.

Với hoàn cảnh hiện tại, mẹ con bà Hợi chỉ còn biết trông vào tình thương, sự giúp đỡ của cộng đồng, cứu vớt lấy những số phận nghiệt ngã vượt qua cơ cực này!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4187: Bà Nguyễn Thị Hợi

Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0911.373.097

