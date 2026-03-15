Mỗi lá phiếu - một niềm tin và trách nhiệm với đất nước

Trong nhịp sống chính trị của đất nước, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự kiện hiến định được tổ chức theo chu kỳ, mà còn là ngày hội của toàn dân - nơi mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hành động giản dị nhưng thiêng liêng: bỏ lá phiếu lựa chọn người đại diện.

Đến nay, theo thống kê sơ bộ, cả nước có gần 79 triệu cử tri ở hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở, đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND khóa mới.

Nhìn từ góc độ văn hóa chính trị, lá phiếu bầu cử không đơn thuần là một thủ tục dân chủ theo quy định pháp luật, mà trong đó kết tinh nhiều giá trị sâu xa hơn: niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng và sự gắn bó giữa cá nhân với vận mệnh chung của quốc gia.

Vào khoảnh khắc cầm lá phiếu và lựa chọn người đại diện, cử tri không chỉ thực hiện một quyền chính trị cơ bản, mà còn gửi gắm kỳ vọng vào tương lai đất nước. Mỗi lựa chọn là một sự ủy thác quyền lực - quyền lực của nhân dân được trao cho những người đại diện để thay mặt mình tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương trong nhiệm kỳ 5 năm.

Lá phiếu - biểu tượng văn hóa của quyền làm chủ và niềm tin xã hội

Trong mọi nhà nước dân chủ, quyền bầu cử là quyền hiến định cơ bản của công dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam, lá phiếu còn mang một ý nghĩa văn hóa sâu sắc hơn: đó là biểu tượng của truyền thống “dân là gốc”, của tinh thần đoàn kết và của khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chính vì vậy, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một hoạt động chính trị thuần túy, mà còn là một đợt sinh hoạt văn hóa - xã hội rộng lớn. Hình ảnh những khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, cờ hoa rực rỡ, không khí phấn khởi của cử tri trong ngày bầu cử đã trở thành một nét quen thuộc trong đời sống cộng đồng.

Công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Tại không gian ấy, lá phiếu mang một ý nghĩa biểu tượng rõ ràng: đó là sự ủy quyền của nhân dân đối với bộ máy nhà nước. Mỗi lá phiếu là một sự lựa chọn về tương lai, là sự gửi gắm niềm tin rằng những người được bầu sẽ có đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề lớn của đất nước.

Niềm tin xã hội ấy không tự nhiên hình thành. Nó được xây dựng từ sự minh bạch của thể chế, từ quy trình bầu cử chặt chẽ, từ sự chuẩn bị nghiêm túc của cả hệ thống chính trị và từ ý thức trách nhiệm của từng công dân. Thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này đã được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm sự thống nhất trong toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được công bố sớm, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định. Theo đó, trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 392 người là nữ (chiếm 45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc (21,76%); 65 người ngoài Đảng (7,52%). Có 235 người tái ứng cử (27,2%), 612 người ứng cử lần đầu (70,83%) và 17 người từng ứng cử (1,97%). Lần này có 5 người tự ứng cử ở các địa phương TPHCM, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang, trong đó có 4 người là lãnh đạo doanh nghiệp.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu và thẩm tra hồ sơ được thực hiện qua nhiều vòng, gắn với việc lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú và nơi công tác. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đại biểu ngay từ đầu vào - yếu tố có ý nghĩa quyết định sự xứng đáng đối với niềm tin của cử tri.

Ở các địa phương, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, đồng thời được rà soát nhiều lần nhằm bảo đảm không bỏ sót người đủ điều kiện tham gia bầu cử. Từng khâu chuẩn bị, từ hòm phiếu, phòng bỏ phiếu đến phương án bảo đảm an ninh, an toàn, đều được triển khai cụ thể. Chính sự cẩn trọng trong từng chi tiết ấy giúp bảo đảm rằng lá phiếu của cử tri thực sự trở thành tiếng nói trung thực của nhân dân.

Không chỉ dừng ở ý nghĩa thủ tục, mỗi lá phiếu còn là biểu hiện của một nền văn hóa dân chủ đang được bồi đắp và phát triển. Khi người dân ý thức rõ giá trị của lá phiếu, họ không chỉ tham gia vào quá trình lựa chọn đại biểu, mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo thể chế và định hình con đường phát triển của đất nước.

Chọn người “đủ tâm, đủ tầm” - kỳ vọng của cử tri trong giai đoạn phát triển mới

Cuộc bầu cử lần này dự kiến lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội từ 864 ứng cử viên tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, đồng thời bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thời điểm bầu cử sớm hơn thông lệ khoảng 2 tháng nhằm kiện toàn bộ máy sau Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu ổn định tổ chức và thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, điều khiến cử tri quan tâm không chỉ là số lượng đại biểu hay cơ cấu thành phần. Điều họ chờ đợi chính là chất lượng thực sự của những người sẽ đại diện cho mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động nhanh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang định hình lại cấu trúc phát triển, vai trò của các cơ quan dân cử ngày càng trở nên quan trọng. Điều đó đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng phải được đặt ra ở mức cao hơn.

Quốc hội không chỉ là diễn đàn thảo luận chính sách, mà còn là cơ quan thực hiện các chức năng trọng yếu: lập Hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và giám sát tối cao. Mỗi đạo luật được thông qua có thể tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, quyền lợi của người dân và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh ấy, đại biểu Quốc hội không thể chỉ dừng ở việc “đọc để phát biểu”, mà phải có khả năng phân tích chính sách, đánh giá tác động kinh tế - xã hội, phát hiện những điểm chồng chéo trong hệ thống pháp luật và đề xuất giải pháp sửa đổi phù hợp. Một đạo luật thiếu rõ ràng có thể tạo ra nhiều tầng hướng dẫn, làm phát sinh chi phí tuân thủ và thậm chí mở ra “khoảng xám” trong thực thi. Vì vậy, việc xây dựng luật đòi hỏi đại biểu phải có nền tảng chuyên môn vững chắc và khả năng phản biện đến cùng.

Trong thời đại kinh tế số, việc làm luật còn đòi hỏi hiểu biết về các lĩnh vực mới, như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, bảo vệ thông tin cá nhân hay chuyển đổi năng lượng. Nếu thiếu nền tảng này, các cuộc tranh luận nghị trường dễ rơi vào tình trạng chung chung, khó chạm đến bản chất của vấn đề.

Việc dự kiến tăng số lượng đại biểu chuyên trách trong Quốc hội khóa XVI được xem là một bước đi tích cực. Tuy nhiên, chuyên trách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với chuyên môn. Quốc hội cần nhiều hơn những đại biểu có nền tảng sâu về luật, kinh tế, tài chính, công nghệ, môi trường và quan hệ quốc tế.

Bên cạnh chức năng lập pháp, giám sát cũng là một trụ cột quan trọng trong hoạt động của cơ quan dân cử. Cử tri không chỉ mong đợi những phiên chất vấn sôi nổi trên nghị trường, mà quan trọng hơn là kết quả sau chất vấn: vấn đề có được giải quyết hay không, trách nhiệm có được xác định hay không, tiến độ có được công khai hay không. Giám sát hiệu quả đòi hỏi đại biểu phải theo đuổi vấn đề đến cùng, không dừng lại ở việc nêu câu hỏi mà phải tiếp tục truy vấn, theo dõi và đánh giá việc thực hiện cam kết của các cơ quan quản lý.

Ở một cấp độ rộng hơn, Quốc hội còn quyết định những vấn đề chiến lược của quốc gia: các dự án đầu tư công lớn, chính sách tài khóa - tiền tệ, chiến lược chuyển đổi năng lượng, các hiệp định quốc tế hay các chương trình phát triển dài hạn. Mỗi quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Vì vậy, khi bấm nút biểu quyết, đại biểu không chỉ thực hiện một thao tác kỹ thuật mà đang đưa ra một cam kết trước tương lai quốc gia.

Chính vì vậy, cử tri có quyền kỳ vọng và đòi hỏi cao hơn đối với những người được lựa chọn. Họ phải là những người có năng lực, có tầm nhìn, có bản lĩnh chính trị và trên hết là có phẩm chất liêm chính. Phẩm chất đạo đức và sự liêm chính đóng vai trò nền tảng của niềm tin chính trị. Trong môi trường thông tin hiện nay, mọi phát biểu và hành động của đại biểu đều có thể được theo dõi, đánh giá và đối chiếu. Sự nhất quán giữa lời nói và hành động vì thế trở thành thước đo rõ ràng nhất của trách nhiệm đại diện.

Lá phiếu của cử tri là sự ủy quyền có thời hạn. Trong 5 năm của nhiệm kỳ, đại biểu được trao quyền thay mặt nhân dân tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương. Nhưng sự ủy quyền ấy không phải là vô điều kiện. Nó luôn gắn liền với trách nhiệm giải trình và sự giám sát của cử tri.

Nhìn từ góc độ văn hóa chính trị, ngày bầu cử không chỉ là thời điểm lựa chọn đại biểu, mà còn là dịp để củng cố niềm tin xã hội và khẳng định quyền làm chủ của nhân dân. Khi mỗi cử tri bước vào phòng bỏ phiếu với sự hiểu biết và trách nhiệm, khi mỗi lá phiếu được trao đi trên cơ sở cân nhắc thận trọng, cuộc bầu cử sẽ không chỉ thành công về mặt tổ chức, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử.

Và chính từ những lá phiếu ấy, sức mạnh của nhân dân được kết tinh, niềm tin xã hội được củng cố và khát vọng phát triển của đất nước được tiếp thêm động lực.

Bởi vậy, mỗi lá phiếu không chỉ là một tờ giấy trong hòm phiếu. Đó là biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm và của sự gắn bó giữa mỗi công dân với tương lai của Tổ quốc. Khi lá phiếu được trao đi với ý thức công dân đầy đủ, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của dân chủ và đoàn kết toàn dân tộc.

Tác giả: TS Phạm Ngọc Hùng công tác tại Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.

